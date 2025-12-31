Bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng, đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" nhận án kỷ luật

Ngày 31-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai phát đi thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 6, trong đó xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ vi phạm quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng.

Ông Phan Tất Phượng (ngoài cùng bên phải) bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để đi đánh giải Pickleball.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai quyết định khiển trách 3 cán bộ gồm: Phan Tất Phượng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong; Đinh Hồng Thuật – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Al Bá; Phạm Văn Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê.

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai xác định các cán bộ trên thiếu gương mẫu, không chấp hành đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã theo yêu cầu tại Kế hoạch số 813-KH/HVCTQG ngày 28-8-2025 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Những vi phạm này đồng thời trái với Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy xã nơi các các cán bộ trên công tác và vi phạm Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10-5-2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai nhận định các vi phạm trên đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cơ quan, tổ chức, địa phương nơi các cán bộ này sinh hoạt, công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các cán bộ nêu trên.

Như đã thông tin, ngày 29-8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Lớp học được tổ chức từ ngày 6-9 đến 8-9, theo hình thức trực tiếp tại Học viện và trực tuyến đến tất cả các điểm cầu xã, phường, thị trấn trên cả nước. Thành phần tham dự gồm bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp xã.

Tuy nhiên, theo phản ánh, trong thời gian lớp bồi dưỡng đang diễn ra, ông Phan Tất Phượng lại xuất hiện tại giải thể thao "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" tổ chức ngày 7-9 tại một sân thể thao ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.