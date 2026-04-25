Sáng soi gương thấy mặt sưng dù không ăn nhiều: Đừng vội nhịn ăn, làm ngay 3 việc để trông thon gọn hơn rõ rệt vào hôm sau

Khi đột nhiên tăng cân hoặc bị chững lại trong quá trình giảm cân, phản ứng đầu tiên của nhiều người là: "Mình có bị tăng cân không?". Nhưng đôi khi, đó chỉ là do tích nước. Đặc biệt khi ngồi lâu, ăn quá nhiều muối, thức khuya hoặc trong thời kỳ kinh nguyệt, cơ thể dễ bị tích nước hơn, gây tăng cân tạm thời và trông phù nề. Để nhanh chóng cải thiện tình trạng này, bạn có thể kết hợp chế độ ăn uống, tập thể dục và thói quen sinh hoạt để đạt được kết quả ổn định hơn.

Tại sao bạn bị phù nề?

Nguyên nhân phổ biến nhất gây phù nề thực chất liên quan đến thói quen hàng ngày, chẳng hạn như ngồi hoặc đứng lâu, chế độ ăn nhiều muối và đường, thiếu ngủ, ít vận động hoặc thiếu protein.

Ngoài ra, giai đoạn trước và sau kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc uống rượu cũng có thể khiến cơ thể giữ nước tạm thời.

Tuy nhiên, phù nề đáng kể cũng có thể xảy ra do các vấn đề về tim, thận, gan hoặc tuyến giáp, hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc. Trong những trường hợp như vậy, không nên chỉ xem nhẹ nó như "mỡ thừa tích tụ" mà cần được quan tâm đặc biệt.

Phù nề có phải là "nhiễm ẩm" (thấp khí) không?

Hai khái niệm này thường bị đánh đồng nhưng thực tế không hoàn toàn giống nhau:

Nhiều người cho rằng phù nề đồng nghĩa với "độ ẩm dư thừa", nhưng hai điều này không hoàn toàn giống nhau.

Theo quan điểm y học hiện đại, phù nề là "sự tích tụ dịch trong mô cơ thể", một hiện tượng có thể quan sát và đo lường được. Ngược lại, "ẩm thấp" được đề cập trong Đông y là tình trạng mất cân bằng trong quá trình trao đổi chất và chức năng tổng thể của cơ thể, thường đi kèm với các vấn đề như mệt mỏi, chán ăn và phân dính.

Nói một cách đơn giản, một số triệu chứng phù nề có thể thực sự tương ứng với thể chất ẩm nặng mà Y học cổ truyền Trung Quốc gọi, nhưng hai khái niệm này khác nhau và không nên nhầm lẫn.

Làm thế nào để tránh tích nước?

Điều chỉnh ăn uống: "Ít muối Thêm Kali"

Để giảm tình trạng giữ nước, bước đầu tiên là giảm lượng thực phẩm có hàm lượng natri cao. Các loại thực phẩm như súp nêm nhiều gia vị, thực phẩm chế biến sẵn, khoai tây chiên mặn, mì ăn liền hoặc thực phẩm muối chua rất dễ khiến cơ thể giữ nước.

Đồng thời, bạn có thể ăn nhiều thực phẩm giàu kali, chẳng hạn như chuối, kiwi, cà chua, rau bina, khoai lang, bí ngô và khoai tây, giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể và giúp đào thải nước. Bạn cũng có thể uống nước đậu đỏ, nước lúa mạch, nước đậu đen, v.v. để bổ sung.

Ngoài ra, lượng protein nạp vào cũng rất quan trọng! Thiếu protein trong thời gian dài thực tế có thể dẫn đến tích nước. Nên bổ sung các nguồn protein chất lượng cao như cá, thịt gà, trứng hoặc đậu phụ vào chế độ ăn hàng ngày.





Chìa khóa vận động: Để hệ tuần hoàn được "chạy"

Nguyên tắc cốt lõi để cải thiện phù nề là thúc đẩy lưu thông máu. Bạn không cần tập cường độ cao; đi bộ nhanh, đạp xe, yoga hoặc giãn cơ đều là những lựa chọn tuyệt vời.

Dân văn phòng: Nên đứng dậy đi lại sau mỗi khoảng thời gian làm việc.

Phù chân: Có thể kết hợp gác chân lên cao, xoay cổ chân hoặc kê cao chân khi ngủ.

Vận động nhẹ nhàng và đều đặn có hiệu quả ổn định hơn nhiều so với việc thỉnh thoảng mới tập hùng hục một lần.

Thói quen sinh hoạt: Ngủ đúng giờ, uống đủ nước

Phù nề không chỉ do ăn quá nhiều muối gây ra; thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò rất quan trọng:

- Duy trì giờ giấc ngủ đều đặn: Thức khuya và căng thẳng có thể ảnh hưởng đến hormone và tuần hoàn máu.

- Tránh ngồi hoặc đứng quá lâu: Hãy đứng dậy và đi lại mỗi giờ.

- Uống đủ nước: Mất nước thực tế có thể khiến cơ thể dễ bị giữ nước hơn.

Những thói quen tưởng chừng đơn giản này thực chất lại rất hiệu quả trong việc giảm phù nề.

Khi nào bạn nên đi khám bác sĩ?

Nếu phù nề xuất hiện đột ngột, đặc biệt rõ rệt ở một bên, hoặc kèm theo khó thở, tức ngực, thay đổi lượng nước tiểu, hoặc thậm chí kéo dài trong thời gian dài, thì không nên điều trị như phù nề thông thường.

Trong trường hợp này, tốt hơn hết là nên đi khám bác sĩ trước để loại trừ các vấn đề liên quan như bệnh tim, thận, gan hoặc tuyến giáp.

Tình trạng giữ nước không nhất thiết có nghĩa là bạn đã tăng cân; đó chủ yếu là cách cơ thể báo hiệu rằng "hệ tuần hoàn cần được điều chỉnh". Thay vì quá lo lắng về con số trên cân, hãy thử điều chỉnh dần chế độ ăn uống, mức độ hoạt động và lịch ngủ để đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng. Tình trạng phù nề sẽ giảm dần một cách tự nhiên, và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.