Nữ thực tập sinh công khai ghét Sana (TWICE) lại bật khóc khi tiết lộ nguyên nhân màn biểu diễn tệ hại trước đàn chị

Cô nàng Inoue Akari - thí sinh trong show thực tế Nizi Project của "ông trùm" JYP tiếp tục là cái tên được nhiều khán giả bàn tán nhất sau khi bị bóc phốt ghét đàn chị Sana (TWICE) và muốn cưới Jungkook (BTS).

Trong tập phát sóng ở vòng showcase trình diễn trước "ông trùm" Park Jin Young và 2 giám khảo khách mời là Sana và MOMO (TWICE), Inoue Akari cùng 4 thí sinh khác là Taniya Kyoka, Yamaguchi Mako, Arai Ayaka, Yamashiro Moeno có nhiệm vụ trình bày ca khúc Again & Again của 2PM, tuy nhiên màn thể hiện của 5 cô gái đã không mấy thành công như sự trông chờ của các vị ban giám khảo.

Phần dự thi của Inoue Akari và đồng đội biểu diễn ca khúc Again & Again.

Việc Inoue Akari áp lực đến mức bật khóc trong suốt tập phát sóng có đàn chị Sana và trình diễn không hết mình khiến nhiều người không khỏi khi ngờ việc cô nàng không dám đối mặt với "đàn chị" Sana (TWICE) sau lùm xùm bị bóc phốt?

Nhận thấy sự "xuống dốc" của Inoue Akari, "chủ tịch" Park Jin Young liền có cuộc nói chuyện với nữ thực tập sinh 14 tuổi này. Tại đây, cô nàng cho biết bản thân đang có bệnh trong người. Trước khi tham gia chương trình, Inoue Akari đã phải nhập viên liên tục trong suốt 3 tuần liền nên không có nhiều thời gian luyện tập như những thí sinh khác.

Inoue Akari tiết lộ nguyên nhân về màn trình diễn gây thất vọng của mình.

Lúc này, Park Jin Young đặt câu hỏi vì sao biết bản thân không được khỏe lại không nói với ông, Inoue Akari ấp úng cho biết: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó không đáng quan trọng để thông báo trước mọi người", khiến "ông trùm" JYP bày tỏ sự ngạc nhiên: "Bạn nên nói rõ với tôi là đang bị bệnh để tôi không hiểu lầm về bạn".

Inoue Akari bật khóc, cúi đầu xin lỗi vì để chủ tịch Park Jin Young thất vọng về màn trình diễn của mình.

Hiện tại, Nizi Project đã phát sóng trọn bộ 10 tập với phụ đề tiếng Anh trên Hulu TV.