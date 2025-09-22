Cận kề hạn chót cử đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (30/9), ban tổ chức Miss Universe Vietnam vẫn chưa có động thái gì khiến fan sắc đẹp Việt hoang mang. Sự im lìm của ban tổ chức Miss Universe Vietnam khiến ông Nawat - giám đốc điều hành Miss Universe - cũng phải bày tỏ sự băn khoăn.

Khi hạn chót đã cận kề, khả năng cuộc thi Miss Universe Vietnam 2025 diễn ra là gần như không thể. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng chưa đề cập đến việc lựa chọn phương án handpick ra sao. Nhiều người đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra với Miss Universe Vietnam cùng ban lãnh đạo mới?

Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Hai lần đổi chủ bất ổn

Mới tổ chức hai mùa nhưng Miss Universe đã trải qua hai lần đổi chủ sở hữu. Trước đây, bản quyền cử thí sinh dự thi Miss Universe thuộc về Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp). Tuy nhiên, năm 2023, bà Anne Jakapong Jakrajutatip - chủ sở hữu Miss Universe khi đó - đã bán bản quyền lại cho đơn vị mới là Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Từ thời điểm đó, việc tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã diễn ra. Kết quả, Unicorp tiếp tục tổ chức cuộc thi với tên tiếng Việt là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (tên tiếng Anh là Miss Cosmo), còn Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức cuộc thi mới lấy tên là Miss Universe Vietnam (không có tên tiếng Việt).

Trong mùa giải đầu tiên tổ chức, Miss Universe Vietnam 2023 gọi tên người đẹp Bùi Quỳnh Hoa nhưng gây ồn ào khi cô vướng phải nhiều scandal. Bùi Quỳnh Hoa đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 ở El Salvador nhưng không giành thành tích.

Tới mùa giải 2024, Miss Universe Vietnam được đổi sang chủ mới là doanh nhân Valentin Trần (giữ chức Chủ tịch). Ông Valentin Trần là nhân vật chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực sắc đẹp. Tuy nhiên, mùa giải Miss Universe Vietnam 2024 được tổ chức hoành tráng, chuyên nghiệp với màn đăng quang của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024 ở Mexico và lọt vào top 30.

Miss Universe Vietnam đã trải qua hai mùa tổ chức.

Những tuyên bố to tát

Sau mùa giải đầu tiên tổ chức thành công, công chúng kỳ vọng cuộc thi Miss Universe Vietnam 2025 tiếp tục diễn ra với quy mô xứng tầm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cuộc thi vẫn chưa được tổ chức dù công bố lịch trình diễn ra từ tháng 8. Khán giả cũng đào lại nhiều lời tuyên bố, hứa hẹn được nhận xét là xa vời của ông Valentin Trần.

“Mục tiêu chính của tôi là củng cố sức mạnh danh hiệu Miss Universe tại Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế của nhan sắc, tài năng và trí tuệ Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế”, Chủ tịch Miss Universe Vietnam tuyên bố vào năm 2024.

Dưới góc nhìn kinh doanh, ông Valentin Trần còn bày tỏ tham vọng biến Miss Universe Vietnam trở thành một nền tảng mang lại giá trị, không chỉ cho các thí sinh mà còn cho cả Việt Nam. “Câu chuyện không gói gọn ở kết quả, mà là việc tạo ra những giá trị lâu dài, tôn vinh sức mạnh của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hơn cho các đại diện của chúng tôi”, ông nói.

Trái ngược với những tuyên bố mang tính chiến lược dài hạn, những gì đang xảy ra với Miss Universe Vietnam 2025 khiến fan sắc đẹp thất vọng. Chỉ sau một mùa giải tổ chức, cuộc thi im lìm một cách khó hiểu. Ban tổ chức cũng giữ động thái im ắng, bất chấp những chất vấn của khán giả.

Ông Valentin Trần - Chủ tịch cuộc thi - được cho rằng có những tuyên bố lớn lao nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.

Thất vọng

Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, fan bày tỏ sự thất vọng với tổ chức Miss Universe Vietnam. Đáp lại, trang chủ cuộc thi chỉ đăng tải đoạn video, với cảnh một chiếc phong bì được cất trong két sắt. Bên trong phong bì được cho rằng có tên của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, nhưng ban tổ chức cũng không nói bao giờ sẽ công bố thông tin.

“Làm nhiều trò thấy kỳ. Cái cần nhất là công bố tên đại diện thì không làm. Toàn đăng mấy cái tào lao”, “Là đại diện năm nay cất vào két sắt luôn hả?”, “Rồi bao giờ mới công bố đại diện đây Miss Universe Vietnam ơi?”… cư dân mạng bình luận.

Trước đó, trang chủ Miss Universe Vietnam cũng nhiều lần tung tin về mùa giải 2025, tuy nhiên cũng nhận về những phản ứng tiêu cực. Ban tổ chức đăng tải những thông tin mơ hồ, khó hiểu, bị fan nhận xét thiếu chuyên nghiệp.

Sau tất cả, mùa giải Miss Universe Vietnam 2025 đứng trước nguy cơ không tổ chức. Khán giả cho rằng ban tổ chức tung hỏa mù để làm truyền thông nhưng không mang lại giá trị thực tế nào.

Nhiều người nhận định nếu ban tổ chức Miss Universe Vietnam không chọn ra người đẹp xứng đáng để đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trong thời gian tới thì tiếp tục nhận chỉ trích, khiến thương hiệu lao dốc.