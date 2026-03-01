Có hai điều phụ nữ tuyệt đối nên tránh làm sau khi nghỉ hưu - tôi đang trải qua và thực sự hối hận

Nhưng chỉ sau hơn một năm, tôi bắt đầu thấy… ví tiền của mình mỏng đi nhanh hơn dự tính. Điều đáng nói là tôi không hề tiêu xài hoang phí. Tôi chỉ mắc hai sai lầm tài chính mà rất nhiều phụ nữ sau nghỉ hưu dễ rơi vào – và khi nhận ra thì đã muộn.

Dưới đây là hai điều tôi ước mình biết sớm hơn.

1. Dùng toàn bộ tiền tích lũy để “giải quyết nốt” cho con

Tôi từng nghĩ: “Mình đã về hưu rồi, tiền để làm gì nữa? Giúp con ổn định trước đã”.

Con trai tôi cưới vợ, cần tiền sửa nhà. Con gái tôi muốn mở cửa hàng nhỏ. Tôi rút gần như toàn bộ khoản tiết kiệm lớn nhất đời mình để hỗ trợ. Tổng cộng hơn 800 triệu đồng – số tiền tôi dành dụm suốt hơn 20 năm đi làm.

Khi chuyển khoản xong, tôi thấy mình rất vĩ đại. Nhưng vài tháng sau, khi cần tiền đi khám sức khỏe định kỳ, tôi bắt đầu đắn đo. Khi điều hòa hỏng giữa mùa nóng, tôi suy nghĩ rất lâu trước khi thay cái mới. Khi giá thực phẩm tăng, tôi buộc phải siết lại từng khoản chi.

Tôi không trách con. Tôi trách mình đã không giữ lại một “vùng an toàn tài chính” cho chính bản thân.

Bài học tài chính rút ra:

Sau nghỉ hưu, ưu tiên số 1 không còn là tăng thu nhập, mà là bảo toàn dòng tiền.

Tiền đã cho đi rất khó thu lại.

Hỗ trợ con nên có giới hạn và kế hoạch rõ ràng.

Nếu được quay lại, tôi sẽ áp dụng nguyên tắc 50 – 30 – 20 cho người nghỉ hưu:

- 50%: Chi tiêu thiết yếu (ăn uống, điện nước, y tế).

- 30%: Dự phòng và chăm sóc sức khỏe dài hạn.

- 20%: Hỗ trợ con cái, du lịch, trải nghiệm.

Tôi đã đảo ngược thứ tự đó và phải trả giá bằng cảm giác bất an mỗi cuối tháng.

2. Tin rằng “nghỉ hưu là được nghỉ hoàn toàn”

Tôi từng nghĩ mình xứng đáng được nghỉ ngơi tuyệt đối sau 30 năm làm việc. Thế là tôi dừng mọi hoạt động kiếm thêm, không nhận việc bán thời gian, không thử kinh doanh nhỏ, không học thêm kỹ năng mới.

6 tháng đầu rất dễ chịu. Nhưng từ tháng thứ 8 trở đi, tôi nhận ra hai vấn đề:

- Thu nhập cố định không đủ bù trượt giá.

- Tinh thần bắt đầu xuống dốc vì không còn cảm giác “tạo ra giá trị”.

Một tháng chi tiêu trung bình của tôi hiện tại:

Khoản Số tiền (VNĐ) Ăn uống 4.000.000 Điện nước, Internet 1.200.000 Y tế, thuốc men 1.500.000 Hiếu hỉ, xã giao 800.000 Phát sinh 1.000.000 Tổng 8.500.000

Trong khi lương hưu của tôi chỉ khoảng 6,5 triệu đồng/tháng.

Phần thiếu hụt buộc tôi phải rút dần tiền tiết kiệm. Mỗi tháng rút 2 triệu, một năm là 24 triệu. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ 10 năm nữa là quỹ dự phòng cạn sạch.

Điều tôi hối hận không phải vì không kiếm nhiều tiền hơn, mà vì tôi đã không duy trì một nguồn thu nhỏ ổn định ngay từ đầu.

Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng kiếm tiền. Nghỉ hưu chỉ nên là giảm áp lực, không phải cắt đứt dòng thu nhập.

Chỉ cần 3–4 triệu đồng/tháng từ công việc nhẹ nhàng như:

- Nhận viết nội dung tự do

- Bán hàng online nhỏ

- Dạy kỹ năng mình giỏi

- Trông trẻ vài giờ/ngày

Là tôi đã không phải chạm vào khoản tiết kiệm quá sớm.

Vì sao phụ nữ dễ mắc hai sai lầm này?

Phụ nữ thường:

- Đặt con cái lên trước bản thân.

- Ngại làm phiền người khác về tiền bạc.

- Nghĩ rằng mình tiêu ít nên sẽ “đủ sống”.

Nhưng có một sự thật rất thẳng thắn: tuổi thọ phụ nữ thường cao hơn nam giới. Nghĩa là quãng thời gian sống sau nghỉ hưu có thể kéo dài 20–30 năm.

Không có chiến lược tài chính dài hạn, cảm giác bất an sẽ âm thầm tích tụ.

Nếu bạn chưa nghỉ hưu, hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ

- Tách riêng quỹ “an sinh tuổi già” – tuyệt đối không dùng để hỗ trợ con.

- Tính toán chi phí sống thực tế theo kịch bản 20 năm.

- Duy trì một kỹ năng có thể tạo thu nhập bán thời gian.

- Đầu tư vào sức khỏe – vì y tế là khoản tăng nhanh nhất sau 60 tuổi.

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là phần thưởng. Nhưng bây giờ tôi hiểu: nghỉ hưu chỉ thật sự an tâm khi tài chính đủ vững.

Nếu phải gói gọn trong một câu, tôi sẽ nói thế này: Sau khi nghỉ hưu, đừng tiêu hết tiền cho người khác và đừng ngừng tạo ra giá trị cho chính mình.

Hai điều tưởng rất nhỏ ấy lại quyết định toàn bộ chất lượng sống của những năm tháng về sau.