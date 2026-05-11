Mối quan hệ giữa ca sĩ Miu Lê và rapper Karik từng trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi cả hai có những màn hợp tác chung trong các dự án âm nhạc. Trước những nghi vấn từ công chúng về việc "phim giả tình thật", Karik đã có những chia sẻ trực tiếp về tính chất mối quan hệ này trên các phương tiện truyền thông.

Sự đồng điệu về tính cách và lựa chọn dừng lại ở tình bạn

Chia sẻ với báo chí về sự thân thiết với Miu Lê, Karik cho biết anh tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai người. Nam rapper nhận định cả anh và Miu Lê đều có đời sống nội tâm và tâm hồn khá mong manh. Chính sự tương đồng này khiến anh nảy sinh tâm lý thận trọng trong việc tiến xa hơn mức tình bạn.

Theo quan điểm của Karik vào thời điểm đó, nếu đôi bên nảy sinh tình cảm nhưng xảy ra mâu thuẫn hoặc không đi đến kết quả tốt đẹp, họ sẽ rất khó để tiếp tục nhìn mặt hay làm việc cùng nhau.

Trong một dịp trải lòng với báo chí, Karik nói về Miu Lê: "Khán giả sẽ có những suy nghĩ của họ về tôi và Miu Lê. Rất vui khi mọi người yêu thương chúng tôi. Tuy nhiên, tôi và Miu Lê được đặt cạnh nhau lại là một chuyện rất khác. Tôi thấy Miu Lê rất thú vị nên không muốn đánh mất người bạn này, dù ở cương vị nào. Tính cách của Miu Lê giống tôi ở chỗ cả hai đều rất mong manh và cũng rất nội tâm. Nếu giữa hai người mà gặp chuyện gì thì sẽ rất khó nhìn mặt nhau. Nên tôi muốn giữ lại tình cảm với người bạn thân, người đồng nghiệp này. Cũng có thể coi Miu Lê là một người 'bạn đời' của tôi".

Từng thừa nhận Miu Lê là mẫu người lý tưởng

Trong chương trình Nói đi, ngại gì!, Karik công khai tiết lộ Miu Lê chính là hình mẫu phụ nữ mà anh từng yêu thích. Nam rapper chia sẻ rằng anh nảy sinh tình cảm với cô từ trước khi cả hai hợp tác chung trong MV Còn thương thì không để em khóc. Tuy nhiên, Karik cũng thẳng thắn thừa nhận sau khi tìm hiểu, anh nhận thấy bản thân không phù hợp với "gu" của nữ ca sĩ.

Trước thực tế này, Karik quyết định dừng lại việc theo đuổi và chuyển hướng sang xây dựng tình bạn thuần túy trước khi bắt đầu các dự án chung. Anh cho rằng việc làm rõ cảm xúc ngay từ đầu giúp cả hai thoải mái hơn khi đóng những cảnh tình tứ trong các sản phẩm nghệ thuật.

Karik cũng có những phát ngôn cụ thể về việc điều gì ở Miu Lê khiến anh cảm thấy thu hút. Nam rapper cho biết, với đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với nhiều người đẹp trong giới giải trí, ngoại hình không còn là yếu tố tiên quyết đối với anh.

Anh đánh giá cao sự thú vị và khác biệt trong tính cách của Miu Lê. Theo Karik, vẻ ngoài của Miu Lê ở mức bình thường nhưng chính cá tính mạnh, đôi khi có phần "lạ" và độc đáo mới là điều khiến anh dành sự quan tâm đặc biệt. Anh khẳng định trong môi trường hiện nay, việc tìm kiếm một người có tính cách thú vị quan trọng hơn là việc chỉ chú trọng vào vẻ bề ngoài.

Cho đến nay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tình bạn tốt đẹp!