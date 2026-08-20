Nhiều bậc cha mẹ đã sắm cho con một đôi giày mới tinh để chuẩn bị vào năm học mới. Nhưng giày mới lại rất dễ cấn chân, nếu không xử lý kịp thời có thể khiến gót chân bị trầy da, phồng rộp, thậm chí chảy máu. Dưới đây là 6 mẹo giúp xử lý tình trạng giày mới cấn chân, để con có thể diện giày mới đến trường một cách thoải mái nhất.

Tình trạng giày mới cấn chân, ngoài nguyên nhân do sai kích cỡ, phần lớn là do chất liệu giày còn cứng, chưa được làm mềm qua quá trình sử dụng. Đặc biệt với giày da, chất liệu ở giai đoạn đầu thường khá cứng, dễ tạo ra ma sát giữa bàn chân và giày, khiến chân bị cọ xát, trầy xước.

6 cách xử lý tình trạng giày mới cấn chân

1. Dùng máy sấy thổi vào vị trí cọ xát

Trước tiên, dùng khăn ẩm bọc quanh vị trí giày cọ xát vào chân để làm mềm phần đó, sau đó dùng máy sấy tóc thổi vào khu vực này khoảng 1 đến 2 phút, sẽ giúp phần da tiếp xúc trở nên mềm hơn.

2. Dùng khăn thấm rượu trắng

Nếu giày được làm từ chất liệu da, có thể thử dùng khăn thấm rượu trắng rồi cố định lên vị trí cọ xát qua đêm. Do cồn trong rượu trắng sẽ phản ứng hóa học với protein trong da giày, sau một đêm giày sẽ trở nên mềm hơn. Cũng có người cho biết có thể dùng giấm trắng thay cho rượu trắng, hiệu quả tương tự.

3. Thoa các chất có tác dụng bôi trơn

Trước khi mang giày, có thể thoa một lớp chất bôi trơn lên vị trí dễ cọ xát, chẳng hạn như xà phòng, vaseline, giúp giảm ma sát giữa da và giày.

4. Dùng miếng dán chống trầy gót hoặc băng dính

Có thể dán miếng chống trầy chuyên dụng vào phần gót giày để giảm ma sát, loại này thường được bán phổ biến tại các siêu thị hoặc cửa hàng giày dép. Nhiều người cũng chọn cách dùng băng dính thay thế, dù hiệu quả có thể không bằng miếng dán chuyên dụng nhưng vẫn giúp giảm bớt sự cọ xát.

5. Dùng búa gõ nhẹ vào vị trí cọ xát

Có thể bọc một lớp vải quanh đầu búa, rồi nhẹ nhàng gõ vào vị trí giày cọ xát để giày mềm và ôm chân hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý lực gõ vừa phải, tránh dùng lực quá mạnh có thể làm hỏng giày, nên cẩn thận khi áp dụng phương pháp này.

6. Dùng tay bóp cho da giày mềm ra

Nếu không có sẵn dụng cụ phù hợp, có thể dùng tay nhẹ nhàng bóp đi bóp lại nhiều lần vào vị trí cọ xát, giúp giày mềm hơn một chút.

Những lưu ý khi mang giày

1. Nên vệ sinh tay sạch sẽ sau khi mang hoặc tháo giày, tránh vô tình đưa các chất có hại vào cơ thể qua đường miệng hoặc thức ăn.

2. Nếu nhận thấy vùng da chân liên tục nổi mẩn hoặc viêm da, nên ngừng mang đôi giày nghi có vấn đề và đến gặp bác sĩ ngay để kiểm tra.

Theo HK01