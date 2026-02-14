Khởi tố bác sĩ sản phụ khoa dâm ô bé gái 11 tuổi tại phòng khám

Ngày 14/2, theo thông tin trên báo Lao động, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra vụ bác sĩ dâm ô bé gái sinh năm 2015.

Trước đó, báo Dân Việt cho biết, ngày 28/11/2025, chị N.T.H (1987, thôn Phú Thị, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đến Công an xã Vĩnh Linh tố giác bác sĩ Nguyễn Hải Đăng (SN 1993, trú thôn Mai Trung, xã Cam Lộ) có hành vi dâm ô con gái của mình là cháu P.K.T.T (SN 2015).

Phòng khám sản phụ khoa – nơi được cho là xảy ra vụ việc.

Theo tố giác của chị H, chiều 27/11, tại phòng khám sản phụ khoa Hải Đăng (ở đường Nguyễn Văn Linh, thôn Phú Thị, xã Vĩnh Linh), bác sĩ Nguyễn Hải Đăng đã có hành vi sờ mó các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu T.

Ngay trong chiều cùng ngày, Nguyễn Hải Đăng đã đến Công an xã Vĩnh Linh tự thú về hành vi trên.

Sau đó, Công an xã Vĩnh Linh đã báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm.

Sau quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 22/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Đăng về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Bị can Đăng được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng thông báo vụ việc đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh – nơi Nguyễn Hải Đăng công tác. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh đã tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Hải Đăng để phục vụ điều tra.

Được biết, Nguyễn Hải Đăng là bác sĩ khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh. Phòng khám sản phụ khoa Hải Đăng là của bị can Nguyễn Hải Đăng. Trước đây, chị H từng làm việc tại phòng khám này, vì vậy cháu T thường đến chơi bình thường cho đến khi xảy ra vụ việc.