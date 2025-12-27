Nữ bác sĩ có bằng Piano tại Nhạc viện TP.HCM kết hôn với sao nam hơn 16 tuổi

Tối 25/12 vừa qua, người mẫu - diễn viên Đoàn Minh Tài đã tổ chức đám cưới với bác sĩ - ca sĩ Sunny Đan Ngọc tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới nghệ sĩ và công chúng. Hỷ sự của cặp đôi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, không chỉ bởi độ chênh lệch tuổi tác mà còn vì xuất thân đặc biệt của cô dâu.

Vợ chồng Đoàn Minh Tài (Ảnh: NVCC)

Vợ của Đoàn Minh Tài có tên thật là Nguyễn Đan Bảo Ngọc, sinh năm 2000, kém chồng 16 tuổi. Cô vừa là bác sĩ vừa hoạt động nghệ thuật với tư cách ca sĩ nên nhiều người không khỏi tò mò về lựa chọn cho thấy sự đa năng này.

Theo chia sẻ trên tài khoản cá nhân, Sunny Đan Ngọc theo học chuyên ngành Piano tại Nhạc viện TP.HCM trong suốt 10 năm, từ năm 2012 và tốt nghiệp vào năm 2022.

Trong bài đăng tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM, cô cho biết: “Từ ngày đầu tiên nhận được thông báo đỗ vào nhạc viện TP.HCM, con đã rất vui và hạnh phúc để bắt đầu con đường học nhạc chuyên nghiệp. Nhưng mỗi năm trôi đi, có những khó khăn, thử thách đã làm cho con nhiều lần muốn từ bỏ môn học này. May thay mỗi lần con có ý định dừng lại, thì luôn có bàn tay của ba mẹ, thầy cô kéo con về phía trước, động viên tinh thần cho con”.

Đan Ngọc tốt nghiệp Nhạc viện năm 2022 (Ảnh: FBNV)

Khi theo đuổi âm nhạc, Đan Ngọc cũng đầu tư sản xuất nhiều sản phẩm âm nhạc như Nỗi Buồn Đáy Tim, Singing In The Rain, Covid Fighters,… và tham gia một số chương trình truyền hình như Giọng ải giọng ai, Thắp sáng ước mơ. Năm 2023, cô giành ngôi vị Á quân tại chương trình Hãy Là Số 1.

Tại tiệc cưới ngày 25/12 vừa qua, theo thông tin từ Dân trí , Đan Ngọc cũng gây chú ý khi dành tặng chú rể tiết mục âm nhạc được chuẩn bị riêng cho ngày trọng đại, vừa đánh đàn piano vừa hát. Sau đó cô dâu bất ngờ chuyển sang hát kết hợp vũ đạo theo phong cách cheerleading (nhạc cổ động) trên nền ca khúc do chính mình sáng tác. Ca khúc được nữ ca sĩ viết vào thời điểm hai người quen nhau khoảng 2 năm, với những chi tiết gần gũi, dí dỏm về tính cách của cả hai.

Trong quá trình đó, Sunny Đan Ngọc vẫn theo đuổi con đường học thuật. Năm 2018, cô bắt đầu theo học tại khoa Y - trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Đến giữa năm 2024, Đan Ngọc tốt nghiệp và hiện đang là bác sĩ răng hàm mặt của một bệnh viện tại TP.HCM.

Đan Ngọc hiện đang là bác sĩ (Ảnh: FBNV)

Tại lễ tốt nghiệp, không chỉ chính thức trở thành bác sĩ Nguyễn Đan Bảo Ngọc, cô còn trực tiếp biểu diễn cho chương trình. “Kết thúc chặng đường này là khởi đầu cho một hành trình mới, Sunny sẽ luôn cố gắng trau dồi, học hỏi để có thể mang lại sức khỏe, niềm vui và những nụ cười rạng rỡ cho tất cả mọi người” - Bảo Ngọc chia sẻ.

Sunny Đan Ngọc cũng nhiều lần tiết lộ việc mình có thể theo đuổi con đường học thuật nhiều năm như vậy là nhờ sự ủng hộ, đồng hành từ gia đình.

Theo thông tin từ VietnamNet , mẹ cô là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy - một trong những bệnh viện tuyến đầu, uy tín hàng đầu cả nước. Cả cha và mẹ đều là những người có vị thế trong lĩnh vực chuyên môn, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Đan Ngọc và mẹ trong ngày cô tốt nghiệp đại học (Ảnh: FBNV)

Đan Ngọc được ba dắt lên lễ đường trong đám cưới (Nguồn: Thám tử showbiz)

