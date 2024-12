Sao Hollywood không thể cười vì lạm dụng botox

Trong podcast Workin' on it, Meghan Trainor khiến khán giả bất ngờ khi thú nhận rằng bản thân đã tiêm quá nhiều botox tới mức không thể cười tươi được nữa.

Ban đầu, nữ ca sĩ thử botox một vài lần trên trán và tiếp tục sử dụng phương pháp này cho các bộ phận khác trên gương mặt của mình. Thời điểm khiến Meghan cảm thấy sợ hãi chính là khi cô nhận ra bản thân đã không thể cười một cách bình thường.

"Tôi không thể cười được nữa. Bất kể nơi nào tôi đi, tôi cũng không thể cười. Mặt tôi sẽ rất đau nếu tôi thử cười", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nói về việc lạm dụng botox, chủ nhân bản hit Made you look cho biết bản thân từng vô cùng hạnh phúc khi nhận được nhiều lời khen về sắc đẹp sau khi sử dụng thử phương pháp này. Đây cũng là lý do cô liên tục tiêm botox nhằm giữ sự tươi trẻ trên khuôn mặt của mình. Mặc dù thừa nhận tác hại của botox nhưng ngôi sao 30 tuổi vẫn không có ý định dừng lại và vẫn lên kế hoạch tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian tới sau khi mang thai 2 đứa con.