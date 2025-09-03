Sao mai Nguyễn Thu Hằng nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc hát trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Sao mai Nguyễn Thu Hằng là một trong số 80 nghệ sĩ tiêu biểu tham gia hòa giọng trong tiết mục nghệ thuật đặc biệt, khép lại phần diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhớ lại giây phút biểu diễn, Nguyễn Thu Hằng vẫn còn nguyên những bồi hồi.

Cô chia sẻ: “Khi đứng trên quảng trường Ba Đình và hòa giọng cùng các nghệ sĩ, trong đó có những người thầy, cô của tôi, có thế hệ nghệ sĩ đi trước và những đồng nghiệp thân thiết từ khắp mọi miền Tổ quốc, tôi cảm thấy một niềm tự hào thiêng liêng vô cùng. Khi nghe ca sĩ Mỹ Tâm cất lên câu hát bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy khiến con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng…, tim tôi đập nhanh hơn, khóe mắt rưng rưng. Khoảnh khắc ấy giúp tôi thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do và hạnh phúc hôm nay".

Để có mặt trong buổi lễ trọng đại, Nguyễn Thu Hằng cùng các nghệ sĩ đã bắt đầu tập trung từ 1 giờ sáng, di chuyển đến điểm tập kết và chuẩn bị cho phần biểu diễn. Trước đó, họ đã trải qua nhiều ngày tập luyện, tổng duyệt liên tục, trong khi bản thân Thu Hằng phải sắp xếp giữa lịch làm việc bận rộn với nhiều sự kiện. Dẫu vất vả, cô khẳng định tất cả lịch tập luyện cho Đại lễ đều được đặt lên ưu tiên hàng đầu.

“Tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một vinh dự lớn. Bất kể khó khăn nào, chúng tôi đều thấy xứng đáng khi được góp phần tạo nên một tiết mục nghệ thuật được nhân dân khen ngợi là hoành tráng và xúc động,” Thu Hằng tâm sự.

Với nữ ca sĩ, ấn tượng không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đứng trên sân khấu. Ngay từ khi lên xe di chuyển, chứng kiến dòng người dân đứng chật hai bên đường, vẫy tay chào mừng, cô đã cảm nhận được sự hân hoan lan tỏa trong từng ánh mắt nụ cười.

“Những xúc cảm của ngày hôm nay, khi được góp mặt trong Ngày hội lịch sử của đất nước, tôi sẽ mãi không quên. Đây là động lực để tôi tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho âm nhạc và cho Tổ quốc,” Nguyễn Thu Hằng xúc động bày tỏ.