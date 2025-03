Sao Gen Z "bay màu" khỏi showbiz trong đêm: Thân bại danh liệt vì hành vi đồi bại, có nguy cơ ngồi tù 10 năm

Vào khuya ngày 4/3, nam ca sĩ kiêm diễn viên trẻ Kamimura Kenshin đã bị công ty hủy bỏ hợp đồng, xóa hết mạng xã hội. Việc sao gen Z này "bay màu" hoàn toàn khỏi làng giải trí khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang.

Đến nay, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa thông tin chi tiết về vụ việc. Theo đó, Kamimura Kenshin đến Hong Kong (Trung Quốc) để tổ chức fan meeting cho bộ phim boylove Our Youth vào ngày 1/3. Trong bữa tiệc mừng sau fan meeting, nam ca sĩ kiêm diễn viên này đã có hành vi tấn công tình dục nữ phiên dịch. Đến ngày 2/3, cô gái báo án và cảnh sát đã lập tức bắt giữ Kamimura Kenshin để điều tra. Phiên tòa sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày 15/4, mức án cao nhất cho tội tấn công tình dục có thể lên đến 10 năm tù giam.

Kamimura Kenshin bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục nữ phiên dịch. Mức án cao nhất có thể lên đến 10 năm tù giam

Thông tin này đang khiến netizen khắp nơi sốc nặng. Không chỉ fan, mà các thành viên chung nhóm nhạc ONE N' ONLY với Kamimura Kenshin cũng bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ban đầu, công ty quản lý từ chối tiết lộ sai phạm của Kamimura Kenshin, chỉ cho biết sao gen Z này đã vi phạm nghiêm trọng điều khoản hợp đồng. Đến nay, chân tướng của vụ việc đã được làm rõ.

Kamimura Kenshin sinh năm 1999, là thành viên của nhóm nhạc Nhật Bản ONE N' ONLY. Năm nay, tên tuổi nam diễn viên kiêm ca sĩ này vụt sáng với bộ phim boylove Our Youth. Kamimura Kenshin và bạn diễn Junsei Motojima đang tổ chức fan meeting khắp châu Á, có lịch giao lưu với fan ở Thái Lan vào ngày 22/2, tại Osaka và Tokyo (Nhật Bản) lần lượt và các ngày 22/4 và 1/5.

Kamimura Kenshin được biết đến với bộ phim boylove Our Youth...

... và là thành viên nhóm nhạc Nhật Bản ONE N' ONLY

