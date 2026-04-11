Việt Nam giờ có cả F5 nam thần Vườn Sao Băng, đẹp trai lai láng nhưng netizen vẫn tức anh ách 1 điều

Khái niệm F4 Vườn Sao Băng Việt Nam thời gian gần đây bỗng nhiên xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội với 4 cái tên nổi bật bao gồm Trần Ngọc Vàng, Trần Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô. Vấn đề sẽ chẳng có gì to tát nếu khái niệm này không bất thình lình bị kéo giãn một cách khó hiểu. Cứ mỗi lần có thêm một nam thần màn ảnh hot là lập tức có người gộp lại với 4 cái tên kể trên để “F5”, “F6”,... Nghe thì vui tai nhưng càng nói càng sai bản chất, và đó cũng là lý do khiến không ít netizen cảm thấy lấn cấn vô cùng.

Bởi lẽ, “F4” không đơn thuần là một phép cộng theo kiểu kiểu “đẹp trai + đẹp trai + đẹp trai + đẹp trai = F4”. Đây là khái niệm gắn liền với Vườn Sao Băng - nơi 4 chàng trai không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn là một nhóm bạn thân thiết, có mối liên kết chặt chẽ. Sau bộ phim, “F4” trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng nơi xuất hiện một hội nhóm vừa có visual, vừa có chemistry, vừa có câu chuyện chung và sự gắn kết đặc biệt.

Đúng như khái niệm từ bộ phim gốc, bộ tứ gồm Trần Ngọc Vàng, Trần Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô từng được khán giả gán ghép thành F4 không phải ngẫu nhiên. Họ có điểm chung rõ ràng khi cùng thế hệ, cùng tần suất xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, và quan trọng nhất là đã nhiều lần hợp tác với nhau, đặc biệt thân thiết ngoài đời. Trần Quốc Anh và Trần Ngọc Vàng từng đóng chung trong Giấc Mơ Của Mẹ, tạo nên sự kết nối đầu tiên. Sau đó, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô tiếp tục hội tụ trong Tử Chiến Trên Không. Gần đây, Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy lại tái hợp ở Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Những lần chạm mặt liên tiếp này khiến họ không chỉ là đồng nghiệp, mà còn xây dựng được cảm giác một nhóm bạn thân thiết ở ngoài đời. Đó chính là lý do họ trở thành F4 trong mắt khán giả chứ không phải một cách gán ghép ngẫu nhiên những trai đẹp không liên quan tới nhau.

Trong khi đó, việc thêm những cái tên khác vào để thành “F5” lại khiến khái niệm này bị sai đi đi thấy rõ. Ví dụ như Khương Lê - một gương mặt đang gây chú ý với con sốt Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Không ai phủ nhận anh có ngoại hình sáng, diễn xuất ổn và tiềm năng phát triển. Nhưng vấn đề là anh không nằm trong mạch kết nối với nhóm kể trên, việc khi không Khương Lê được đặt cạnh 4 nam thần còn lại, sinh ra khái niệm F5 vì thế mà gây tranh cãi gay gắt. Nhiều khán giả nhận định cách đặt tên F4, 5, 6,... cho những nam thần không có sự liên quan là làm sai lệch hoàn toàn khái niệm "F" ban đầu.

Câu chuyện dĩ nhiên không phải là phân biệt ai xứng, ai không. Thế hệ nam diễn viên trẻ hiện tại của phim Việt có rất nhiều cái tên đáng chú ý, mỗi người một màu sắc riêng, Khương Lê cũng vậy, không thua kém gì F4 kể trên. Nhưng không phải cứ gom những người “đẹp trai và đang hot” lại là có thể gọi thành một khái niệm mang tính biểu tượng như F4. Bởi nếu tiếp tục cách gọi tùy tiện này, hôm nay là F5, mai có thể là F7, F10 và cuối cùng, chính cụm từ “F4” cũng trở nên vô nghĩa. Khán giả không khó tính đến mức cấm đoán những cách gọi vui trên mạng xã hội. Nhưng với một khái niệm đã có câu chuyện rõ ràng, thậm chí còn xuất hiện từ một biểu tượng của truyền hình châu Á, việc sử dụng nó một cách chính xác sẽ tạo cảm giác an toàn và đáng tin hơn!