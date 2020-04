Sana (TWICE) lơ đẹp nữ thực tập sinh công khai ghét mình, thí sinh 14 tuổi lại bật khóc sau khi nghe "ông trùm" JYP nhận xét

Lùm xùm của nữ thực tập sinh Inoue Akari trong show thực tế Nizi Project khi bị bóc phốt ghét Sana (TWICE) và muốn cưới Jungkook (BTS) vẫn tiếp tục là chủ đề được nhiều người bàn tán.

Trong tập 9 được phát sóng mới đây, Inoue Akari cùng 4 thí sinh khác là Taniya Kyoka, Yamaguchi Mako, Arai Ayaka, Yamashiro Moeno trình bày ca khúc Again & Again của 2PM, tuy nhiên do áp lực rào cản ngôn ngữ cũng như thời gian tập luyện đã khiến Inoue Akari chịu rất nhiều căng thẳng.

Sau 48 tiếng tập luyện, Inoue Akari đã cùng đồng đội của mình trình diễn ca khúc Again & Again trước MOMO, Sana (TWICE) và "ông trùm" Park Jin Young. Mặc dù gặp áp lực về thời gian, tuy nhiên các cô gái vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục mà không gặp bất kỳ sự cố nào đáng tiếc.

Phần dự thi của Inoue Akari và đồng đội biểu diễn ca khúc Again & Again.

Đặc biệt, sau màn trình diễn của 5 thực tập sinh, điều khán giả mong chờ nhất chính là việc Sana sẽ nhận xét phần dự thi của Inoue Akari, tuy nhiên thành viên nhóm TWICE chỉ nhận xét 2 nữ thực tập sinh là Arai Ayaka, Yamaguchi Mako khiến nhiều khán giả vốn theo dõi lùm xùm vừa qua có phần tiếc nuối.

Đến phần nhận xét dành cho Inoue Akari, "ông trùm" Park Jin Young đã bất ngờ dành lời khen cho nữ thực tập sinh này khi hát và di chuyển trên sân khấu rất tốt, khác hẳn với lúc luyện tập. Thậm chí, chủ tịch JYP còn khẳng định việc cho Inoue Akaria vượt qua vòng audition là lựa chọn đúng của mình, khiến nữ thực tập sinh bật khóc nức nở trên sân khấu.

Inoue Akaria bật khóc nức nở sau khi nhận được lời khen của Park Jin Young.

Hiện tại, Nizi Project đã phát sóng trọn bộ 10 tập với phụ đề tiếng Anh trên Hulu TV.