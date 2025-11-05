Ca sĩ Raisa Andriana và nam diễn viên Hamish Daud từng là cặp đôi vàng của showbiz Indonenesia. Họ kết hôn năm 2017 và đã có 1 con gái. Tuy nhiên đến nay, Raisa Andriana đã đệ đơn ly hôn chồng. Nguyên nhân ly hôn được cặp đôi giữ kín, nhưng tin đồn Hamish Daud ngoại tình thì đã râm ran từ lâu.

Đến nay, nam diễn viên tiếp tục bị "bắt gian" tại một nơi không ai ngờ - trang web tổng hợp hình ảnh Pinterest. Khi còn chưa chính thức ly hôn, Hamish Daud đã thường xuyên tương tác trên mạng xã hội với 1 người phụ nữ tên là Sabrina Alata. Netizen phát hiện trên tài khoản Pinterest của Sabrina Alata có thư mục mang tên "Tổ ấm tương lai". Thư mục này liên kết với 1 tài khoản có tên là HDW. Mà trùng hợp thay, nam diễn viên có tên đầy đủ là Hamish Daud Wylie.

Cư dân mạng phát hiện nam diễn viên ngoại tình...

... thông qua 1 thư mục trên Pinterest

Trong thư mục "Tổ ấm tương lai" có nhiều hình ảnh nội thất tông nâu - kem ấm cúng, như gợi ý tham khảo cho 1 ngôi nhà tương lai. Khi tin đồn ngoại tình lan truyền, tài khoản của người phụ nữ tên Sabrina Alata vội xóa thư mục đi. Hành động này bị cho là "có tật giật mình", càng khiến cư dân mạng thêm củng cố nghi vấn Hamish Daud ngoại tình sau lưng Raisa Andriana.

Sabrina Alatas là một đầu bếp chuyên nghiệp được đào tạo tại trường Le Cordon Bleu danh tiếng ở Paris, Pháp. Cô là chủ sở hữu nhà hàng Manje ở Jakarta, hiện đã hạn chế bình luận trên Instagram sau khi bị phát hiện thư mục "Tổ ấm tương lai" trên Pinterest. Cô cũng được cho là có mối quan hệ với bạn gái cũ của Hamish Daud là Nadine Chandrawinata, thông qua mối quan hệ gia đình.

Vụ việc này nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội Indonesia. Nhiều netizen đùa rằng nếu muốn ngoại tình hẳn sẽ có cách, ngay cả dùng 1 trang web hoàn toàn không mấy tạo nghi ngờ như Pinterest. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những suy đoán, những người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng.

Người trong cuộc chưa lên tiếng

Raisa Andriana, sinh ngày 6/6/1990 tại Jakarta, là một trong những ca sĩ kiêm nhạc sĩ hàng đầu và được yêu thích nhất của Indonesia. Mang trong mình dòng máu Sunda và Hà Lan, Raisa bộc lộ tài năng ca hát từ rất sớm. Cô bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ hát chính của nhóm nhạc Andante (tiền thân của Vierra, nay là Vierratale).

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Raisa đến vào năm 2011 khi cô quyết định tách ra solo và ra mắt single đầu tay Serba Salah. Ca khúc này nhanh chóng trở thành một bản hit lớn, đưa tên tuổi Raisa lên hàng ngôi sao. Cùng năm đó, album đầu tay mang tên Raisa ra đời, giúp cô giành giải thưởng "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" tại Giải thưởng Âm nhạc Indonesia (AMI Awards). Với chất giọng nội lực, ấm áp và phong cách R&B/Pop tinh tế, Raisa liên tục gặt hái thành công với các album tiếp theo như Heart To Heart và Handmade. Cô đã giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trong và ngoài nước, từng lọt vào bảng xếp hạng Billboard Uncharted và Billboard Social 50, khẳng định vị thế "Nữ hoàng Pop" tại Indonesia.

Raisa Andriana có sự nghiệp đáng nể

Raisa có cuộc sống cá nhân kín tiếng nhưng cũng được công chúng quan tâm sâu sắc. Cô kết hôn với nam diễn viên người Úc Hamish Daud Wyllie vào tháng 9/2017. Đám cưới của họ được truyền thông Indonesia và khu vực coi là một sự kiện đình đám, trở thành đề tài nóng suốt thời gian dài. Cặp đôi có một con gái chung tên là Zalina Raine Wyllie (sinh năm 2019). Raisa và Hamish Daud là một trong những cặp đôi quyền lực và được ngưỡng mộ nhất trong giới giải trí Indonesia. Tuy nhiên đến năm 2025, cuộc hôn nhân này đã tan vỡ.

Cuộc hôn nhân của Raisa tan vỡ sau 8 năm chung sống

Nguồn: Tribune