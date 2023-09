Sáng nay 8-9, Trang Nemo tiếp tục hầu toà

Sáng 8-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo vụ án gây rối trật tự công cộng do Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992; tên gọi khác là Trang Nemo) cùng đồng phạm thực hiện.



Phiên xét xử được mở do các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo bản án sơ thẩm.

Hồi tháng 6 vừa qua, TAND quận 1 (TP HCM) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng SN 1992) mỗi bị cáo 9 tháng tù giam; bị cáo Phan Hoàng Nam (SN 1998) 1 năm tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang và đồng phạm tại toà

Sau đó, Trang và Quy, Khương kháng cáo xin hưởng án treo. Bị cáo Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Phạm Lệ Khanh cũng có đơn kháng cáo đề nghị TAND TP HCM xem xét thêm tội danh "Cố ý gây thương tích" đối với các bị cáo trên.

Bị cáo Trang kháng cáo xin hưởng án treo

Tại phiên xét xử phúc thẩm sáng nay, bị cáo Trang và đồng phạm có mặt tại toà từ sớm.

Nội dung vụ án thể hiện, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang và bà Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My) đến cửa hàng của Trang tại quận 1 để giải quyết.

Chiều 16-1-2022, bà My cùng hai người khác đến cửa hàng "Trang Nemo" để xin lỗi nhưng sau đó thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Trang dùng tay giật khẩu trang của chị Phạm Lệ Khanh (bạn My), sau đó, người của Trang xông vào hành hung, đánh đạp vào bụng, lưng, vai… chị Khanh.

Người bạn khác của My là Trần Thị Hoàng Yên xông vào can ngăn cũng bị đánh. Bảo vệ cửa hàng cũng lao vào tấn công chị Khanh.

Lực lượng chức năng đưa tất cả người liên quan về trụ sở làm việc. Trước khi rời khỏi cửa hàng, hai bên tiếp tục xô xát. Chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỉ lệ tổn thương do thương tích gây nên 3%. Riêng chị Yến không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang và đồng phạm thừa nhận hành vi vi phạm của mình