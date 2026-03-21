Đầu năm 2026, tình trạng tiếng ồn từ cụm sân Pickleball tại Làng sinh viên Hacinco gây xôn xao khi người dân liên tục lên mạng “kêu cứu”, đồng thời gửi đơn kiến nghị. Dù chủ sân đã có động thái cải tạo, nhưng theo phản ánh của cư dân, các biện pháp này chỉ như “muối bỏ bể”.





Cải tạo hời hợt, tiếng ồn vẫn “tra tấn” tầng cao

Trước áp lực dư luận và phản ứng quyết liệt từ phía người dân, cụm sân Pickleball tại đây đã tạm dừng hoạt động hơn 10 ngày để tiến hành lắp đặt các thiết bị giảm thiểu tiếng ồn. Tuy nhiên, khi sân hoạt động trở lại, sự kỳ vọng của cư dân nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng.

Chia sẻ về tình trạng tại khu dân cư, anh P.V.C (khu vực Lê Văn Thiêm, Hà Nội) bức xúc: “Mười mấy ngày nghỉ, tôi cứ đứng ở bên này nhìn sang sân, nó cứ im lìm chẳng thấy làm cái gì. Đến ngày cuối cùng thì có mấy cái khung sắt, mà chỉ có vài khung rất ít thôi. Sau này người ta giải thích là lắp cái gọi là ‘tấm xốp tiêu âm’ ấy.

Tuy nhiên, theo quan sát của anh C, các tấm tiêu âm này được lắp đặt rất thưa thớt, cách nhau khoảng vài chục phân.

“Nó không thể giải quyết được vấn đề cách âm, chỉ giảm bớt độ vang bên trong thôi. Muốn giảm âm là phải quây kín mít, các tấm phải liền kề không được hở. Cái tiếng này nó vọng lên đến tận tầng 15 anh ạ. Bây giờ ngày nào cũng đánh, Tết chỉ nghỉ có 5 ngày thôi. Thứ bảy, chủ nhật tiếng ồn vẫn như ngày thường, không có nghỉ trưa nên cực kỳ mệt mỏi”, anh C nói thêm.

Sân Pickleball ở làng sinh viênHacinco

Sân rất gần khu dân cư

Ám ảnh tiếng “bốc bốc” trong cả phòng ngủ

Không chỉ anh C., hàng trăm hộ dân khác cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Một cư dân nữ sống tại tòa nhà giáp mặt sân cho biết cuộc sống của gia đình chị hoàn toàn bị đảo lộn. Dù cửa luôn đóng chặt, tiếng bóng pickleball vẫn len lỏi vào tận không gian nghỉ ngơi.

“Mình làm việc là không tập trung được. Kể cả trong phòng ngủ, dù cửa kính đã đóng chặt mà vẫn nghe thấy tiếng ‘bốc bốc’ liên tục. Mình cảm giác bị ám ảnh, bị bám đuổi bởi âm thanh đó. Nhức đầu, mất ngủ, mất tập trung”, chị chia sẻ trong sự mệt mỏi.

Theo thống kê sơ bộ của người dân, có khoảng 100 căn hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tiếng vang của cụm 10 sân nhỏ này. Đáng chú ý, khi người dân chủ động liên hệ với phía chủ sân để phản ánh, thái độ nhận được lại không mấy thiện chí: “Bản thân bọn chị khi gọi điện sang để phản ánh thì họ rất khó chịu, có lúc còn dập máy ngang”.

Sân đã làm cách âm nhưng tình trạng ồn không giảm

Cách âm không đem lại hiệu quả

Bên cạnh tiếng đập bóng đặc trưng của môn Pickleball, việc vận hành mái che tại cụm sân này cũng là một nguồn cơn gây bức xúc. Anh P.V.C cho biết tiếng vang trở nên kinh khủng hơn khi chủ sân mở mái che di động.

“Cái mái di động nó chỉ mỏng dính như một tấm bạt thôi. Khi mở ra thì âm thanh ầm ĩ lên. Thế là yêu cầu phải đóng lại thì người ta mới đóng, còn bình thường người ta chỉ muốn mở ra thôi,” anh C chia sẻ.

Mái sân khi bị phản ánh mới được đóng lại

Sân pickleball hoạt động đến 22h00

Khoảng 10 sân nhỏ hoạt động trong sân này

Nội quy của sân pickleball, mở từ 6h00 đến 22h00

Tiếng ồn gây ám ảnh cho cư dân xung quanh

Hiện tại, người dân gần khu vực sân pickleball này đã cùng nhau ký tên và tham gia vào nhóm phản đối hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của sân bóng pickleball. Vụ việc cũng đã được báo cáo lên UBND phường. Cư dân mong muốn chủ sân phải lắp đặt hệ thống cách âm đạt tiêu chuẩn hoặc thay đổi hình thức hoạt động để trả lại không gian yên tĩnh cho người dân, thay vì những biện pháp đối phó sơ sài như hiện nay.