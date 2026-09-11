Ngày 10/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo trong vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty CP Asia Life.

6 bị cáo bị truy tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" gồm: Nguyễn Phong (SN 1986, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life), Phạm Thị Diễm Trinh (SN 1988, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm), Trần Thị Lệ Thu (SN 1996, Trưởng phòng Sản xuất), Trương Thị Lê (SN 1993, Trưởng phòng Đảm bảo và Kiểm tra chất lượng), Lê Thị Thu Hiền (SN 1990, nhân viên Kế hoạch, Phòng Kế toán) và Từ Kiên Trung (SN 1986, Giám đốc Nhà máy).

Riêng bị cáo Nguyễn Phạm Hồng Vy (SN 1987, Giám đốc Công ty CP Asia Life, vợ bị cáo Nguyễn Phong) bị truy tố về hai tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Trốn thuế". Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1988, Kế toán trưởng Công ty CP Asia Life) bị truy tố về tội "Trốn thuế".

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025, trong quá trình sản xuất, gia công thực phẩm bổ sung theo hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt, Công ty Châu Nhiên, Công ty Win City và Công ty Nutri Miền Nam, Nguyễn Phong và Nguyễn Phạm Hồng Vy đã chỉ đạo nhân viên sản xuất hàng giả.

Công ty Asia Life đã sản xuất 167.963 hộp kẹo Kera, 3.269 hộp Green Nutrition Organic Kale, 8.000 hộp Kombutea Slim+ và 2.996 chai Mequib® Happii Gummies giả, tổng trị giá hơn 6,25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,18 tỷ đồng.

Phong và Vy giữ vai trò chính, trực tiếp điều hành và thống nhất chủ trương sản xuất hàng giả. Các bị cáo còn lại thực hiện những công đoạn được phân công như nghiên cứu công thức, lập hồ sơ công bố, kiểm tra chất lượng, tổ chức sản xuất, lập kế hoạch và hợp thức hóa hồ sơ. Riêng Từ Kiên Trung đã ký lệnh sản xuất, chỉ đạo lập hồ sơ khống, giúp sức sản xuất 7.836 hộp kẹo Kera giả, trị giá hơn 254 triệu đồng.

Về hành vi trốn thuế, trong năm 2023 và 2024, Công ty Asia Life bán sản phẩm cho 5 công ty và khách hàng lẻ, thu hơn 20,25 tỷ đồng. Nguyễn Phạm Hồng Vy chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Phượng xuất 23 hóa đơn với giá trị hàng hóa hơn 4,17 tỷ đồng, không kê khai doanh thu thực tế hơn 16,07 tỷ đồng.

Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,34 tỷ đồng tiền thuế, gồm hơn 3,13 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 208 triệu đồng thuế giá trị gia tăng.

Trụ sở Công ty CP Asia Life tại Đắk Lắk.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phong 15 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Nguyễn Phạm Hồng Vy bị phạt 10 năm tù về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và 1 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 11 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 150 triệu đồng. Các bị cáo: Trinh, Lê và Thu cùng lĩnh 6 năm tù; Hiền bị phạt 3 năm tù; Trung 2 năm tù và Phượng 1 năm tù.

Công ty CP Asia Life có trụ sở tại Đắk Lắk. Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án, xác định Nguyễn Phong và Nguyễn Phạm Hồng Vy giữ vai trò chủ mưu trong việc sản xuất thực phẩm giả tại công ty.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 7/2024 đến tháng 3/2025, Công ty CP Asia Life sản xuất 13 loại thực phẩm giả theo đơn đặt hàng của nhiều doanh nghiệp. Trong đó, sản phẩm "SuperGreens Gummies" (kẹo Kera) được Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt đặt hàng. Công ty này do Lê Tuấn Linh làm Giám đốc, Nguyễn Thị Thái Hằng làm Chủ tịch HĐQT.

Công ty CP Asia Life đã sản xuất gần 168.000 hộp kẹo Kera, hơn 160.000 hộp được đưa ra thị trường, thu hơn 5 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng. Để che giấu, các bị can lập khống hàng loạt hồ sơ như lệnh sản xuất, phiếu xuất kho, hồ sơ lô, phiếu kiểm nghiệm. Tổng giá trị 13 loại thực phẩm giả hơn 6,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng.