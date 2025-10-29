Tử cung được ví như "ngôi nhà" của sức sống và khả năng sinh sản nữ giới. Vì vậy, bất cứ sự cố nào xảy ra tại cơ quan này đều là hồi chuông báo động lớn. Nhiều người nghĩ rằng các bệnh lý tử cung chỉ biểu hiện qua chu kỳ kinh nguyệt hay đau vùng chậu, nhưng thực tế, buổi sáng thức dậy chính là thời điểm vàng để cơ thể gửi gắm những tín hiệu quan trọng.

Sức khỏe sinh sản nữ giới và hệ tiết niệu có mối liên hệ mật thiết và phức tạp. Nếu bạn quan sát thấy bất kỳ sự kết hợp hoặc kéo dài nào của 4 dấu hiệu dưới đây khi đi tiểu thì rất có thể tử cung đầy bệnh tật:

1. Tiểu rắt hoặc tiểu nhiều lần liên tục

Nếu thường xuyên đi tiểu nhiều lần vào buổi sáng, nước tiểu ít, khó hết và luôn mót tiểu, đó có thể là hậu quả của sự chèn ép cơ học. Tử cung nằm sát phía sau bàng quang, vì vậy khi bị phì đại do u xơ hoặc khối u ác tính, nó sẽ chiếm chỗ và làm giảm dung tích bàng quang. Người bệnh sẽ phải đi tiểu liên tục, thậm chí giữa đêm cũng khó ngủ vì mót tiểu.

Ảnh minh họa

Ngoài nguyên nhân từ tử cung, tiểu rắt buổi sáng còn gặp trong tiểu đường hoặc bàng quang tăng hoạt. Tuy nhiên, nếu kèm theo cảm giác nặng vùng bụng dưới hay rối loạn kinh nguyệt, cần nghĩ đến bệnh phụ khoa.

2. Nước tiểu đổi màu, có mùi hôi

Nước tiểu bình thường sau một đêm ngủ thường vàng nhạt và trong. Nếu xuất hiện màu đục, có cặn hoặc mùi hôi nồng thì không chỉ do mất nước hay ăn uống. Đây có thể là dấu hiệu dịch tiết từ tử cung hoặc âm đạo lẫn vào nước tiểu.

Khi viêm nội mạc tử cung hoặc viêm cổ tử cung nặng, các ổ viêm tạo mủ hoặc dịch bệnh lý có thể theo đường niệu ra ngoài vào sáng sớm. Trường hợp nặng hơn, nếu có khối u ác tính hay áp xe vùng chậu, chúng có thể tạo lỗ rò giữa tử cung và bàng quang khiến dịch rò rỉ trực tiếp vào đường tiểu. Tuy nhiên, nước tiểu đục cũng có thể chỉ là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiểu nên cần kiểm tra cụ thể.

3. Đau rát khi đi tiểu dù không có tổn thương

Ảnh minh họa

Cảm giác nóng rát hoặc đau buốt vùng niệu đạo mỗi khi tiểu tiện thường cho thấy niêm mạc bị kích ứng do viêm nhiễm. Khi viêm tử cung hoặc âm đạo không được điều trị, vi khuẩn có thể lan sang niệu đạo và bàng quang gây viêm cấp tính.

Tình trạng này khiến mỗi lần đi tiểu trở thành cực hình, có thể kèm cảm giác căng tức vùng hạ vị. Nếu kéo dài, viêm nhiễm có thể xâm lấn ngược lên thận. Tuy nhiên, cần lưu ý cảm giác đau rát khi tiểu cũng có thể do sỏi bàng quang hoặc nhiễm trùng tiết niệu đơn thuần.

4. Tiểu ra máu

Phát hiện nước tiểu lẫn máu, dù chỉ ít, luôn là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Phụ nữ cần phân biệt rõ với máu kinh còn sót lại. Nếu máu xuất phát từ đường sinh dục, có thể do chảy máu tử cung bất thường, u xơ, polyp hoặc ung thư tử cung, cổ tử cung ở giai đoạn xuất huyết.

Ảnh minh họa

Khi khối u xâm lấn sang bàng quang, mạch máu bị tổn thương sẽ khiến máu thoát ra theo đường tiểu. Dù vậy, tiểu máu cũng có thể đến từ sỏi thận, sỏi bàng quang hay viêm cầu thận. Đây cũng là triệu chứng sớm của ung thư bàng quang cần được loại trừ bằng thăm khám.