Phản ứng của Ốc Thanh Vân khi con trai nhắc tới bố Trí Rùa

Sau khi ông xã Trí Rùa trở về Việt Nam để làm việc, 3 mẹ con Ốc Thanh Vân đang ở Úc để vui chơi. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Mới đây, cô khiến nhiều người thích thú khi đăng tải đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện hài hước với con trai Cacao trong lúc hai mẹ con đi mua sắm.

Trong video, Ốc Thanh Vân cầm trên tay một chiếc túi và hỏi con trai: "Ví dụ mẹ thích cái túi này mà mẹ thấy nó hơi mắc thì mình phải làm sao con?". Không chút do dự, bé Cacao lập tức đáp: "Gọi ba". Nghe câu trả lời, nữ diễn viên tiếp tục hỏi: "Rồi sao nữa?". Cậu bé nhanh chóng hướng dẫn mẹ một kịch bản rất bài bản: "Nói người yêu ơi, có túi đẹp quá, mắc quá, mua giùm cái".

Ốc Thanh Vân bật cười và hỏi tiếp: "Mà thái độ của mình nói như thế nào?". Cacao liền đáp: "Nói cho ngọt ngào". Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận cho rằng Cacao ngày càng lanh lợi, hài hước và có cách nói chuyện rất đáng yêu.

Đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện hài hước với con trai Cacao trong lúc hai mẹ con đi mua sắm. Nguồn: FBNV

Nhóc tỳ này đã gợi ý mẹ cách xin xỏ ba Trí Rùa khi muốn mua đồ. Nguồn: FBNV

Đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân đã quyết định đưa ba con sang Melbourne (Úc) học tập. Trong thời gian nữ diễn viên đồng hành cùng các con ở nước ngoài, ông xã Trí Rùa vẫn ở lại Việt Nam để điều hành công việc. Việc vợ chồng sống ở hai quốc gia trong một khoảng thời gian khiến mạng xã hội xuất hiện không ít đồn đoán cho rằng hôn nhân của cả hai đang gặp trục trặc.

Trước những nghi vấn này, Ốc Thanh Vân đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Nữ diễn viên khẳng định việc đưa các con sang Úc là kế hoạch được gia đình thống nhất từ trước, với mong muốn mang đến môi trường học tập phù hợp cho các bé. Cô cũng nhấn mạnh đây chỉ là sự sắp xếp tạm thời theo nhu cầu của gia đình, không phải quyết định định cư lâu dài và càng không liên quan đến bất kỳ rạn nứt nào trong hôn nhân như những lời đồn đoán trên mạng xã hội.

Việc Ốc Thanh Vân và Trí Rùa ở 2 nơi từng là chủ đề bàn tán xôn xao. Ảnh: FBNV

Cô cho biết ông xã về Việt Nam để xử lý công việc. Ảnh: FBNV

Sau khoảng một năm đồng hành cùng các con tại Úc, cuối năm 2024, Ốc Thanh Vân đưa ba nhóc tỳ trở về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình, đồng thời sắp xếp lại công việc và cuộc sống. Thời gian gần đây, nữ diễn viên tiếp tục đưa các con quay lại Úc.

Tuy nhiên, đây không phải kế hoạch định cư lâu dài. Ốc Thanh Vân cho biết chuyến đi lần này chủ yếu để các con tận hưởng mùa đông tại Úc trong thời điểm các bé đang nghỉ hè, kết hợp nghỉ ngơi và trải nghiệm trước khi trở lại với lịch học và cuộc sống thường nhật.