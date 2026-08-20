Tại Trung Quốc, nhiều trường THPT áp dụng hình thức nội trú, đặc biệt ở những khu vực học sinh phải đi học xa nhà. Với không ít học sinh, KTX vì thế trở thành nơi sinh hoạt quen thuộc trong suốt những năm cấp 3, từ ăn ngủ, học tập đến nghỉ ngơi sau giờ lên lớp.

Cũng bởi phải sống tại trường trong thời gian dài, điều kiện KTX luôn là một trong những vấn đề được phụ huynh quan tâm khi con chuẩn bị bước vào THPT. Một căn phòng sạch sẽ, an toàn, đủ không gian sinh hoạt có thể giúp học sinh dễ thích nghi hơn với cuộc sống xa nhà. Thế nhưng, một phụ huynh mới đây đã không khỏi giật mình khi tận mắt nhìn thấy căn phòng mà con gái mình sẽ ở trong 3 năm tới.

Theo hình ảnh được vị phụ huynh này chụp lại và chia sẻ, không khó để nhận ra căn phòng KTX này có tuổi đời đã khá cũ. Những chiếc giường tầng bằng sắt được kê sát nhau, lớp sơn đã cũ, một số vị trí có dấu hiệu bong tróc và han gỉ. Phần tường cũng không còn mới khi khắp tường là vô số mảng màu loang lổ và dấu vết xuống cấp.

Căn phòng KTX cũ kỹ khiến phụ huynh bất ngờ khi đưa con đi xem trước ngày nhập học.

Không chỉ trang thiết bị cũ kỹ mà không gian căn phòng còn khá ẩm thấp, tường bong tróc

Bên cạnh giường là những chiếc tủ đồ nhỏ, cửa sổ và các thiết bị trong phòng đều mang thiết kế khá cũ. Không gian sinh hoạt chung tương đối hạn chế, mỗi học sinh cũng không có quá nhiều diện tích riêng để sắp xếp đồ đạc.

Nhìn căn phòng, người mẹ đã phải thốt lên: "Con gái tôi sẽ phải sống ở đây 3 năm sao?".

Các khu vực, vật dụng khác trong khu KTX cũng khá đơn sơ

Người mẹ lo lắng không biết con mình có thích nghi được với môi trường sống này

Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều bình luận trái chiều. Một số người cho rằng điều kiện KTX như vậy khá khó chấp nhận, đặc biệt khi đây là nơi học sinh sẽ ăn ở, nghỉ ngơi mỗi ngày trong suốt những năm THPT. Điều phụ huynh quan tâm không nhất thiết là phòng phải đẹp hay có đầy đủ tiện nghi, nhưng những yếu tố cơ bản như vệ sinh, thông thoáng, giường ngủ và hệ thống điện nước vẫn cần được đảm bảo.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng học sinh không nên quá kỳ vọng vào một căn phòng KTX hiện đại. Nhiều người từng ở ký túc xá từ nhỏ cho biết họ cũng từng sống trong những căn phòng đông người, không có điều hòa hay nhiều không gian riêng nhưng vẫn quen dần sau một thời gian.

Điểm khiến cuộc tranh luận trở nên đáng chú ý nằm ở ranh giới giữa việc làm quen với cuộc sống tập thể và phải sống trong điều kiện không đảm bảo. Một căn phòng đơn giản, ít tiện nghi chưa chắc đã là vấn đề. Nhưng nếu tường bị ẩm mốc kéo dài, giường hoặc tủ xuống cấp, phòng thiếu thông gió hay các thiết bị điện không đảm bảo an toàn thì đó lại là những chuyện cần được quan tâm riêng.

Với học sinh THPT, đây cũng là lần đầu nhiều em phải sống xa gia đình trong thời gian dài. Vì vậy, việc được biết trước điều kiện phòng ở và chuẩn bị tâm lý cũng có thể giúp các em dễ thích nghi hơn.

Ở KTX lần đầu, học sinh nên chuẩn bị gì?

Nếu đã xác định ở KTX, học sinh không nhất thiết phải mang theo quá nhiều đồ ngay từ đầu. Điều quan trọng là tìm hiểu trước quy định của trường, số người trong phòng, loại giường, tủ đồ, nhà vệ sinh và những vật dụng đã được trường cung cấp. Từ đó, các bạn có thể chuẩn bị thêm một số món thực sự cần thiết như ga giường vừa kích thước, chăn mỏng, dép đi trong phòng, móc treo quần áo, túi đựng đồ cá nhân và một số hộp nhỏ để sắp xếp vật dụng.

Với những căn phòng có độ ẩm cao, các gói hút ẩm hoặc túi chống ẩm cũng có thể hữu ích để bảo quản quần áo, sách vở. Nếu phòng sử dụng giường tầng, học sinh nên kiểm tra trước độ chắc chắn của thang, lan can và khung giường; nếu phát hiện bộ phận bị lỏng hoặc hỏng, cần báo ngay cho quản lý KTX thay vì tự sửa.

Ngoài ra, rèm giường cũng là vật dụng được nhiều học sinh lựa chọn khi phải ở chung phòng đông người. Nó không chỉ giúp tạo cảm giác riêng tư hơn mà còn giúp hạn chế ánh sáng khi bạn cùng phòng ngủ trước hoặc sau giờ sinh hoạt chung.

Thực tế, một căn phòng KTX cũ không đồng nghĩa với việc cuộc sống ở đó chắc chắn sẽ tệ. Rất nhiều học sinh sau một thời gian vẫn có thể thích nghi với việc ở chung, tự chăm sóc bản thân và sắp xếp cuộc sống theo lịch học. Điều đáng quan tâm hơn vẫn là những điều kiện cơ bản như vệ sinh, an toàn và khả năng sinh hoạt của học sinh có được đảm bảo hay không.

Theo 163