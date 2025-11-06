Bức ảnh nhạy cảm khiến “hoàng tử showbiz” lộ chuyện ngoại tình

Chiều 4/11, tờ ETtoday đưa tin, mỹ nam đình đám Vương Tử (phim Thơ Ngây 2) hiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội tại Đài Loan (Trung Quốc) sau khi bị tung loạt bằng chứng ngoại tình cực sốc. Theo nguồn tin, nam diễn viên kiêm người mẫu Phạm Khương Ngạn Phong đã thuê thám tử tư theo dõi vợ - influencer Quả Quả - và chụp lại được loạt bằng chứng ngoại tình của cô này với Vương Tử.

Đáng chú ý, trong đó có cả ảnh Vương Tử - Quả Quả ôm nhau trong tình trạng khỏa thân. Truyền thông xứ Đài cho biết thêm, Quả Quả đã tới sống chung với tài tử Thơ Ngây ngay ở thời điểm vẫn còn đang ở trong cuộc hôn nhân với Phạm Khương Ngạn Phong. Được biết, Vương Tử và nam diễn viên họ Phạm từng là bạn bè thân thiết trong giới giải trí.

Vương Tử (bên trái) bị chỉ trích thậm tệ vì chen chân vào cuộc hôn nhân của Phạm Khương Ngạn Phong - Quả Quả. Thậm chí, thám tử tư do nam diễn viên họ Phạm thuê còn chụp được cả bức ảnh nóng bỏng gây sốc của đôi "gian phu dâm phụ"

Phạm Khương Ngạn Phong bắt đầu thuê thám tử tư theo dõi vợ sau khi nhận thấy cô có những biểu hiện bất thường, được cho là không chung thủy trong hôn nhân. Nam diễn viên họ Phạm cho hay, Quả Quả đột nhiên thay đổi kể từ sau chuyến đi đến Mỹ với Vương Tử hồi đầu năm nay. Khi trở lại Đài Loan (Trung Quốc) giữa tháng 3, Quả Quả bất ngờ không muốn về nhà và còn cắt đứt liên lạc với chồng trong hơn 3 tháng.

Theo tờ ETtoday, Quả Quả không hề tỏ ra ăn năn hối hận sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình với Vương Tử. Thay vào đó, nữ influencer vẫn tiếp tục công khai mối quan hệ với tài tử Thơ Ngây trên mạng xã hội và chuyển đến sống trong căn hộ sang trọng của nhân tình, đồng thời phớt lờ luôn ông xã.

Quả Quả dọn tới sống chung cùng Vương Tử khi vẫn còn đang ở trong cuộc hôn nhân với Phạm Khương Ngạn Phong

Hiện tại, Phạm Khương Ngạn Phong - Quả Quả đang trong quá trình thảo luận ly hôn. Và thông tin nữ influencer ngoại tình Vương Tử khi vẫn còn đang ở trong cuộc hôn nhân với tài tử họ Phạm đã khiến cô hứng "cơn mưa gạch đá" từ công chúng. Trong khi đó, 1 nguồn tin thân cận tiết lộ, công ty quản lý đang xem xét đình chỉ hoạt động của Vương Tử giữa bão scandal.

Vụ việc nổ ra sau khi Phạm Khương Ngạn Phong đăng đàn lên Instagram tố Vương Tử "quan hệ ngoài luồng" với vợ mình - Quả Quả, đồng thời chia sẻ đoạn video dài kể lại quá trình phát hiện ra mối quan hệ sai trái của 2 người. Phạm Khương Ngạn Phong còn dõng dạc tuyên bố đã có trong tay bằng chứng ngoại tình rõ ràng, khó có thể chối cãi của Vương Tử - Quả Quả.

Cách đây ít ngày, Phạm Khương Ngạn Phong đăng video tố Vương Tử ngoại tình với vợ mình

Vương Tử sinh năm 1989, tại Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc Lollipop. Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ còn gặt hái được nhiều thành công khi lấn sân diễn xuất, trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ các bộ phim thần tượng như Vị Ngọt Macchiato, Thơ Ngây 2... Nam diễn viên từng được mệnh danh là "hoàng tử showbiz xứ Đài" nhờ sở hữu nhan sắc "đốn gục" trái tim của hàng triệu thiếu nữ. Tuy nhiên, hình tượng Vương Tử dày công gây dựng đã hoàn toàn bị sụp đổ sau bê bối ngoại tình chấn động mới đây.