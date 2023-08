Sao nam được khen diễn hay nhất 2023 gây sốt MXH: Hóa thân quá “điên rồ” khiến người xem ớn lạnh

Series gốc mới của Netflix - Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) đã chính thức ra mắt chiều ngày 18/8 vừa qua và lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi từ người xem. Bộ phim đã trở thành tâm điểm của sự chú ý sau khi miêu tả chính xác đến kinh ngạc về các nhân vật bước ra từ nguyên tác webtoon.



Mask Girl là một bộ phim kinh dị kể về câu chuyện của Kim Mo Mi, một nữ nhân viên bình thường, từ nhỏ đã bị đối xử bất công vì không xinh đẹp. Với khao khát được sống đúng với mong ước của mình, ban đêm, cô đeo mặt nạ, ăn mặc gợi cảm để làm một streamer. Ngay lập tức cô trở nên nổi tiếng và vô tình bị cuốn vào một sự cố trong quá trình phát trực tuyến.

Khoan bàn đến ba nữ chính đảm nhận vai Kim Mo Mi, hiện tại người được khán giả quan tâm nhiều hơn cả lại là nam phụ Ahn Jae Hong - đảm nhận nhân vật Joo Oh Nam, một đồng nghiệp nơi văn phòng mà Mo Mi làm việc.

Trong phim, Joo Oh Nam là người vô tình phát hiện ra bí mật của Kim Mo Mi và chiếc mặt nạ. Tuy nhiên thay vì làm hại hay lợi dụng bí mật của đồng nghiệp để trục lợi thì Joo Oh Nam lại phát cuồng của Kim Mo Mi. Anh ta được xây dựng là một kẻ cuồng thần tượng đến mức... biến thái, có những suy nghĩ, tư tưởng mang hơi hướng bệnh hoạn. Oh Nam luôn giam mình trong căn phòng ngập hình ảnh của Mo Mi, mỗi tối xem livestream và tưởng tượng ra cảnh mình đang thực sự giao tiếp, ở bên thần tượng. Thậm chí vì Mo Mi, Oh Nam còn sẵn sàng trở thành một sát nhân vô cùng man rợ.

Cư dân mạng thực sự sửng sốt với màn trình diễn quá mức điên rồ và gây ám ảnh của Ahn Jae Hong. Trước đây, anh vốn nổi tiếng với dạng vai hài hước, từng được yêu mến khi mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả ở bộ phim Reply 1988.

Chẳng thể ngờ có một ngày, Ahn Jae Hong lại lột xác như một người mới hoàn toàn như vậy ở Mask Girl. Thậm chí còn có những bình luận cho rằng, Ahn Jae Hong diễn như đang bị nhân vật "chiếm hữu".

Bình luận của khán giả:





- Thật điên rồ, Ahn Jae Hong như đang bị nhân vật chiếm hữu, hoàn toàn không còn một chút Ahn Jae Hong nào. - Diễn xuất của anh ấy thật điên rồ khiến tôi ớn lạnh sống lưng. - Tôi đã xem đến tập 2 và diễn xuất của Ahn Jae Hong thực sự bùng nổ, là người diễn hay nhất trong loạt phim năm nay luôn. Kể cả tiếng Nhật của anh ấy cũng tốt. - Trời đất ơi, anh ấy xứng đáng nhận được Daesang. - Đã xem nhiều phim của Ahn Jae Hong, ấn tượng nhất là Reply 1988 nhưng lần này, tôi như được thấy một Ahn Jae Hong hoàn toàn khác.

Nguồn: Allkpop