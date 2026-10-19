Sao nam từng bị tẩy chay vì Lâm Tâm Như: Chỉ ăn 1 bữa mỗi ngày, tự nhận đang vô gia cư

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, có thời điểm Châu Kiệt đứng ở hàng ngũ diễn viên được săn đón bậc nhất. Nhưng sau những ồn ào đời tư và tranh cãi với Lâm Tâm Như, anh dần rời xa showbiz. Nhiều năm sau, nam diễn viên lại khiến công chúng chú ý khi tiết lộ cuộc sống độc thân, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa chính và thừa nhận bản thân cảm thấy không còn nhà kể từ khi cha mẹ qua đời.

Từ tài tử đình đám đến quyết định rời xa showbiz

Cuối thập niên 90, Châu Kiệt nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách. Sau đó, vai Bao Chửng trong Thiếu Niên Bao Thanh Thiên tiếp tục củng cố vị thế của ngôi sao 7x, đưa anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật trên màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Châu Kiệt không được bền lâu. Bên cạnh những tranh cãi liên quan đến cách ứng xử, anh còn vướng vào vụ việc gây xôn xao với bạn diễn Lâm Tâm Như. Những ồn ào liên tiếp khiến hình ảnh của anh chịu ảnh hưởng, trong khi cơ hội xuất hiện trên màn ảnh cũng dần thu hẹp.

Sau này, Châu Kiệt từng chia sẻ rằng anh chủ động rời khỏi ngành giải trí, một phần vì không muốn chờ đến lúc bị thị trường đào thải mới buộc phải dừng lại. Anh chuyển hướng sang kinh doanh nông sản, đầu tư trang trại và trồng lúa hữu cơ. Với nhiều người, đây dường như là lựa chọn giúp anh có cuộc sống tự do, không còn phải chạy theo lịch trình quay phim hay sự chú ý của công chúng.

Scandal với Lâm Tâm Như khiến Châu Kiệt lao đao

Một trong những tranh cãi lớn nhất gắn với tên tuổi Châu Kiệt bắt nguồn từ những chia sẻ của Lâm Tâm Như về quá trình quay Hoàn Châu Cách Cách. Nữ diễn viên từng công khai nói rằng cô sợ hãi khi thực hiện cảnh hôn có sử dụng lưỡi với Châu Kiệt. Câu chuyện nhanh chóng lan rộng, khiến ngôi sao sinh năm 1970 bị công chúng chỉ trích, thậm chí bị gắn với cáo buộc quấy rối bạn diễn.

Trong thời gian dài, những lời kể này ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Châu Kiệt. Khi thông tin lan truyền trên mạng, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng và kêu gọi tẩy chay anh. Dù mức độ ảnh hưởng của vụ việc đối với toàn bộ sự nghiệp khó có thể tách rời những tranh cãi khác, đây vẫn thường được nhắc đến như một bước ngoặt bất lợi trong sự nghiệp của anh.

Sau đó, Châu Kiệt đã phủ nhận mọi chuyện và lên tiếng chất vấn lại Lâm Tâm Như. Bà xã Hoắc Kiến Hoa cũng lên tiếng xin lỗi và cho biết cô chưa từng bị đồng nghiệp quấy rối. Chính điều này cũng khiến cho Lâm Tâm Như nhận nhiều gạch đá vì cố ý vu khống đồng nghiệp. Ngay cả khi đã lên tiếng phản bác, Châu Kiệt vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ vụ việc, con đường trở lại màn ảnh ngày càng khó khăn.

Mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa, cảm thấy mình không còn nhà

Rời xa ánh đèn sân khấu, Châu Kiệt dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và cuộc sống ở trang trại. Hình ảnh một diễn viên từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nay sống kín tiếng khiến nhiều người cho rằng anh đang tận hưởng cuộc sống điền viên sung túc. Nhưng những chia sẻ gần đây về sinh hoạt cá nhân cho thấy cuộc sống của anh không chỉ có sự nhàn nhã như người ngoài hình dung.

Châu Kiệt kể lại, anh duy trì thói quen mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa chính vào buổi trưa trong khoảng 10 năm. Ngay cả khi đi ăn cùng bạn bè, anh cũng có thể chỉ uống nước và ngồi trò chuyện. Ngôi sao Màn Đêm Ở Cáp Nhĩ Tân cho biết đây là thói quen khiến bản thân cảm thấy thoải mái, chứ không hoàn toàn xuất phát từ mục đích dưỡng sinh.

Điều khiến công chúng chú ý hơn cả là cảm giác cô độc và giống "một người vô gia cư" của Châu Kiệt sau khi cha mẹ lần lượt qua đời. Ở ngưỡng tuổi U60, Châu Kiệt chưa lập gia đình, không có con và không còn cha mẹ để ở bên. Anh từng chọn ra nước ngoài đón Tết cùng bạn bè vì không có nơi nào để về, nhưng cũng ngại cảm giác làm phiền gia đình người khác.

Câu chuyện của Châu Kiệt gợi ra sự đối lập giữa hào quang trong quá khứ và cuộc sống hiện tại. Anh từng sở hữu danh tiếng mà nhiều diễn viên mong muốn, nhưng cuối cùng lại lựa chọn rời xa ngành giải trí và xây dựng một cuộc sống khác. Với Châu Kiệt, điều kiện vật chất có thể giúp anh tự chủ cuộc sống, nhưng không thể thay thế sự hiện diện của những người thân đã mất. Câu nói cảm thấy không còn nhà sau khi cha mẹ qua đời vì thế trở thành chi tiết khiến nhiều người suy ngẫm hơn cả những tranh cãi về danh tiếng của Châu Kiệt.