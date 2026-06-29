Sao nam có dàn hậu cung đỉnh nhất Vbiz nhưng cả đời chỉ yêu một người: Ở biệt thư 200m2 như resort, đồ hiệu chất đầy

Mỹ nam có "dàn hậu cung" đỉnh nhất màn ảnh nhưng ngoài đời chỉ say đắm một bóng hồng

Tại một sự kiện công chiếu phim gần đây, Lương Thế Thành đã có màn hội ngộ với 4 "người tình" đều là mỹ nhân đình đám Vbiz gồm có Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lê Phương, Ngân Hòa. Bức ảnh ghép của nam diễn viên với 4 người đẹp sau đó nhanh chóng viral trên MXH, Lương Thế Thành được dân tình đùa vui gọi là mỹ nam "số hưởng" nhất Vbiz vì toàn được vây quanh bởi các quý bà quyền lực và xinh đẹp.

Trái ngược hoàn toàn với những vai diễn đào hoa trên phim, ngoài đời Lương Thế Thành lại có một tình yêu ngôn tình đích thực. Kể từ khi chính thức hẹn hò rồi kết hôn vào năm 2016, nam diễn viên luôn dành trọn vẹn sự yêu thương cho bà xã Thúy Diễm. Sau một thập kỷ gắn bó, tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng như ngày đầu, đặc biệt là khi cặp đôi vừa thông báo tin vui chuẩn bị đón em bé thứ hai.

Căn biệt thự 200m² đẹp như resort tại Thủ Đức

Thành quả sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật của cặp đôi là căn biệt thự đơn lập có diện tích 200m2, tọa lạc tại khu đô thị sầm uất ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh giản tối đa vách ngăn nhưng vẫn mang hơi thở truyền thống ấm áp.

Toàn bộ ngôi nhà lấy tông màu trắng và be làm chủ đạo, mang lại cảm giác thời thượng và dễ chịu. Vợ chồng đặc biệt lắp hệ thống cửa kính lớn được lắp đặt xuyên suốt từ tầng trệt lên các tầng lầu giúp không gian luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Các khu vực chức năng như phòng khách, phòng ăn và bếp được thiết kế thông nhau, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hệt như một căn villa nghỉ dưỡng 5 sao.

Khoảng sân bao quanh biệt thự được phủ xanh bởi nhiều loại cây cảnh và hoa tươi. Ngoài ra, cặp đôi còn đầu tư một phòng tập gym hiện đại tại gia để rèn luyện sức khỏe mà không cần đi xa.

Thúy Diễm từng tiết lộ cô đã dành nhiều tâm huyết cho khu vực tủ bếp. Trước khi về nhà mới, cô tự nhận mình khá vụng về và ít khi nấu nướng. Nhưng từ khi sở hữu gian bếp hiện đại với đầy đủ các thiết bị thông minh, lò nướng âm tủ, máy rửa bát cao cấp và hệ bàn đảo sang trọng, cô đã có động lực vào bếp nhiều hơn để tự tay nấu các món ăn ngon cho chồng con.

Là những ngôi sao hạng A của làng giải trí, không bất ngờ khi vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm sở hữu khối lượng trang phục và phụ kiện khổng lồ. Thế nên bên trong biệt thự, không thể thiếu phòng thay đồ hoành tráng do chính Thúy Diễm lên ý tưởng.

Căn phòng được thiết kế với các hệ tủ kính kịch trần, kết hợp hệ thống đèn led âm tủ hiện đại. Nơi đây chất đầy các bộ cánh lộng lẫy, những bộ sưu tập túi xách, giày dép và đồng hồ đắt đỏ từ các thương hiệu xa xỉ, nhìn qua không khác gì một cửa hàng thời trang cao cấp.

Tổ ấm ngập tràn sắc hoa và những giá trị truyền thống

Dù sống trong cơ ngơi hiện đại và sang trọng, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm vẫn giữ gìn vẹn nguyên những nét đẹp văn hóa truyền thống. Điều này thể hiện rõ nhất vào các dịp lễ Tết Nguyên Đán hàng năm.

Thúy Diễm thường dành nhiều ngày để lên ý tưởng, tự tay chọn lựa từng chậu hoa rực rỡ bài trí dọc lối đi từ cổng vào nhà. Bên trong phòng khách, cặp đôi còn dựng những góc backdrop mang đậm không khí Tết cổ truyền ba miền để bố mẹ, vợ chồng và con cái cùng quây quần chụp ảnh kỷ niệm, tận hưởng không gian bình yên sau những ngày dài bận rộn trên phim trường.

Một số hình ảnh khác trong biệt thự: