Samuel An trở lại màn ảnh rộng: "Em và Trịnh" là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất

Em và Trịnh là bộ phim tiểu sử được lấy cảm hứng từ hành trình tuổi trẻ sôi động, hết mình và đầy lãng mạn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn. Đây là một bộ phim đang gây sốt trong cộng đồng yêu phim nói chung và cả những người đam mê âm nhạc của cố nghệ sĩ nói riêng.



Trong số dàn diễn viên trẻ tham gia dự án phim, Samuel An - nam diễn viên thủ vai Ngô Kha thu hút sự chú ý của khán giả khi lần thứ hai trở lại màn ảnh rộng. Trước đó, dù lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với "Thiên Thần Hộ Mệnh", anh đã được đạo diễn Victor Vũ tin tưởng giao phó cho vai nam chính.

Vai diễn Ngô Kha được đánh giá là nhân vật nổi bật trong Em và Trịnh. Vào đầu thập niên 1970, nhà thơ - thầy giáo Ngô Kha là người bạn thân thiết và người có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc đời của Trịnh Công Sơn. Ngô Kha là một thầy giáo, nhà thơ gốc Huế. Ông là một người tài giỏi và là một nghệ sĩ với tâm hồn đẹp, lãng mạn và tình cảm.

Hai lần đóng phim điện ảnh đều là những dự án điện ảnh lớn, Samuel An cho hay mình cực kỳ biết ơn, cảm thấy may mắn và hạnh phúc: "Biết mình có cơ hội được hóa thân vào một hình tượng nhân vật mới, đồng thời khi nhìn lại cả 2 phim đều là những dự án lớn An cực kỳ biết ơn, cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Hai nhân vật ở hai dự án phim đều có màu sắc hoàn toàn riêng biệt, đối lập. Một bên là vai chính diện - người còn lại thuộc phe phản diện. Cả hai cũng khác về thời điểm sống và hoàn cảnh sống.

Đặc biệt hơn, vai diễn Ngô Kha không phải là vai diễn hư cấu, được tái hiện một nhân vật có thật trong quá khứ khiến cho nam diễn viên có cảm xúc hoàn toàn khác khi tiếp cận. Chia sẻ về động lực lớn nhất tham gia casting "Em và Trịnh", nam diễn viên cho hay:

"Chính cái tên của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và gia tài âm nhạc đồ sộ mà bác để lại cho thế hệ sau là quá đủ để An mong muốn tham gia dự án phim này. An luôn luôn chọn lọc các dự án phim mà mình tham gia nhưng rõ ràng dự án phim về cuộc đời bác Trịnh đã đủ thuyết phục An ngay từ giây phút đầu tiên".

Nam diễn viên cũng chia sẻ một kỉ niệm "dở khóc dở cười" trong quá trình casting Em và Trịnh. Theo đó, ban đầu nam diễn viên tham gia casting vai Trịnh Công Sơn. Thế nhưng khi anh chàng cầm cây đàn guitar và hát, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã nói đùa rằng không thấy giống Trịnh Công Sơn vì… đô quá.

Bên cạnh đó, Samuel An tâm sự anh đã rất xúc động khi biết biên kịch và đạo diễn đã "nhào nặn" một vai diễn mới không nằm trong kịch bản ban đầu cho mình. "Đi kèm với đó là những áp lực đè nặng bởi vai diễn Ngô Kha không được thông báo casting, mình cũng không thể hình dung nhân vật đó là người như thế nào. Khi biết nhân vật này có mối quan hệ khăng khít và ảnh hưởng lớn đến cuộc đời bác Trịnh thì thật sự áp lực. Thật sự đây là một nhân vật An rất tâm đắc, có thể nói là để đời với bản thân An" - Samuel An chia sẻ.

Chia sẻ về những kế hoạch trong thời gian tới, Samuel An cho hay mình sẽ xuất hiện trên một bộ phim truyền hình mà anh đã dành hơn 5 tháng ra Hà Nội để ghi hình. Đặc biệt, Samuel An cũng sẽ trở lại với các dự án âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng trong tương lai.