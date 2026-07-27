Sản phụ liệt 2 chân sau mổ lấy thai

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền bài viết về vụ một sản phụ sau phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Thanh Nhàn bị tai biến y khoa liệt chân sau sinh mổ.

Sáng 27/7, trao đổi với PV ĐS&PL, sản phụ trong câu chuyện là chị Nguyễn Thị Tuyết M. (28 tuổi) chia sẻ, ngày 15/4/2026, chị vào Bệnh viện Thanh Nhàn sinh mổ chủ động lần 2. Trước đó, chị hoàn toàn khỏe mạnh, sinh con lần 1 bằng phương pháp sinh thường.

Sau khi hoàn thành mổ lấy thai 30 phút, chị được tiêm giảm đau ngoài màng cứng theo chỉ định chuyên môn và tiếp tục được theo dõi tại khoa.

“Sáng 16/4, tôi đột ngột liệt hoàn toàn hai chân. Gia đình liền gọi bác sĩ và nhận được câu trả lời: “Tác dụng phụ của thuốc tê, từ từ sẽ hết”. Khoảng hơn 24h sau, tình trạng không đỡ gia đình quyết liệt tôi mới được bệnh viện truyền thuốc giải độc và chụp MRI", chị M. chia sẻ.

Theo phản ánh của chị, gia đình mong muốn chuyển chị sang Bệnh viện Bạch Mai nhưng không được Bệnh viện Thanh Nhàn đồng ý. Sau đó, gia đình vẫn quyết định chuyển viện. Tại Bệnh viện Bạch Mai, chị cho biết được chẩn đoán viêm tủy và tổn thương rễ thần kinh sau gây tê.

Theo chia sẻ, đến nay sau hơn ba tháng điều trị và phục hồi chức năng, chị vẫn bị tê yếu hai chân, chưa thể tự đứng hoặc đi lại độc lập, đồng thời chưa thể tự chăm sóc bản thân.

Về quá trình làm việc với bệnh viện, chị M. cho biết Bệnh viện Thanh Nhàn đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. Tuy nhiên, theo chị, đến nay bệnh viện chưa giải thích rõ nguyên nhân vụ việc, chưa nhận trách nhiệm và chưa có phương án hỗ trợ điều trị lâu dài.

“Trong quá trình nằm viện, đến nay tổng viện phí gia đình phải chi trả khoảng hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn khi có hai con nhỏ. Em bé sơ sinh phải dùng sữa ngoài từ khi mới chào đời vì mẹ điều trị bệnh, trong khi con lớn thường xuyên hỏi mẹ. Chồng chị đã nghỉ việc để chăm sóc vợ và hai con, khiến chi phí điều trị, sinh hoạt và chăm sóc gia đình trở thành gánh nặng”, chị Mai nói.

Từ những nội dung trên, chị M. mong muốn sự việc được các cơ quan chức năng, trong đó có Sở Y tế Hà Nội, xem xét, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Hiện tại chị M. vẫn điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện tuyến tỉnh. Ảnh: NVCC

Bệnh viện không né trách nhiệm

Trao đổi với PV ĐS&PL, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn xác nhận vụ việc và cho biết, bệnh viện cảm thông với những khó khăn mà sản phụ và gia đình đang phải đối mặt; đồng thời cho biết đây cũng là điều khiến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện luôn trăn trở trong suốt quá trình theo dõi, hỗ trợ người bệnh.

Bệnh viện khẳng định không né tránh trách nhiệm, luôn mong muốn đồng hành cùng người bệnh trên tinh thần nhân văn và đúng quy định của pháp luật.

Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã trao đổi với gia đình rằng tình trạng này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm các biến chứng thần kinh rất hiếm gặp sau gây tê vùng hoặc các nguyên nhân bệnh lý khác. Việc xác định nguyên nhân chính xác cần dựa trên diễn biến lâm sàng và quá trình theo dõi tiếp theo. Ngày 18/4, theo nguyện vọng của gia đình, người bệnh được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

"Thông tin gia đình muốn chuyển viện nhưng bệnh viện không đồng ý là không chính xác. Bệnh viện chỉ khuyên nên ở lại để theo dõi liên chuyên khoa. Tại bệnh viện đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị đủ khả năng điều trị, xử lý tình trạng của bệnh nhân, tuy nhiên theo nguyện vọng của gia đình mong muốn chuyển viện, bệnh viện đã tạo điều kiện hỗ trợ", đại diện bệnh viện nói về việc chuyển viện.

Ngay sau sự việc, bệnh viện Thanh Nhàn đã thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ hồ sơ bệnh án, quy trình phẫu thuật, quy trình gây tê, giảm đau sau mổ và quá trình theo dõi, xử trí người bệnh.

“Kết luận của Hội đồng chuyên môn xác định đây là một tai biến y khoa không mong muốn. Qua rà soát hồ sơ chuyên môn, chưa phát hiện bằng chứng về sai sót kỹ thuật trực tiếp trong quá trình phẫu thuật, gây tê hoặc giảm đau ngoài màng cứng. Đến thời điểm hiện nay, chưa có đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng của người bệnh”, đại diện bệnh viện thông tin.

Ngoài ra, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã nhiều lần làm việc trực tiếp với gia đình người bệnh. Mặc dù hội đồng chuyên môn chưa xác định có sai sót kỹ thuật, bệnh viện vẫn chủ động đề xuất các phương án hỗ trợ, gồm: Sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trở lại để điều trị và chăm sóc toàn diện nếu gia đình có nhu cầu; Hỗ trợ kinh phí điều trị tại bệnh viện Bạch Mai trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo khả năng và quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời bố trí đầu mối thường xuyên phối hợp với gia đình để tiếp nhận thông tin và giải quyết các vấn đề phát sinh.

“Đến nay, bệnh viện đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho người bệnh trên tinh thần chia sẻ khó khăn và thiện chí đồng hành”, đại diện bệnh viện cho biết.