Trấn Thành rơi vào thế nguy hiểm

Tối 7/8, Running Man Vietnam tiếp tục lên sóng với loạt thử thách thể lực căng thẳng. Trong tập này, dàn cast có sự tham gia của các khách mời Steven Nguyễn, Kim Dung, Đại Bảo và Tuấn Voi. Sau những thử thách liên tiếp, các thành viên bước vào phần chơi xé bảng tên với thể lực gần như đã bị bào mòn. Tâm điểm của tập mới là màn xé bảng tên được đánh giá gay cấn bậc nhất từ đầu mùa, khi hàng loạt "chiến binh" mạnh cùng bước vào cuộc đối đầu.

Đội Trấn Thành - Kim Dung - Quang Tuấn rơi vào thế cực kỳ khó khăn khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh là Lan Ngọc - Tuấn Voi- Quốc Anh. Đáng nói, Trấn Thành vốn đang bị thương ở tay nhưng vẫn phải trực tiếp đối mặt với các thành viên có lợi thế về thể lực. Chứng kiến đàn anh liên tục rơi vào tình huống nguy hiểm, Lan Ngọc không khỏi lo lắng và nhiều lần nhắc Trấn Thành phải cẩn thận. Không khí trên trường quay cũng căng thẳng đến mức Quang Trung và Anh Tú liên tục phải thốt lên: "Nguy hiểm, nguy hiểm quá!"

Khác với những màn chơi thiên về yếu tố hài hước thường thấy, phần xé bảng tên lần này gần như không có chỗ cho sự chủ quan. Các thành viên liên tục đổi chiến thuật, rượt đuổi và giằng co để bảo vệ bảng tên của mình. Cục diện thay đổi liên tục khiến người xem khó đoán ai sẽ là người trụ lại cuối cùng.

Clip: Trận xé bảng tên kinh điển nhất Running Man Việt Nam

Nhân vật gây bất ngờ nhất trong trận đấu chính là Quang Tuấn. Nam diễn viên vốn không được xếp vào nhóm những "chiến thần" thể lực nổi bật của chương trình. Thế nhưng trong màn chơi lần này, Quang Tuấn liên tục khiến các thành viên bất ngờ bởi độ lì và khả năng chịu đựng.

Dù bị thương ở vùng cổ, anh vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục chiến đấu đến cùng. Càng về cuối, thể lực của Quang Tuấn càng bị bào mòn nhưng nam diễn viên vẫn cố gắng bám trụ. Cuối cùng, Quang Tuấn giành chiến thắng sau màn đấu vô cùng căng thẳng.

Trận xé bảng tên trong tập mới nhất được đánh giá vô cùng khốc liệt

Trấn Thành bị thương nhưng vẫn "chiến" rất căng thẳng

Dàn sao khi chứng kiến cũng lộ rõ vẻ lo lắng, ekip cũng liên tục thông báo tạm dừng vì thế trận quá căng

Khoảnh khắc này khiến Trấn Thành không giấu được xúc động. Nam MC bật khóc rồi phải lau nước mắt khi chứng kiến đồng đội vượt qua giới hạn của bản thân. Từ một người từng bị đánh giá là không có lợi thế quá lớn về thể lực, Quang Tuấn đã có màn thể hiện hoàn toàn khác trong tập này.

Khoảnh khắc Trấn Thành rơi nước mắt vì đồng đội cũng khiến màn xé bảng tên lần này có thêm một màu sắc khác. Đằng sau những màn "chặt chém", rượt đuổi hay tìm cách loại nhau, các thành viên vẫn dành cho nhau sự quan tâm và tình cảm. Màn chơi cũng một lần nữa cho thấy sức hút của Running Man Vietnam không chỉ nằm ở những miếng hài của dàn cast mà còn đến từ những màn đối đầu thực sự "máu lửa".

"Út Tuấn" chiến thắng chung cuộc khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc

Trấn Thành khóc vì chiến thắng của Quang Tuấn

Đây được đánh giá là trận xé hay và nhiều cảm xúc nhất mùa

Bên cạnh những màn xé bảng tên nghẹt thở, sự trở lại của Trấn Thành cũng là một trong những yếu tố khiến Running Man Vietnam mùa 4 nhận được nhiều sự chú ý. Sau thời gian vắng bóng, nam MC nhanh chóng lấy lại vị trí trung tâm nhờ khả năng tạo tiếng cười, tương tác tự nhiên với dàn cast và đặc biệt là tinh thần chơi hết mình.

Ở Trấn Thành có sự kết hợp khá đặc biệt: miệng thì liên tục "tấu hài", nhưng khi bước vào game lại cực kỳ máu chiến. Chính sự đối lập này khiến anh trở thành nhân vật khó đoán trên đường đua. Có lúc Trấn Thành khiến cả đội cười nghiêng ngả vì những màn tranh luận, "cà khịa" đồng đội, nhưng chỉ vài phút sau đã có thể lao vào cuộc chiến với thái độ hoàn toàn nghiêm túc.

Đặc biệt, nam MC sở hữu khả năng kết nối các thành viên rất tốt. Những màn tung hứng giữa Trấn Thành với Lan Ngọc, Quang Trung, Anh Tú hay Quang Tuấn tạo ra nhiều khoảnh khắc giải trí tự nhiên, thay vì cảm giác cố gắng "diễn" để tạo tiếng cười. Đây cũng là điểm khiến Trấn Thành dù không phải lúc nào cũng giành chiến thắng vẫn giữ được vai trò quan trọng trong diễn biến của chương trình. Trong tập mới nhất, việc Trấn Thành vẫn tiếp tục thi đấu dù đang bị thương càng khiến hình ảnh "chiến binh" của anh được nhắc đến.

Trong 2 tập gần nhất, Trấn Thành đều phải băng bó cánh tay

3 thành viên chơi hay nhất tập vừa rồi được khán giả đánh giá cao

Ảnh: FBNV