MC Thanh Bạch U70 sống trầm lặng sau biến cố tai nạn, chọn độc thân nhưng không cô đơn

Nghệ sĩ Thanh Bạch sinh năm 1959 tại Vĩnh Long. Ông được biết đến là một gương mặt đa tài, hoạt ngôn và giàu năng lượng. Trong sự nghiệp, ông từng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như MC truyền hình, giám khảo các chương trình tìm kiếm tài năng, diễn viên điện ảnh lẫn nghệ sĩ hài. Nhờ phong cách duyên dáng và chuyên nghiệp, Thanh Bạch luôn là cái tên được các chương trình, sự kiện và hội nghị lớn săn đón.

Khoảng 10 năm trở lại đây, MC Thanh Bạch sống khá kín tiếng và dần “nhường sân khấu” cho lớp MC trẻ. Ông chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện của bạn bè để góp mặt và ủng hộ tinh thần.

Đầu tháng 4, trong buổi giao lưu với học sinh tại một trường THPT ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), MC Thanh Bạch không may gặp tai nạn. Ông bị rơi xuống mương thoát nước sâu hơn 3 mét, dẫn đến chấn thương nặng. Sau cú ngã đầu tiên, khi cố đứng dậy, nam MC tiếp tục mất thăng bằng và ngã lần thứ hai.

Được người đi cùng phát hiện trong tình trạng nguy hiểm, MC Thanh Bạch nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Bảo Lộc cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị gãy xương chậu và do mức độ nghiêm trọng, ông được chuyển về TP.HCM để điều trị chuyên sâu.

MC Thanh Bạch vừa trải qua tai nạn lớn nhất trong 60 năm qua. (Ảnh: Bệnh viện Nam Thăng Long)

Trong 4 tháng sau tai nạn, MC Thanh Bạch gần như sống khép kín, dành thời gian một mình để suy ngẫm về cuộc đời. Anh thừa nhận đã có lúc bi quan, bật khóc vì cho rằng những thử thách vượt quá sức chịu đựng.

Nhờ tình cảm khán giả và sự động viên từ gia đình, nam MC dần lấy lại tinh thần. Ông xúc động chia sẻ: “Suốt cả tuần tôi chỉ nghĩ, vì sao rơi từ độ cao hơn 3 mét xuống mà vẫn sống, không trầy xước bên ngoài, chỉ gãy xương bên trong. Bác sĩ nói phải mất một năm mới đi lại được, nhưng chỉ sau 3 tháng tôi đã có thể di chuyển khắp nơi. Mọi thứ như một sự hồi phục kỳ diệu. ”

Sau biến cố sức khỏe, MC Thanh Bạch cho biết bản thân như trở thành một con người khác. Ông tin rằng khi số phận còn cho mình ở lại, thì phải sống thật ý nghĩa. Tự nhủ không được phép gục ngã, nam MC chọn cách lạc quan, tích cực trong phần đời còn lại.

Ngay cả trên giường bệnh, Thanh Bạch vẫn sáng tác, vẽ tranh và coi đây là cơ hội thử sức ở một môi trường nghệ thuật mới. Chính điều này đã mang đến cho ông thêm nhiều ý tưởng, kiến thức để trau dồi và truyền lại cho thế hệ trẻ.

Hiện tại, lịch trình của MC Thanh Bạch gần như kín mỗi ngày với các sự kiện và buổi gặp gỡ. Ông đang ấp ủ nhiều dự án hướng đến thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, trong vai trò đào tạo MC, diễn giả, diễn viên và cả hài độc thoại.

Theo nam MC, trong công việc cũng như cuộc sống, điều quan trọng là nghĩ đến người khác trước thay vì chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân. Ông tin rằng khi làm đúng và sống đúng, những giá trị tốt đẹp sẽ tự khắc trở lại ngoài mong đợi. Nam MC cũng không buồn dù ở tuổi hưu vẫn trở thành đề tài bàn tán, công kích của nhiều người.

Suốt nhiều năm qua, MC Thanh Bạch chọn sống độc thân nhưng không hề cảm thấy cô đơn.

Chuyện hôn nhân của MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương từng gây nhiều bất ngờ. Sau hơn 20 năm chung sống, hôn nhân của họ đổ vỡ vì mâu thuẫn kéo dài.

Suốt nhiều năm qua, MC Thanh Bạch chọn sống độc thân nhưng không hề cảm thấy cô đơn. Anh cho rằng hạnh phúc hay khổ đau đều là những dư vị tất yếu của cuộc đời.

Theo nam MC, tình yêu đích thực phải mang tính tích cực, nuôi dưỡng cảm xúc, còn tình yêu dựa trên sự chiếm hữu chỉ khiến con người trở nên cạn kiệt. Với anh, tình yêu giờ đây rộng mở hơn, không bó hẹp trong quan hệ đôi lứa mà còn là tình yêu gia đình, cuộc sống, thiên nhiên và giữa con người với nhau.