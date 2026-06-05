Sáng mắt vì cặp đôi đẹp như kim cương quyện cùng châu báu: Tổ hợp visual đỉnh nóc, cổ trang thứ thiệt đây rồi

Mới đây, bộ phim Công Ngọc đã chính thức công bố đội hình tham gia. Tác phẩm này do Tăng Thuấn Hy và Hạc Nam đóng chính, ngoài ra còn có các diễn viên Hồ Ý Hoàn, Khang Ninh, Triệu Chí Vỹ, Trương Chí Hào, Lưu Hiển Đạt.

Được biết, Công Ngọc là phim cổ trang - ngôn tình - trinh thám với kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ngưng Lung. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của cặp đôi chính Lận Thừa Hựu và Đằng Ngọc Ý.

Công Ngọc do Tăng Thuấn Hy và Hạc Nam đóng chính.

Đằng Ngọc Ý là con gái của gia tộc võ tướng họ Đằng nhưng chết oan và trùng sinh trở lại thời điểm 1 năm trước, sau đó vô tình sở hữu thanh thần kiếm Tiểu Nhai có thể tiêu diệt yêu quái. Trong khi đó, Lận Thừa Hựu là thế tử của Thành vương gia, đồng thời cũng là một đạo sĩ tài giỏi.

Cả hai ban đầu là mối quan hệ oan gia ngõ hẹp, cùng nhau điều tra nhiều vụ án kỳ lạ. Trải qua nhiều phen sinh tử, họ dần khám phá ra những bí mật khó tin, cũng như vun đắp một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Bên cạnh việc công bố đội hình, đoàn làm phim cũng tung ra những tư liệu hình ảnh đầu tiên. Ngoài ra trên mạng xã hội, những đoạn clip trên phim trường cũng được fan hâm mộ chia sẻ nhiệt tình. Tăng Thuấn Hy có tạo hình không quá cầu kỳ nhưng lại cực kỳ phù hợp, đặc biệt là kiểu tóc, giúp anh chàng vốn đã cực kỳ điển trai nay nhìn còn hút mắt hơn.

Còn với Hạc Nam, cô được thiết kế tạo hình đậm chất cổ trang, khoe trọn visual cực phẩm. Cả hai kết hợp với nhau quả thực không khác nào kim cương quyện cùng châu báu, riêng về phần nhìn đúng chuẩn cổ trang thứ thiệt, khiến khán giả càng thêm mong chờ vào dự án này.

Bình luận của netizen về Công Ngọc:

- Trời ơi tạo hình này ảnh đậm chất thiếu niên luôn. Yêu quá.

- Tạo hình này của Hạc Nam đẹp nè.

- Ù ôi bả xinh dữ, xem mà muốn muốn giành nữ chính với nam chính luôn.

- Tăng Thuấn Hy đẹp dữ thần, tiêu sái hết sức, nói 20 tuổi tui tin liền.

- Tui đọc truyện thấy đúng Lận Thừa Hựu xé truyện bước ra á. Đúng vibe luôn. Nhất là cái video bắn cung cười cười.

Nhan sắc của Tăng Thuấn Hy và Hạc Nam thực sự rất ấn tượng.

Cả hai trông vô cùng đẹp đôi khi chung khung hình.

Tăng Thuấn Hy đảm nhận vai nam chính Lận Thừa Hựu. Anh vừa là thế tử phủ Thành vương, vừa là một đạo sĩ giỏi.

Hạc Nam đảm nhận vai nữ chính Đặng Ngọc Ý, con gái của một gia tộc võ tướng. Cô bị hãm hại nhưng có cơ hội để thay đổi số phận.

nguồn: Weibo