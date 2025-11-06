Sáng 5/11, tờ Koreaboo đưa tin, IVE bỗng trở thành nạn nhân bị quấy rối tình dục trên không gian mạng xứ củ sâm sau khi 1 tiết mục trình diễn của nhóm được netizen lan truyền rầm rộ. Fancam này được quay từ phía sau IVE ở góc khá "hiểm hóc". Trong 1 số phân đoạn của video, có thành viên còn để lộ cả 1 phần vòng 3 trước ống kính máy quay.

Sau khi đoạn fancam trở nên viral trên mạng xã hội Hàn Quốc, 1 số người dùng mạng đã để lại những bình luận vô cùng thô tục, mang tính quấy rối tình dục các thành viên của IVE: "Xem video mà không làm động tác *** thì đúng là hơi bị kỳ cục đó", "Không thể *** nổi, Leeseo ơi"... Đáng nói, em út Leeseo vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên.

Các thành viên của nhóm nhạc toàn mỹ nhân IVE bị ghi hình ở góc khá "hiểm hóc", bị lộ cả 1 phần vòng 3 trước ống kính

Nhóm nhạc nữ đẹp nhất lịch sử Kpop bất ngờ bị quấy rối tình dục trực tuyến, khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đã đồng loạt bày tỏ nỗi bức xúc trước việc các thành viên IVE trở thành nạn nhân của hành vi quấy rối tình dục trên môi trường mạng. Nhiều khán giả còn bày tỏ hy vọng công ty chủ quản sẽ nhanh chóng vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của IVE.

Công chúng lên tiếng bất bình trước hành vi quấy rối tình dục trực tuyến nhắm vào các thành viên nhóm IVE: "Leeseo còn là trẻ vị thành niên đó. Đây chính là quấy rối tình dục rồi còn gì nữa. Ngay cả khi mấy người đó để bình luận quấy rối trên YouTube thì vẫn có thể sẽ bị khởi kiện, vì Leeseo vẫn còn ở trong độ tuổi vị thành niên", "Mấy người để lại bình luận thô tục như vậy xứng đáng bị lên án", "Leeseo vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy. Tại sao họ lại làm điều thô tục này với cô ấy? Thật đáng phẫn nộ", "Cần phải kiểm duyệt nghiêm ngặt hơn với người dùng mạng trên YouTube và cả các nền tảng khác nữa. Cần phải xóa những bình luận mang tính quấy rối, xúc phạm nghệ sĩ để môi trường mạng trở nên lành mạnh hơn"...

Fan hy vọng công ty quản lý sẽ sớm vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của IVE

IVE chính thức ra mắt hồi cuối năm 2021 với album mang tên ELEVEN và nhanh chóng leo lên vị trí hàng đầu trong số các nhóm nhạc ở gen 4 Kpop nhờ hàng loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, nhan sắc của nhóm cũng là đề tài chưa bao giờ hết hot trên các diễn đàn mạng xã hội. Các thành viên trong IVE sở hữu visual nổi bật, đồng đều và nhóm cũng được mệnh danh là girl group xinh đẹp bậc nhất lịch sử Kpop.

IVE sở hữu nhan sắc nổi trội, từng thành viên đều có những khoảnh khắc "thoát vòng" của riêng mình nhờ visual cuốn hút

Trước IVE, không ít nghệ sĩ Hàn cũng từng trở thành nạn nhân của vấn nạn quấy rối tình dục trên không gian mạng. Hồi đầu năm nay, Kwon Eunbi đã bị 1 số netizen bình luận tục tĩu về thân hình, thậm chí những người này còn làm hẳn clip soi mói 1 cách thô tục cựu thành viên IZ*ONE. Đáng chú ý, 3 nam nghệ sĩ gồm diễn viên Kim Min Seok (Hậu Duệ Mặt Trời), Kim Sung Cheol (Vincenzo) và ca sĩ Kim Min Seok (nhóm Melomance) đã bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội vì tương tác với tài khoản chuyên bình phẩm, soi mói ác ý cơ thể của Kwon Eunbi.

Kwon Eunbi bị quấy rối tình dục trên môi trường mạng sau khi gây sốt ở Waterbomb