Mới đây, câu chuyện hy hữu khi bà mẹ trẻ ở Hà Nội không may đẻ rơi con tại nhà đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù rơi vào hoàn cảnh trớ trêu nhưng tình huống vợ chồng chị gặp phải sau đó lại càng gây xôn xao hơn cả.

Theo chia sẻ của chị Lương Trang, vào chiều ngày 5/12, chị trở dạ và sinh con ngay tại nhà trước khi kịp đến bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi đẻ rơi, chồng sản phụ có ra gọi một vài tài xế taxi nhờ chở hai mẹ con đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên đều bị từ chối.

Trong tình huống nước sôi lửa bỏng, vợ chồng chị Trang đã nhận được cái gật đầu giúp đỡ của một tài xế taxi điện. Điều đáng nói, nam tài xế không chỉ nhiệt tình giúp đở chở cả gia đình đến bệnh viện cấp cứu mà còn không lấy tiền cước của chuyến đi này.

Ngay sau khi đã nhập viện và ổn định tình hình của hai mẹ con, chị Trang đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội với mong muốn tìm được anh tài xế tốt bụng để gửi lời cảm ơn.

"Anh tài xế này tình nguyện chở cả nhà em đi đến tận cửa phòng cấp cứu Bạch Mai xong không lấy tiền mà đi luôn. Chồng em bận bế em bé với đi theo em vào cấp cứu nên quên chụp lại biển số xe anh ấy. Mong mọi người chia sẻ giúp em để gia đình em hậu tạ cho những người tốt như anh xứng đáng ạ", chị Lương Trang nói.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Trang cho biết, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì tình hình sức khoẻ của hai mẹ con ổn định hơn. "Em bé nhà mình hiện đang được nằm cách ly theo dõi riêng chưa được về với mẹ. Vì mình sinh ở nhà nên em bé cần được theo dõi kĩ hơn".

Bên cạnh đó, chị Trang cũng cho biết chị đã liên hệ với tổng đài của hãng taxi để nhờ tìm danh tính của nam tài xế tốt bụng đã giúp đỡ gia đình. "Mình có tìm anh tài xế xe điện và liên hệ tổng đài nhờ giúp đỡ. Họ cũng đồng ý hỗ trợ tìm kiếm vị tài xế đó", chị Trang cho biết.

Dòng chia sẻ của chị Trang trên mạng xã hội gây xôn xao

Ngay bên dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng chị Trang đã mẹ tròn con vuông, sinh nở an toàn. Đồng thời, không ít người cũng dành lời khen cho vị tài xế nhiệt tình, sẵn sàng chở sản phụ đi bệnh viện và bày tỏ sự bất bình khi có một số tài xế đã từ chối chở đi cấp cứu.

"Sao cứ quan niệm xui xẻo gì nhỉ, gặp người khó khăn thì phải giúp đã chứ. May mắn mẹ và bé đều khoẻ mạnh, chứ không mấy tài xế đó sẽ phải ân hận. Một lần mình và bạn mình bị tai nạn mất máu bất tỉnh nhưng không chiếc taxi nào giúp, con người dạo này vô tâm quá, may mắn là em bé an toàn", tài khoản D.L chia sẻ.

"Thử đặt vị trí mẹ con sản phụ là người thân của mấy vị tài xế từ chối chở kia xem họ sẽ cảm thấy thế nào. May mắn hai mẹ con không sao, cũng cảm ơn vị tài xế xe taxi điện tốt bụng nhé", một tài khoản khác chia sẻ.

Qua câu chuyện của chị Trang có thể thấy, chúng ta không thể lường trước được hết mọi sự sẽ xảy đến với mình, nhưng bản thân luôn cần bình tĩnh và có sự chuẩn bị tốt trong mọi chuyện.

Trải qua sự việc hy hữu, nhiều người có kinh nghiệm sinh nở đã đưa ra một số lời khuyên cho những cặp vợ chồng trẻ hay những người sắp có con, nên chuẩn bị nhiều phương án để không bị động. Trước khi đi đẻ nên gọi trước cho bệnh viện để làm thủ tục, chuẩn bị săn tư trang, đồ dùng, lưu số điện thoại người thân và gọi sẵn một bác tài xế ruột để đề phòng những lúc "không kịp trở tay"...