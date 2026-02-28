Cơn sốt pickleball đang lan rộng khắp nước Mỹ, trở thành môn thể thao phát triển nhanh nhất tại quốc gia này. Tuy nhiên, phía sau sự bùng nổ đó lại xuất hiện một hệ lụy ít ai ngờ tới. Nhiều chủ nhà sống gần sân pickleball cho rằng tiếng ồn từ môn thể thao này đang khiến bất động sản của họ mất giá và khó bán.

Bất động sản mất giá vì pickleball

Cặp vợ chồng tại Sagamore Beach, Cape Cod cho biết họ đã rao bán căn nhà suốt bảy tháng nhưng vẫn không tìm được người mua, dù đã nhiều lần hạ giá. Theo họ, nguyên nhân chính nằm ở sân pickleball của một câu lạc bộ tư nhân nằm ngay phía sau nhà.

Gia đình này thậm chí đã thuê luật sư để yêu cầu tạm đóng cửa sân chơi cho đến khi căn nhà được bán thành công. Luật sư đại diện khẳng định tiếng “póc póc” liên tục của bóng pickleball là dạng tiếng ồn gây khó chịu và gần như không thể khắc phục triệt để.

Không chỉ riêng Cape Cod, tranh chấp liên quan đến pickleball đang xuất hiện ngày càng nhiều tại Mỹ. Năm 2023, sáu sân pickleball tại Presidio Wall Playground (San Francisco) đã phải đóng cửa sau khi cư dân lân cận kiện tụng vì tiếng ồn kéo dài, cho rằng nó ảnh hưởng đến môi trường sống và làm giảm giá trị nhà đất.

Người chơi phản đối việc đóng cửa sân pickleball tại Presidio Wall Playground chỉ vì tiếng ồn. (Nguồn: The San Francisco Standard)

Tại đây, bà Holly Peterson - cư dân lâu năm tại Presidio Heights - gây chú ý khi than phiền rằng mình không thể bán căn nhà trị giá 36 triệu USD bởi tiếng “póc póc” từ sân pickleball gần đó. Trớ trêu là chính biệt thự này cũng có sân pickleball riêng trong khuôn viên.

Môi giới Steve Mavromihalis cho biết gia đình Peterson thực tế là những người yêu thích pickleball, minh chứng là họ có hẳn sân chơi riêng trong nhà. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn với việc các trận đấu tại 12 sân công cộng gần đó diễn ra liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Gia đình cho biết cư dân địa phương trước đây không được thông báo rõ về mức độ tiếng ồn khi các sân được đưa vào sử dụng.

Theo các chuyên gia bất động sản, tác động của sân pickleball đến giá nhà không phải lúc nào cũng giống nhau.

Nhà kinh tế Hannah Jones nhận định những khu vực sôi động có thể khiến một số người mua e ngại, đặc biệt là những người nhạy cảm với tiếng ồn. Tuy nhiên, với nhóm người yêu thích hoạt động ngoài trời hoặc thể thao cộng đồng, việc sống gần sân chơi lại là điểm cộng. Nói cách khác, pickleball có thể vừa là lợi thế, vừa là bất lợi - tùy vào đối tượng người mua.

Tiếng ồn kéo theo căng thẳng

Sự phổ biến nhanh chóng của pickleball cũng kéo theo căng thẳng giữa người chơi và cư dân xung quanh. Một số nơi ghi nhận hành vi phá hoại sân chơi như cắt lưới hoặc tháo dỡ thiết bị, cho thấy mâu thuẫn đã leo thang thành “cuộc chiến hàng xóm”.

Josh Judge, môi giới thuộc Berkshire Hathaway HomeServices tại New Hampshire, cho biết anh từng chứng kiến khách hàng từ chối xem nhà chỉ vì phát hiện sân pickleball ở gần.

Sống gần sân pickleball còn tác động trực tiếp đến đời sống cá nhân của nhiều người. (Nguồn: ABC News)

"Tôi từng có một khách hàng rất thích một căn nhà trong ảnh rao bán. Nhưng khi chúng tôi đến nơi và họ nhìn thấy sân pickleball ở liền kề, họ lập tức từ chối mua căn nhà, thậm chí không muốn vào bên trong xem xét" , Judge nhớ lại.

Sống gần sân pickleball thậm chí còn tác động trực tiếp đến đời sống cá nhân của Judge. Anh cho biết khu dân cư cạnh câu lạc bộ nơi mình thường xuyên tập luyện cũng phát sinh nhiều rắc rối. “Tôi nghe nói hàng xóm xung quanh đã nhiều lần phàn nàn vì tiếng ồn” , anh chia sẻ.

Judge lo ngại nếu các khiếu nại leo thang thành tranh chấp pháp lý, những phán quyết từ tòa án có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến cư dân lân cận, đồng thời tác động tiêu cực đến hoạt động của câu lạc bộ cũng như các thành viên tập luyện tại đây.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao dịch bất động sản, tiếng ồn từ pickleball còn khiến nhiều cư dân cân nhắc chuyển đi nơi khác, đặc biệt tại các khu dân cư vốn yên tĩnh.

Tìm giải pháp dung hòa

Trước làn sóng khiếu nại, nhiều địa phương đã tìm cách giảm thiểu xung đột. Thành phố Braintree (bang Massachusetts) đã chi 450.000 USD để xây dựng các sân pickleball mới. Thế nhưng sau khi đưa vào sử dụng, người dân sống xung quanh phản ánh tiếng ồn quá lớn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương phải duyệt thêm 22.000 USD để lắp đặt các tấm chắn, tường cách âm nhằm giảm bớt âm thanh phát ra từ sân chơi.

Sân pickleball ở Virginia treo biển giới hạn khung giờ chơi. (Nguồn: ABC News)

Ngoài việc lắp đặt hệ thống giảm ồn, nhiều nơi còn áp dụng các biện pháp như giới hạn khung giờ chơi trong ngày, quy định số ngày hoạt động hoặc di dời sân đến vị trí xa khu dân cư hơn để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh.

Tuy vậy, không phải ai cũng xem tiếng “póc póc” đặc trưng của pickleball là phiền toái. Sandy Selig, một cư dân Las Vegas sống ngay cạnh sân pickleball trong khu dân cư, cho biết tiếng ồn đôi lúc có thể gây xao nhãng, nhưng cô không quá khó chịu.

Bản thân cô là người yêu thích môn thể thao này và cảm thấy may mắn khi có sân chơi gần nhà. Thậm chí, tiếng bóng nhiều khi khiến cô muốn ra ngoài vận động ngay.

“Có lúc nghe tiếng bóng là tôi chỉ muốn chạy ra sân ngay, Phần lớn thời gian, âm thanh đó lại khiến tôi thấy dễ chịu vì nó gợi nhắc đến bộ môn mình yêu thích" , cô chia sẻ.