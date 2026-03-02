Sân 60m² giữa phố trồng hàng trăm loại rau: Cuộc sống hưu trí khiến nhiều người ước ao vì mỗi ngày ăn một loại rau khác nhau

60m² không chỉ là đất trồng - mà là “vốn sống” tuổi hưu

Người phụ nữ 60 tuổi ở An Huy, Trung Quốc này chia sẻ: “Tôi trồng rau vì hai lý do: Muốn bữa ăn sạch hơn và muốn tuổi hưu không trôi qua vô nghĩa.”

Câu chuyện bắt đầu từ một lần bà bị đau bụng sau khi ăn rau mua ngoài chợ. Từ đó, bà quyết định tận dụng khoảng sân 60m² phía sau nhà để tự trồng rau cho gia đình. Ban đầu chỉ là vài luống cải, vài khóm hành. Dần dần, khu vườn trở thành cả một “hệ sinh thái mini”.

Mùa xuân có rau bina, cải thìa, rau dền, xà lách. Mùa hè phủ kín cà chua, dưa chuột, ớt. Mùa thu là cà rốt, bắp cải, cần tây. Mùa đông có tỏi, hành lá, giá tỏi.

Để tăng sản lượng và tiết kiệm diện tích, bà lắp thêm khung kim loại cho các loại dây leo như mướp đắng, bí ngô, bầu. Thậm chí, những chiếc xô nhựa, bao gạo cũ hay quần jean bỏ đi cũng được tận dụng làm chậu trồng cà tím, treo dọc bức tường.

“Không cần bằng cấp nông nghiệp, chỉ cần kiên nhẫn và quan sát,” bà nói. “Tôi không quan tâm sản lượng, tôi quan tâm cảm giác nhìn thấy hoa nở, quả chín.”

Nông dân đô thị - xu hướng sống chậm giữa thành phố

Ở các đô thị lớn, ngày càng nhiều người chọn trở thành “nông dân đô thị”. Không phải vì thiếu tiền, mà vì muốn kiểm soát chất lượng thực phẩm và tìm lại cảm giác gắn bó với đất.

Khu vườn 60m² ấy không chỉ cung cấp rau sạch, mà còn là không gian chữa lành. Mỗi sáng tưới nước, tỉa lá, bắt sâu, bà tìm lại ký ức tuổi thơ ở quê – nơi từng chạy chân trần giữa ruộng đồng.

Giữa thành phố nhộn nhịp, khu vườn trở thành khoảng lặng. Và với nhiều người trung niên đang bước vào tuổi hưu, đó là một lời gợi ý đáng suy nghĩ: Hưu trí không chỉ là nghỉ ngơi, mà là tái thiết cuộc sống theo cách mình muốn.

Tự làm phân bón, tự pha thuốc trừ sâu - cách làm “nhà làm” nhưng khoa học

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là bà gần như không dùng phân hóa học.

Nước vo gạo được lên men và pha loãng, tưới cây mỗi tuần một lần. Vỏ bưởi, chuối, dưa hấu được thái nhỏ, cho vào xô nhựa, đổ nước khoảng 80%, không đậy kín để khí thoát ra trong quá trình lên men. Sau 2 tuần đến 1 tháng là có phân hữu cơ.

Vỏ trứng phơi khô, nghiền mịn, trộn đất theo tỷ lệ 1:3 để bổ sung phốt pho. 3g giấm + 2g kali dihydro photphat pha trong 1000g nước, phun định kỳ giúp phòng bệnh thối mềm. Aspirin hỗ trợ cây con mới cấy bén rễ tốt hơn.

Thuốc trừ sâu cũng hoàn toàn “nhà làm”: Tỏi, ớt, tiêu Tứ Xuyên giã nhuyễn, ngâm nước, đun sôi, để nguội rồi lọc. Dung dịch này có thể diệt rệp, rệp vảy, nhện đỏ khá hiệu quả.

Những “bí quyết dân gian” ấy không phải ngẫu nhiên. Đó là kinh nghiệm tích lũy qua nhiều mùa vụ, nhiều lần thất bại.

Hưu trí không chỉ là tiền - mà là cách sống

Khi nói về cuộc sống hiện tại, bà chỉ cười: “Tôi không giàu tiền bạc, nhưng tôi giàu rau.”

Câu nói tưởng đùa mà thật. Ở tuổi 60+, điều nhiều người sợ nhất không phải thiếu tiền, mà là thiếu mục tiêu. Khu vườn 60m² ấy đã giúp bà có lý do để dậy sớm, có việc để làm, có thứ để mong chờ.

Mỗi ngày một loại rau khác nhau không chỉ là chuyện ăn uống đa dạng. Đó là cảm giác tự chủ – tự trồng, tự chăm, tự thu hoạch.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trung niên loay hoay tìm cách “sống gì sau khi nghỉ hưu”, câu chuyện về người dì trồng rau giữa thành phố mở ra một hướng đi khác: Không cần rời phố về quê, chỉ cần một khoảng đất nhỏ và một tâm thế sẵn sàng bắt đầu.

Có thể không phải ai cũng có 60m² sân vườn. Nhưng ban công 5m², vài thùng xốp, vài chậu cây… cũng đủ để gieo hạt.

Vì đôi khi, cuộc sống hưu trí đáng mơ ước không nằm ở những chuyến du lịch xa xỉ, mà ở một bữa cơm có đĩa rau mình tự trồng - xanh, sạch và bình yên.