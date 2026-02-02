HĐXX tại phiên tòa. Ảnh: Tiền Phong

Sau nhiều ngày nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành Công ty TSL và Công ty Avatek, mức án tổng hợp 27 năm tù cho hai tội danh "Đưa hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".

Cùng hai tội danh này, bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐTV kiêm nguyên Giám đốc Công ty TSL, lãnh mức án 25 năm tù. Đối với 98 bị cáo còn lại trong vụ án, tòa tuyên phạt các mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 17 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác".

Về trách nhiệm dân sự, điểm đáng chú ý trong bản án là số tiền buộc nộp lại rất lớn, tương xứng với quy mô thu lợi bất chính của các bị cáo đầu vụ. Cụ thể, HĐXX buộc bị cáo Hồ Thị Thanh Phương phải nộp lại 99 tỷ đồng và bị cáo Đoàn Hữu Lượng phải nộp lại 98 tỷ đồng.

Đây là số tiền các bị cáo đã hưởng lợi từ việc chỉ đạo nhân viên thiết lập hàng trăm nghìn phiếu kết quả kiểm nghiệm khống trong suốt 5 năm hoạt động.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, hệ thống do Lượng và Phương điều hành đã hoạt động mạnh mẽ thông qua hai pháp nhân là Công ty TSL và Công ty Avatek.

Số liệu từ cơ quan tố tụng cho thấy, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp và cá nhân, ghi nhận khoản thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Trong giai đoạn sau đó, từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Công ty Avatek tiếp tục phát hành hơn 102.500 phiếu giả cho khoảng 11.500 khách hàng, thu lợi thêm 83,7 tỷ đồng.

Các phiếu kiểm nghiệm này được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ cho nhiều sản phẩm trên thị trường, bao gồm các thương hiệu như kẹo Kera và sữa Hiup.

Để vận hành đường dây này trót lọt và xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, các bị cáo chủ mưu đã thiết lập cơ chế "bôi trơn" với một số cán bộ nhà nước.

HĐXX xác định từ năm 2020 đến 2025, Đoàn Hữu Lượng đã chi gần 4 tỷ đồng để tác động đến các cá nhân có thẩm quyền. Liên quan đến hành vi này, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Nam Khánh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác" do đã lợi dụng mối quan hệ để tác động trái quy định và trục lợi cá nhân 2,4 tỷ đồng.

Trong phần nhận định, HĐXX đánh giá bị cáo Hồ Thị Thanh Phương và Đoàn Hữu Lượng giữ vai trò lãnh đạo cao nhất, vì động cơ tư lợi đã chỉ đạo xuyên suốt hoạt động làm giả hồ sơ.

Mặc dù tòa ghi nhận cho bị cáo Phương các tình tiết giảm nhẹ như là người khuyết tật, gia đình có công với cách mạng và đã nỗ lực khắc phục hậu quả, tuy nhiên mức hình phạt nghiêm khắc là cần thiết để răn đe trước tính chất mức độ sai phạm làm suy yếu sức cạnh tranh lành mạnh của nền kinh tế.