Sao nam phim giờ vàng bị "tóm" ngoại tình giữa phố, vợ CEO tuyên bố xanh rờn: "Anh ấy có sức hút khó cưỡng"

Ngày 12/11, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) dậy sóng khi nam diễn viên kiêm ca sĩ Tô Vĩnh Khang bị tung ảnh thân mật với 1 cô gái lạ khoảng 20 tuổi, có dáng người manh mai và đường nét gương mặt hao hao người đẹp Đặng Lệ Hân. Trong hình ảnh paparazzi ghi lại, Tô Vĩnh Khang đưa đón, chủ động nắm tay, nhẹ nhàng vuốt lưng cô gái trẻ trong suốt thời gian đi mua sắm ở khu vực Tiêm Sa Chủy và Hoàng Phố (Hong Kong, Trung Quốc).

Nghi vấn Tô Vĩnh Khang bị cánh truyền thông "tóm gọn" cảnh ngoại tình trên phố gây xôn xao. Hình ảnh người chồng mẫu mực của Tô Vĩnh Khang ngay lập tức sụp đổ. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự thất vọng với bộ mặt giả tạo của ngôi sao phim giờ vàng. Công chúng lên án dữ dội hành vi phản bội vợ của Tô Vĩnh Khang.

Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) tung ảnh Tô Vĩnh Khang tình tứ với 1 cô gái trẻ trên phố. Hình ảnh này làm dấy lên nghi vấn nam nghệ sĩ ngoại tình sau lưng vợ

Được biết Tô Vĩnh Khang kết hôn với Phùng Thúy San - CEO của 1 thương hiệu thời trang - vào năm 2014. Họ có một con trai và được xem là gia đình hạnh phúc kiểu mẫu trong showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Trước khi sóng gió gia đình nổ ra, Phùng Thúy San còn cùng chồng tay trong tay đi dự tiệc sinh nhật của 1 người bạn. Nữ CEO còn viết bài chúc mừng chồng vào đề cử giải thưởng âm nhạc danh giá.

Trước nghi vấn bị chồng "cắm sừng" trắng trợn, Phùng Thúy San đăng ảnh tình tứ tựa vai chồng để khẳng định hôn nhân vẫn ổn. Cô bác bỏ tin đồn Tô Vĩnh Khang ngoại tình và cho biết cô gái trong bức ảnh đó chính là mình của 11 năm về trước. "Paparazzi giờ hay thật còn tìm được cả hình ảnh hẹn hò trước đây của tôi để tạo drama. Cô gái trong bức ảnh bảo chồng tôi ngoại tình chính là tôi của 11 năm trước. Tôi biết chồng tôi có sức hút khó cưỡng, nhưng tôi nói điều này không phải tự khen chính mình chứ sức hút của tôi còn mạnh hơn vì cuối cùng anh ấy đã bị tôi thu phục!", Phùng Thúy San viết trên trang cá nhân.

Dù vậy, truyền thông và dư luận xứ Hương Cảng vẫn bán tín bán nghi vời lời thanh minh thay chồng của Phùng Thúy San. Không lâu sau khi lên tiếng đính chính thay chồng, tài khoản Instagram của nữ CEO và cả con trai cô đều khóa bình luận và chuyển về chế độ riêng tư. Từ đó, cư dân mạng suy đoán Phùng Thúy San ra mặt bác bỏ tin chồng lộ ảnh ngoại tình, tự nhận nhân tình của chồng là mình thời trẻ vì muốn giữ thể diện cho Tô Vĩnh Khang. Hiện, Tô Vĩnh Khang vẫn im lặng như tờ về nghi vấn cặp kè với gái trẻ sau lưng vợ.

Vợ CEO của Tô Vĩnh Khang gây xôn xao bài đăng bác bỏ tin đồn chồng ngoại tình. Tuy nhiên, không lâu sau cô đã khóa bình luận rồi chuyển trang cá nhân về chế độ riêng tư 1 cách bất thường

Tô Vĩnh Khang sinh năm 1967, thành công trên cả hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Anh từng tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình giờ vàng như Thành Cát Tư Hãn, Bàn Tay Y Đức, Hồ Sơ Công Lý 4, Đứa Trẻ Ngốc... Trước khi kết hôn với Phùng Thúy San, Tô Vĩnh Khang từng kết hôn với 1 người phụ nữ Singapore nhưng ly hôn chỉ sau 4 năm chung sống.

Nguồn: Sina, Sohu