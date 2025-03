Sao nam Vbiz phát hoảng vì mặt biến dạng, sưng phồng bất thường

Vào đầu tháng 3 vừa qua, Mạc Anh Thư đã xác nhận chuyện đường ai nấy đi với Huy Khánh sau hơn 10 năm chung sống. Sau khi chia tay, Huy Khánh vẫn đều đặn chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân tuy nhiên chưa từng nhắc tới Mạc Anh Thư hay chuyện tình cảm với vợ cũ. Nam diễn viên tập trung vào các bộ môn thể thao để nhằm nâng cao sức khỏe như đá bóng, pickleball...

Sáng 31/3, nam diễn viên sinh năm 1981 đã gấp rút thông báo gặp một vấn đề liên quan tới sức khỏe. Khi thức dậy vào buổi sáng, Huy Khánh hốt hoảng khi thấy gương mặt có sự thay đổi, môi sưng to bất thường. Do đó, anh phải gấp rút lên tiếng thông báo hủy lịch trình công việc diễn ra vào sáng 31/3: "Lịch livestream 11 giờ sáng nay cho phép Huy Khánh dời lại 1 hôm khác ạ. Lý do sáng nay thức dậy sức khỏe vẫn ổn nhưng cái miệng thì không ổn xíu nào. Mong các bạn và các nhãn hàng thông cảm ạ. Thành thật xin lỗi vì chuyện ngoài ý muốn này". Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt và khán giả hỏi thăm về tình trạng sức khỏe hiện tại của Huy Khánh và mong anh sớm trở lại với công việc.

Huy Khánh chia sẻ hình ảnh chụp cận gương mặt để lộ rõ môi sưng tấy bất thường

Anh đã phải hủy gấp lịch livestream diễn ra vào sáng 31/3 và gửi lời xin lỗi tới khán giả

Trước khi ly hôn, cặp đôi này đã có chung một con gái. Mạc Anh Thư cho biết cô và Huy Khánh đã cùng nhau nỗ lực hàn gắn, cứu vãn hôn nhân nhưng bất thành. Mạc Anh Thư tiết lộ cả hai tan vỡ vì đã không còn tình cảm và có sự khác biệt về quan điểm sống. Ngoài ra, cô khẳng định chồng cũ Huy Khánh đã chăm lo cho gia đình trong suốt thời gian qua.

Trước những ý kiến trái chiều và Huy Khánh bị tấn công, Mạc Anh Thư cũng lên tiếng: "Tôi xin phép không nhắc đến chuyện cũ nữa vì trên trang cá nhân của mình tôi chỉ muốn chia sẻ những gì liên quan đến công việc và những điều tích cực vì cuộc sống này vốn dĩ nhiều mệt mỏi lắm rồi. Tôi không thể ngăn cản 1 số người suy diễn thậm chí là xuyên tạc câu chuyện, nhưng tôi thật lòng mong chuyện riêng của gia đình được dừng tại đây. Mỗi khi chuẩn bị gõ phím về những suy tưởng tiêu cực của mình về người khác xin mọi người dừng lại vài giây suy nghĩ nếu đó là con trai, con gái mình hay là anh là chị mình thì sao? Mình sẽ đau lòng thế nào khi đọc những điều không hay về người nhà mình như vậy?.

Dù tôi và ba bé Cát kết thúc hành trình vợ chồng nhưng tụi tôi vẫn đồng hành với nhau như người thân, không có khác biệt gì quá lớn nên thật lòng thấy những bình luận tiêu cực về anh Khánh tôi rất áy náy và thấy mình có lỗi với những người lớn hai bên vì đã quyết định công khai".

Huy Khánh và Mạc Anh Thư đã quyết định ly hôn sau thời gian dài chung sống với nhau

Hậu ly hôn, nam diễn viên vẫn cập nhật cuộc sống thường ngày nhưng chỉ đăng tải hình ảnh của con gái, không nhắc gì tới vợ cũ

Huy Khánh tập trung luyện tập thể dục thể thao, tham gia đá bóng, chơi pickleball...

Huy Khánh trở nên nổi tiếng sau bộ phim Dốc Tình. Sau đó, anh góp mặt trong nhiều dự án từ truyền hình đến điện ảnh và để lại nhiều dấu ấn cho khán giả. Năm 2012, Huy Khánh và Mạc Anh Thư về chung. Mạc Anh Thư từng chia sẻ, khi mới đến với Huy Khánh, cô nhận được nhiều lời can ngăn từ phía bạn bè, người thân. Họ cho rằng, nam diễn viên là người đào hoa, e rằng Mạc Anh Thư sẽ phải chịu thiệt thòi. Tuy vậy, cô vẫn đi theo tiếng gọi của con tim.