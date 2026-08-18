Cứ đến dịp hè và mùa khai giảng, không ít phụ huynh lại bắt đầu tìm mua balo mới cho con. Khi nhắc đến các loại balo đi học, nhiều cha mẹ băn khoăn không biết có nhất thiết phải chọn loại balo chống gù lưng hay không, và nếu chọn thì nên dựa vào tiêu chí nào. Dưới đây là những chia sẻ về các tiêu chí quan trọng khi chọn balo bảo vệ cột sống cho con, cùng bí quyết thử balo trước khi mua.

Lớp 1 đã cần dùng balo chống gù lưng? Nhiều phụ huynh chia sẻ trải nghiệm thực tế

Mới đây, một người mẹ đăng tải bài viết trên mạng xã hội, kể rằng khi cùng con chuẩn bị lên lớp 1 đi chọn balo, chị phát hiện các loại balo chống gù lưng không chỉ có giá khá đắt mà bản thân balo cũng khá cứng và nặng, khiến chị băn khoăn không biết có nhất thiết phải chọn loại balo này hay không. Đây cũng chính là thắc mắc chung của không ít phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, bài đăng ngay sau đó thu hút nhiều ý kiến bàn luận sôi nổi.

Nhiều phụ huynh đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bản thân. Có người cho biết những chiếc balo có chất lượng tốt thường giúp giảm áp lực lên vai, khi đeo lên có sự khác biệt rõ rệt so với balo thông thường. Dù giá thành cao hơn nhưng loại balo này lại rất bền, dùng suốt ba năm vẫn chưa xuống cấp, sau khi giặt sạch còn có thể tặng lại cho người khác sử dụng tiếp. Chi khoảng 1,1-2 triệu đồng một lần nhưng dùng được 3 năm, tính ra vẫn rất đáng đồng tiền.

Nhiều bình luận cũng khuyên nên chọn mua loại balo chống gù lưng, bởi chỉ cần điều chỉnh dây đeo ôm sát lưng đúng cách, balo sẽ giúp phân tán trọng lượng hiệu quả, giúp trẻ đứng thẳng lưng tự nhiên khi đeo, giảm áp lực lên vai và lưng. Cũng có người cho rằng nhiều phụ huynh khi đeo hộ balo cho con thường chỉ khoác lên một bên vai, khiến balo không thể phát huy tác dụng phân tán trọng lượng, nhưng nếu trẻ đeo bằng cả hai quai, trọng lượng sẽ được chia đều, thực tế cảm giác đeo cũng không nặng nề như nhiều người vẫn nghĩ.

Trên thị trường hiện có rất nhiều kiểu ba lô tiện dụng và giá cả của chúng thường khá cao. Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn liệu họ có thực sự cần mua một chiếc hay không (Ảnh minh họa: PhotoAC)

Chọn balo bảo vệ cột sống cho con như thế nào?

1. Balo bắt buộc phải có dây đeo ngực và dây đeo hông

Hai loại dây này giúp cố định balo sát vào cơ thể trẻ, tránh tình trạng trọng lượng balo khiến trẻ bị nghiêng người về phía trước, đồng thời giảm độ xóc lắc của balo khi di chuyển, giúp trẻ đi lại thoải mái hơn.

2. Dây đeo vai cần có độ dày và độ đàn hồi phù hợp

Dây đeo có độ dày và khả năng thoáng khí sẽ giúp giảm áp lực lên vai, đồng thời hạn chế tình trạng đau mỏi cơ ở trẻ. Chiều rộng dây đeo lý tưởng nên trong khoảng 5 đến 6,5 cm, giúp phân bổ đều trọng lượng lên hai bên vai.

3. Phần đệm lưng cần có độ dày và tạo cảm giác thoải mái

Nhiều loại balo hiện nay có tấm đệm cứng hoặc đệm thoáng khí, giúp bảo vệ lưng và duy trì độ thông thoáng cho vùng lưng. Nếu phần giữa đệm lưng có các rãnh nhỏ, sẽ giúp giảm bớt áp lực trực tiếp lên cột sống của trẻ.

4. Balo nên có nhiều ngăn chứa đồ

Balo nên có nhiều ngăn với chức năng đa dạng, đồng thời giúp phân tán đều áp lực của balo. Phần bên trong balo, gần vị trí tiếp xúc với lưng, nếu có dây đàn hồi hoặc ngăn cố định sẽ giúp giữ sách vở áp sát vào người, tránh tình trạng sách nghiêng đổ về phía trước. Dây đàn hồi này cũng giúp cố định sách vở chắc chắn, tăng cảm giác thoải mái khi trẻ đeo balo.

5. Balo có form dáng đứng thẳng nhưng vẫn nhẹ nhàng

Trọng lượng sách vở là điều khó thay đổi, nên khi chọn mua balo, cha mẹ cần cân nhắc thêm trọng lượng của bản thân chiếc balo, tránh làm tăng thêm áp lực không cần thiết lên lưng trẻ. Balo có form đứng thẳng sẽ giúp hạn chế tình trạng sách vở bị đổ dồn xuống đáy, từ đó tránh khiến trẻ phải nghiêng người về phía trước để giữ thăng bằng cho balo.

5 điều cần lưu ý khi thử balo cho con

1. Trẻ có thể tự đeo lên và tháo balo xuống một cách dễ dàng.

2. Sau khi đeo lên không cảm thấy đau hay khó chịu, vùng vai cũng không bị hằn đỏ.

3. Dây đeo ngực nên nằm ở vị trí cách nách khoảng 2,5 đến 5 cm, còn dây đeo hông nên buộc ở phía trên xương chậu.

4. Phần trên của balo nên nằm dưới đốt sống cổ, phần đáy balo nên nằm trên phần hông.

5. Nên chọn kích thước balo phù hợp với chiều cao và vóc dáng của trẻ, không nên chỉ chăm chăm chọn loại có dung tích lớn, tránh tình trạng balo quá khổ khiến trẻ bị đau lưng, gù lưng hoặc ảnh hưởng đến dáng đi.