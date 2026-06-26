Sao Mai Huyền Trang ra MV "Chiều ơi", tiếp tục làm mới hình ảnh với nhạc trữ tình

Trong nỗ lực "làm mới" bản thân, ca sỹ Huyền Trang vừa cho ra mắt khán giả MV Chiều ơi. Đây là bài hát đậm chất trữ tình mà nhạc sỹ Tuấn Phương sáng tác "đo ni đóng giày" cho giọng hát Huyền Trang. Đây cũng chính là món quà tinh thần mà nhạc sỹ Tuấn Phương dành tặng cho Huyền Trang nhân dịp sinh nhật của cô.

"Chiều ơi" là ca khúc trữ tình, vừa mang hơi hướm bán cổ điển, vừa có màu sắc dân gian rất phù hợp với giọng hát cũng như phong cách âm nhạc mà Huyền Trang đã tạo dựng và theo đuổi nhiều năm nay. Vì có mối quan hệ thân thiết nên nhạc sỹ Tuấn Phương rất hiểu giọng hát, tính cách cũng như cách hát của Huyền Trang, thế nên anh đã viết nên một ca khúc có giai điệu trữ tình, bay bổng và lời hát cực kỳ lãng mạn, đáng yêu.

Huyền Trang rất thích ca khúc này. Cô cho biết: "Khi nhạc sỹ Tuấn Phương gửi bài kèm theo câu "chúc mừng sinh nhật" tôi đã vô cùng xúc động. Đọc bản nhạc rồi nghe demo tôi thích ngay, vì nó vừa như in cả quãng giọng, màu giọng và phong cách của tôi. Mới nghe một lần thôi mà giai điệu đã lảng vảng trong đầu và câu hát cứ ngân vang mãi. Ngay lập tức tôi lên kế hoạch sản xuất MV này".

Phải nói, đây là kiểu hát đặc trưng của Huyền Trang trong thời gian gần đây. Không theo phong cách "đậm" màu dân gian hoặc dân gian thính phòng, mà Huyền Trang lựa chọn cách hát sử dụng kỹ thuật hát pop pha trộn với bán cổ điển trên nền tảng dân gian bẩm sinh. Những kiến thức về kỹ thuật và cách xử lý tác phẩm học trong trường đã được Huyền Trang áp dụng triệt để và hiệu quả. Nghe cô hát "Chiều ơi" thật bay bổng, lãng mạn đúng như hình ảnh cô lang thang dạo chơi trên bãi biển Trà Cổ, hoặc đạp xe giữa con đường rợp bóng cây trong MV.

Hình ảnh trong MV được ê kíp thực hiện tại mảnh đất địa đầu tổ quốc - Trà Cổ. Những hình ảnh như sân golf, bãi đá Tràng Vỹ, ngọn Hải Đăng, con đường uốn cong như dải lụa rợp bóng cây xanh hay những căn biệt thự, villa dọc bãi biển đã giới thiệu cho khán giả xa gần sức sống mãnh liệt và những đổi thay tích cực ở mảnh đất địa đầu này.

"Khi đến Trà Cổ lần đầu, tôi ước mình có một ngôi nhà cạnh bờ biển để đêm ngày nghe sóng vỗ, có thể tắm biển, vui đùa trên cát bất cứ lúc nào, và ơn giời, sau chục năm nỗ lực ca hát, tôi đã thực hiện được giấc mơ này. Với một không gian mênh mông biển trời, khí hậu trong sạch và những người dân thân thiện, quý người, tôi đã gắn bó và coi nơi đây như quê hương của mình.

Cũng vì lẽ đó, tôi mở ra sân khấu ca nhạc mang tên Trăng Trà Cổ để không chỉ phục vụ du khách đến tham quan Trà Cổ, mà tôi cũng muốn đóng góp chút công sức của mình trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nơi đây" - Huyền Trang cho biết.

Đạo diễn MV "Chiều ơi" là Philip Phạm, người được Huyền Trang tin tưởng hợp tác trong loạt MV mới. Được đào tạo chính quy ngành đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh nên Philip Phạm rất "chắc tay" trong từng khuôn hình, từng chuyển động và đặc biệt là khâu hậu kỳ được thực hiện rất tỉ mỉ, chi tiết để tạo nên một MV đẹp như một bức tranh lãng mạn, đầy chất thơ và rất điện ảnh.

Là quán quân Sao Mai dòng dân gian nhưng Huyền Trang đã tạo cho mình một lối đi riêng không giống với các "đàn chị" đi trước. Huyền Trang luôn có những ý tưởng táo bạo và thực hiện bằng được. Năm 2025, dịp đại lễ A90, Huyền Trang cũng cho ra mắt khán giả MV Tôi yêu Việt Nam của tác giả Hưng Cacao.

Điều đặc biệt là Huyền Trang đã mời nhóm Oplus hát cùng và cho dù đây là lần đầu tiên góp giọng cùng Oplus trong một ca khúc ngợi ca quê hương đất nước nhưng Huyền Trang đã rất tự tin hòa giọng với các "đàn anh" tạo nên một tác phẩm âm nhạc độc đáo, giàu cảm xúc và cực kỳ ý nghĩa đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Có một điều đặc biệt là MV "Chiều ơi" ra mắt vào thứ 6 ngày 26/6/2026 - đúng ngày sinh nhật tròn 36 tuổi của ca sỹ Huyền Trang. Đây là sự trùng hợp thú vị, vì thế Huyền Trang muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đặc biệt này bằng MV "Chiều ơi", không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời, mà còn là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát của mình.

Cũng trong ngày đặc biệt này, Huyền Trang đồng thời ra mắt MV "Em là cô gái Việt Nam" của tác giả Minh Dương do Philip Phạm làm đạo diễn. Đây là MV ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông qua vẻ đẹp của quê hương đất nước. MV được quay ở ba miền với những hình ảnh đậm chất điện ảnh, rất nghệ thuật nhưng cũng vô cùng gần gũi và đặc biệt ấn tượng.