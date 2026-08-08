Sao nam bí ẩn nhất showbiz: Sở hữu tài sản nghìn tỷ nhưng sống như "người vô hình", đạo diễn phải năn nỉ mới chịu đóng phim

Giữa lúc nhiều ngôi sao không ngừng xuất hiện trên mạng xã hội, tham gia gameshow hay tận dụng mọi cơ hội để duy trì sức nóng, Kim Thành Vũ lại chọn một con đường hoàn toàn khác. Nam diễn viên từng có nhiều năm gần như tách biệt khỏi làng giải trí, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Dù sau đó đã tái xuất với một dự án điện ảnh vào năm 2025, cuộc sống ngoài màn ảnh của anh vẫn là một bí ẩn lớn với khán giả.

Theo người thầy thân thiết tiết lộ, Kim Thành Vũ dành phần lớn thời gian để làm nông, trồng cây, nghiên cứu Phật học và sống một cuộc đời rất khác với hình ảnh hào nhoáng của một minh tinh. Chính vì thế, không phải ngẫu nhiên mà Kim Thành Vũ được gọi là sao nam bí ẩn nhất showbiz Hoa ngữ.

Mỹ nam đình đám nhưng chưa bao giờ chạy theo ánh hào quang

Kim Thành Vũ bước chân vào làng giải trí từ năm 17 tuổi. Với ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nam hàng đầu châu Á, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Trùng Khánh Sâm Lâm, Thập Diện Mai Phục, Xích Bích.

Nhưng trái ngược với nhiều ngôi sao cùng thời, Kim Thành Vũ chưa bao giờ xem danh tiếng là mục tiêu lớn nhất. Trong khi nhiều nghệ sĩ liên tục mở rộng quan hệ, tìm kiếm tài nguyên hoặc xuất hiện dày đặc trước truyền thông, Kim Thành Vũ lại chọn cách sống kín tiếng.

Đạo diễn Trần Khả Tân từng nhiều lần kể rằng mời Kim Thành Vũ đóng phim là chuyện không hề dễ dàng. Có thời điểm, ông phải liên tục thuyết phục, thậm chí nhiều lần sang Nhật Bản để mời ngôi sao sinh năm 1973 tham gia dự án.

Anh không quá quan tâm đến việc bản thân có bao nhiêu người hâm mộ hay vị trí trong ngành giải trí. Với anh, đóng phim dường như chỉ là một phần trong cuộc sống, chứ không phải toàn bộ cuộc đời.

Kim Thành Vũ từng chia sẻ rằng phần thưởng lớn nhất sau khi hoàn thành một bộ phim là có thể trở lại cuộc sống bình thường và không còn bị chú ý. Có lẽ vì thế mà anh luôn là cái tên khiến giới săn ảnh đau đầu. Không mạng xã hội, không fanclub, không gameshow, cũng hiếm khi nhận phỏng vấn riêng, Kim Thành Vũ gần như tự tách mình khỏi guồng quay của showbiz.

Có tài sản nghìn tỷ nhưng sống như người bình thường

Cuộc sống của Kim Thành Vũ lại hoàn toàn không giống hình dung về một ngôi sao sở hữu khối tài lên đến 400 triệu tệ (khoảng 1560 tỷ đồng).

Kim Thành Vũ không thích khoe mẽ, không chạy theo hàng hiệu hay những thú vui xa xỉ. Anh tự đặt vé máy bay, yêu cầu phương tiện di chuyển càng đơn giản càng tốt và không thích những màn đón đưa rình rang. Trong chuyện ăn uống, nam diễn viên Nếu Như Yêu cũng rất bình dị khi thường lựa chọn những quán ăn bình thường thay vì các nhà hàng sang trọng.

Có lần, đạo diễn Trần Khả Tân muốn mời Kim Thành Vũ tới một nhà hàng cao cấp. Thế nhưng Kim Thành Vũ lại dẫn ông sang một địa điểm khác có giá rẻ hơn. Sau bữa ăn, anh còn vui vẻ chỉ vào hóa đơn và nói rằng lựa chọn này "tiết kiệm hơn nhiều".

Sự giản dị của Kim Thành Vũ khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ. Anh từng tiếp tục sử dụng đôi giày đã cũ, ăn hết cơm hộp ở đoàn phim và không muốn lãng phí đồ ăn thừa. Trong quá trình quay phim Thích Em, đạo diễn từng tiết lộ dù nhiều món ăn trên phim trường không thực sự ngon, Kim Thành Vũ vẫn ăn hết mọi thứ. Dù tiết kiệm với bản thân nhưng không có nghĩa là keo kiệt với người khác, Kim Thành Vũ từng mua một chiếc xe sang làm quà sinh nhật cho quản lý thân thiết.

Rời xa ồn ào để tìm cuộc sống mình mong muốn

Ngoài công việc diễn xuất, Kim Thành Vũ có rất nhiều sở thích khác biệt. Khi còn trẻ, anh từng có thời gian dành nhiều ngày chỉ để chơi game trong khách sạn. Sau này, anh chuyển sang quan tâm đến Phật học, triết học, Đông y và những giá trị tinh thần.

Kim Thành Vũ còn nổi tiếng là người yêu động vật. Trong một lần quay phim, anh từng cố gắng cứu một chú chim bị thương dù những người xung quanh cho rằng đó chỉ là đạo cụ phục vụ cảnh quay. Khi con vật không qua khỏi, anh đã tự tay chôn cất nó và đứng lặng rất lâu.

Trong chuyến đi Nam Cực, anh cũng cẩn thận bò trên băng để tránh làm ảnh hưởng đến những chú hải cẩu đang nghỉ ngơi. Với Kim Thành Vũ, thế giới bên ngoài màn ảnh dường như quan trọng không kém ánh đèn sân khấu.

Dù đã trở lại với điện ảnh, Kim Thành Vũ vẫn giữ lối sống kín tiếng nhiều năm qua. Trong thời đại mà sự nổi tiếng thường gắn liền với việc xuất hiện liên tục, Kim Thành Vũ lại chọn cách chậm rãi hơn khi sống cuộc đời mình muốn và chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết. Có lẽ chính sự khác biệt ấy đã khiến Kim Thành Vũ trở thành một trong những ngôi sao bí ẩn nhất Cbiz suốt nhiều năm qua.