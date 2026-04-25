Buổi sáng là thời điểm cơ thể chuyển mình từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động, mọi hệ cơ quan đều cực kỳ nhạy cảm với các tác động bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều thói quen chúng ta vẫn coi là "lành mạnh" hoặc "tiện lợi" lại chính là tác nhân gây ra tình trạng viêm mãn tính và rối loạn nội tiết.

Dưới góc độ y sinh, việc duy trì những thói quen sai lầm này vào đầu ngày chẳng khác nào việc "cung cấp dưỡng chất" để các tế bào bất thường nảy nở và hình thành khối u:

1. Tập thể dục quá sớm hoặc quá sức

Nhiều người tin rằng tập luyện càng nặng, càng sớm thì càng tốt cho sức khỏe, nhưng thực tế y khoa lại cho thấy điều ngược lại.

Vào sáng sớm, độ nhớt của máu thường cao hơn bình thường, các mạch máu chưa đạt độ đàn hồi lý tưởng. Việc ép cơ thể vận động mạnh ngay lập tức sẽ tạo áp lực khủng khiếp lên hệ tuần hoàn và hô hấp, gây ra các phản ứng viêm cấp tính. Khi tình trạng này lặp lại, nó trở thành viêm mãn tính - môi trường "vàng" để tế bào ung thư phát triển.

Ngoài ra thay vì tập nặng, các chuyên gia khuyên bạn nên khởi động nhẹ nhàng bằng yoga hoặc đi bộ để đánh thức hệ miễn dịch một cách an toàn.

2. Để tâm trạng tức giận hoặc căng thẳng bủa vây

Mở mắt thức dậy với những suy nghĩ tiêu cực hoặc sự vội vã, gắt gỏng sẽ kích hoạt tuyến thượng thận tiết ra lượng lớn hormone cortisol và adrenaline.

Khi nồng độ cortisol duy trì ở mức cao vào buổi sáng, nó không chỉ làm rối loạn nhịp sinh học mà còn ức chế hoạt động của các tế bào tiêu diệt tự nhiên (tế bào NK). Trong khi đây là "đội đặc nhiệm" chuyên săn lùng tế bào ung thư. Một tinh thần căng thẳng vào đầu ngày sẽ làm suy yếu hàng rào phòng thủ của cơ thể, tạo cơ hội cho các tế bào đột biến thoát khỏi sự kiểm soát của hệ miễn dịch.

3. Uống cà phê hoặc trà đậm đặc khi bụng rỗng

Thói quen dùng caffein để tỉnh táo ngay khi chưa ăn sáng là một đòn tấn công trực tiếp vào niêm mạc dạ dày, thậm chí tăng nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, lại được rất nhiều người thích, nhất là những người trẻ tuổi.

Khi bụng đói, các chất trong trà và cà phê kích thích dạ dày tiết ra lượng lớn axit dư thừa, dẫn đến viêm loét và tổn thương niêm mạc mãn tính. Các nghiên cứu ung thư học đã chỉ ra rằng, những vùng mô bị viêm nhiễm và tổn thương kéo dài chính là nơi có nguy cơ chuyển hóa ác tính cao nhất. Thay vì cà phê, hãy bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ấm để trung hòa axit và hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

4. Bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng không lành mạnh

Việc bỏ bữa sáng thường xuyên khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu hụt năng lượng, làm rối loạn quá trình trao đổi chất và gây mất cân bằng insulin . Tình trạng kháng insulin và thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài sẽ làm suy giảm chức năng của các cơ quan nội tạng, khiến tế bào dễ bị tổn thương bởi các gốc tự do. Điều này làm tăng nguy cơ ung thư.

Bên cạnh đó, việc thay thế bữa sáng bằng các thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện hoặc thịt chế biến sẵn (xúc xích, thịt nguội) sẽ nạp vào cơ thể một lượng lớn chất bảo quản và nitrat. Đây là những tác nhân đã được cảnh báo là có liên quan mật thiết đến ung thư đường tiêu hóa.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor