Nam ca sĩ Việt vừa qua đời: Quán quân Sao Mai, gương mặt biến dạng vì bạo bệnh

Sáng 5/3 (giờ Việt Nam), người thân và bạn bè của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xác nhận anh đã qua đời tại Mỹ vào ngày 1/3 sau nhiều năm chống chọi với bệnh u xương hàm. Nam ca sĩ hưởng dương 46 tuổi. Theo chia sẻ từ những người thân cận, trong những ngày cuối đời, anh ở trong tình trạng sức khỏe rất yếu, được bạn bè và đồng nghiệp đến thăm hỏi, gặp mặt lần cuối. Gia đình hiện chuẩn bị hậu sự và sẽ thông báo cáo phó trong thời gian tới.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ thời mới vào nghề (ảnh: FB)

Kasim Hoàng Vũ tên thật là Nguyễn Đức Hoàng Vũ, sinh ngày 11/10/1980 tại Đà Nẵng. Anh mang hai dòng máu Việt Nam - Ai Cập. Mẹ anh là ca sĩ Bích Phương, người từng được biết đến với danh xưng “Nữ hoàng nhạc Rock” của thập niên 1980. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Kasim Hoàng Vũ sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp từ cuối những năm 1990.

Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ là 2 Quán quân của Sao Mai Điểm Hẹn 2004 (ảnh: FB)

Năm 1999, anh giành giải Ba tại Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc, sau đó tiếp tục đạt nhiều giải thưởng khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kasim Hoàng Vũ đến vào năm 2004 khi anh tham gia chương trình Sao Mai Điểm Hẹn. Tại đây, nam ca sĩ đi vào chung cuộc và trở thành Quán quân do khán giả bình chọn. Hậu Sao Mai, Kasim Hoàng Vũ trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt thời điểm đó, cùng thế hệ với những cái tên đình đám như Tùng Dương, Lưu Hương Giang,...

Trong giai đoạn đỉnh cao những năm 2000, Kasim Hoàng Vũ được đánh giá là một trong những giọng ca nam tiêu biểu của dòng nhạc Rock và Pop tại Việt Nam. Anh sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, khỏe khoắn và nội lực, tạo dấu ấn riêng giữa thị trường âm nhạc thời bấy giờ. Trên sân khấu, nam ca sĩ gây ấn tượng với phong cách biểu diễn máu lửa, giàu năng lượng, đồng thời có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa Rock mạnh mẽ và những bản Pop sôi động.

Trong giai đoạn đỉnh cao những năm 2000, Kasim Hoàng Vũ được đánh giá là một trong những giọng ca nam tiêu biểu của dòng nhạc Rock (ảnh: FB)

Tên tuổi Kasim Hoàng Vũ gắn liền với loạt ca khúc được khán giả yêu thích như Vì yêu, Đôi mắt Pleiku, Tôi là ai em là ai, Xin lỗi em, Còn lại gì cho ta… Các sản phẩm này góp phần đưa Kasim Hoàng Vũ trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu ca nhạc và chương trình truyền hình trong nước suốt hơn một thập kỷ.

Bên cạnh ca hát, Kasim Hoàng Vũ còn tham gia lĩnh vực điện ảnh. Anh góp mặt trong phim Ván cờ tình yêu và đảm nhận vai chính trong phim Chết lúc nửa đêm . Ngoài ra, nam ca sĩ cũng thử sức với vai trò sản xuất âm nhạc và hoạt động kinh doanh riêng.

Giữa lúc sự nghiệp trong nước đang ở giai đoạn ổn định, Kasim Hoàng Vũ dần vắng bóng khỏi thị trường giải trí Việt Nam và sang Mỹ định cư. Tại đây, nam ca sĩ tiếp tục ca hát đồng thời phát triển công việc kinh doanh.

Giữa lúc sự nghiệp trong nước đang ở giai đoạn ổn định, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư (ảnh: FB)

Năm 2023, Kasim Hoàng Vũ công khai thông tin mắc bệnh viêm khớp xương hàm và phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ. Căn bệnh khiến gương mặt anh bị lệch, một phần cằm biến dạng. Trong thời gian điều trị, anh không thể ăn uống bình thường, chủ yếu dùng cháo và sữa dinh dưỡng. Cân nặng của nam ca sĩ giảm mạnh từ khoảng 80 kg xuống còn 66 kg.

Sau ca phẫu thuật, Kasim Hoàng Vũ tạm dừng hoạt động ca hát để tập trung điều trị. Tháng 3/2024, anh chia sẻ một số hình ảnh đời thường trên trang cá nhân. Ngoại hình gầy gò, khác lạ sau nhiều tháng mổ khớp xương hàm khiến nhiều người chú ý.

Năm 2023, Kasim Hoàng Vũ công khai thông tin mắc bệnh viêm khớp xương hàm và phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ (ảnh: FB)

Trong những tin nhắn gửi bạn bè trong thời gian điều trị, Kasim Hoàng Vũ cho biết anh thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, run rẩy, đau nhức kéo dài. Có thời điểm, anh cho biết phải thức trắng nhiều đêm vì cơn đau ở vùng mặt. Dù sức khỏe suy giảm, nam ca sĩ vẫn cố gắng duy trì công việc cho đến khi nhập viện phẫu thuật theo lịch hẹn.

Sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ khép lại hành trình hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật của một giọng ca từng ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt. Gia đình cho biết sẽ sớm thông tin chính thức về tang lễ trong thời gian tới.