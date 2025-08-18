Sao mai Nguyễn Thu Hằng gây ấn tượng với tạo hình quyền quý trên sân khấu “Thanh âm Yên Tử”

Tối 17/8, tại chân núi Yên Tử (Quảng Ninh) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời” , trong khuôn khổ Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Chương trình được dàn dựng công phu với ba phần: “Theo dấu chân Phật Hoàng” , “Hào khí Trúc Lâm - tinh thần Việt muôn đời” và “Hào khí vươn mình - khát vọng Việt Nam” , quy tụ gần 700 nghệ sĩ, diễn viên cùng nhiều tên tuổi như NSƯT Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Đông Hùng, Soobin Hoàng Sơn…

Trong số đó, quán quân Sao mai dòng nhạc dân gian 2015 Nguyễn Thu Hằng gây chú ý khi trình diễn 2 ca khúc “Lên đỉnh phù vân” và “Cõi thiêng” , đồng thời hòa giọng trong liên khúc “Hào khí Việt Nam” và “Một vòng Việt Nam” .

Để hòa nhịp cùng không khí trang trọng, Nguyễn Thu Hằng lựa chọn hai tà áo dài mang đậm dấu ấn cung đình xưa. Thiết kế đầu tiên là áo dài trắng kết hợp mấn đội, gợi hình ảnh uy quyền, sang trọng của người phụ nữ quý tộc trong lịch sử.

Thiết kế thứ hai là áo dài hồng pastel điểm xuyết hoa sen, mang lại vẻ đẹp thanh tao, thoát tục, giúp nữ ca sĩ tỏa sáng trên sân khấu.

Cả hai trang phục do NTK Cao Minh Tiến thực hiện, trở thành điểm nhấn song hành cùng giọng hát da diết của Thu Hằng, tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc.

Thời gian gần đây, Sao mai Nguyễn Thu Hằng thường xuyên xuất hiện trên những sân khấu tầm cỡ, từ các chương trình kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân đến chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với cô, đó là niềm vinh dự khi được cất tiếng hát trong những chương trình thiêng liêng, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử – văn hóa của dân tộc.