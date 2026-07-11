Sao nam Vbiz bắt gặp Uyển Ân - NEGAV hẹn hò riêng tư, động thái sau đó mới đáng nghi

Mối quan hệ giữa Uyển Ân và NEGAV là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng suốt thời gian qua. Dù chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, cả hai liên tục bị "thánh soi" gọi tên vì hàng loạt chi tiết được cho là vượt trên mức đồng nghiệp. Mới đây, một động thái đến từ diễn viên Nhâm Phương Nam tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao.

Cụ thể Nhâm Phương Nam đăng tải bức ảnh selfie trong lúc đi ăn cùng dòng trạng thái: "Tình cờ quá hén". Điều khiến dân mạng chú ý không nằm ở nam diễn viên mà là hai nhân vật xuất hiện ở phía sau khung hình. Theo đó, Uyển Ân và NEGAV được bắt gặp đang ngồi ăn cùng nhau tại một nhà hàng. Nhìn qua, có lẽ đây là một bữa hẹn hò riêng tư của cặp đôi, vô tình bị Nhâm Phương Nam phát hiện vì anh ngồi ở một bàn khác.

Nhâm Phương Nam làm lộ ảnh hẹn hò giữa NEGAV và Uyển Ân

Chỉ ít phút sau khi được đăng tải, bức ảnh này bất ngờ biến mất khỏi trang cá nhân của Nhâm Phương Nam. Động thái xóa bài nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán. Có thểb nam diễn viên có thể nhận ra mình vô tình để lộ khoảnh khắc riêng tư của Uyển Ân và NEGAV nên quyết định gỡ xuống. Tuy nhiên, việc bức ảnh xuất hiện rồi nhanh chóng "bay màu" càng khiến nghi vấn hẹn hò giữa Uyển Ân và NEGAV được bàn luận rôm rả hơn. Bởi trước đó, cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp đi cùng hội bạn, xuất hiện trong các buổi tụ tập riêng và để lộ hàng loạt "hint" khiến cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền".

Loạt hint đáng nghi của Uyển Ân và Negav

Trước khi bức ảnh mới nhất gây xôn xao, Uyển Ân và NEGAV từng nhiều lần bị cư dân mạng "réo tên" vì loạt dấu hiệu được cho là vượt trên mức bạn bè. Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền những bức ảnh do "team qua đường" ghi lại cảnh cả hai cùng dạo phố. Trong khoảnh khắc ấy, NEGAV diện trang phục tông đen, còn Uyển Ân chọn outfit đơn giản với áo tím và quần jeans. Điều khiến dân tình đặc biệt chú ý là cả hai thoải mái nắm tay, vừa đi vừa trò chuyện, có nhiều cử chỉ tự nhiên giữa nơi đông người.

Loạt ảnh nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên khắp các diễn đàn. Không ít cư dân mạng cho rằng sau khi nhìn lại, hóa ra Uyển Ân và NEGAV đã để lộ rất nhiều "hint" suốt thời gian dài nhưng đến lúc này mới được ghép nối.

Thời gian qua, cả hai bị soi nhiều hint xuất hiện cùng nhau ở chung một địa điểm

Một trong những chi tiết được "đào" lại nhiều nhất là loạt video TikTok cả hai từng quay chung. Uyển Ân và NEGAV thường xuyên xuất hiện với năng lượng vui vẻ, tung hứng ăn ý và thoải mái tương tác trước ống kính. Thậm chí, trong một số clip, cả hai còn gọi nhau là "vợ - chồng" theo kiểu pha trò. Thời điểm đó, phần lớn khán giả đều cho rằng đây chỉ là màn tung hứng của những người bạn thân hoặc xuất phát từ vai diễn nên không quá để tâm.

Thực tế, Uyển Ân và NEGAV đã quen biết từ trước khi cùng góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành. Trong phim, hai người hóa thân thành một cặp vợ chồng nên có khá nhiều phân cảnh tình cảm. Sau khi dự án kết thúc, cả hai vẫn giữ liên lạc, thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ tập cùng nhóm bạn thân. Chính vì đã nhiều lần chung khung hình nên khi đó, ít ai nghĩ đây có thể là một cặp đôi mới của Vbiz.

Uyển Ân và NEGAV từng bị bắt gặp sánh đôi trên phố

Điều thú vị là người nhiều lần khiến cư dân mạng "bán tín bán nghi" lại là Pháp Kiều - người bạn thân của cả Uyển Ân lẫn NEGAV. Trong một buổi livestream, khi NEGAV than đói, Pháp Kiều bất ngờ hỏi: "Có muốn ăn bánh dé không?". Nghe đến đây, nam rapper lập tức bật cười đầy ngượng ngùng. Bởi theo cách chơi chữ của hội bạn, "bánh dé" được đọc lái thành "bé Dánh" - biệt danh mà nhiều người cho rằng dùng để gọi Uyển Ân.

Không chỉ một lần, Pháp Kiều còn nhiều lần bị cho là "đánh tiếng" về mối quan hệ của cả hai. Trong một buổi đi ăn gần đây cùng Uyển Ân và NEGAV, nam rapper để lại bình luận: "Nhìn em bén quá, bén đòng". Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại nhanh chóng được cư dân mạng giải mã thành "bóng đèn" khi đọc lái, hàm ý người đi cùng một cặp đôi. Chi tiết này tiếp tục trở thành "manh mối" mới khiến hội "đẩy thuyền" càng thêm tin rằng giữa Uyển Ân và NEGAV không đơn thuần chỉ là tình bạn.

NEGAV cũng thường xuyên xuất hiện trong những buổi tiệc cùng Trấn Thành

Ảnh: FBNV