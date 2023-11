Sam bị soi chi tiết gây nguy hiểm cho mẹ bầu khi xuất hiện ở đám cưới, nữ diễn viên đáp trả 1 câu rõ sự tình

Sau khi trải qua giai đoạn đầu thai kỳ, Sam thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng. Gần đây nhất, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong các đám cưới đồng nghiệp. Tại hôn lễ của Phương Lan - Phan Đạt, Sam diện chiếc đầm khoe vai trần và ôm sát để lộ vòng 2 vượt mặt. Thế nhưng mẹ bầu lại gây lo lắng khi mang giày cao gót chênh vênh, có thể gây nguy hiểm khi di chuyển trong sự kiện nhiều người.

Bên dưới clip, ảnh của Sam nhiều cư dân mạng nhắc nhở nữ diễn viên nên cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, có người còn để lại bình luận tiêu cực: "Mang giày cao hại quá". Trước những tranh cãi của cư dân mạng, Sam lên tiếng: "Dạ bé mang giày vào chụp hình cho đẹp thôi nè. Vô bàn cái bé thay dép ra à. Đừng la bé mà". Có thể thấy, mỗi khi di chuyển Sam đi rất chậm để tự đảm bảo an toàn, không chỉ thế nữ diễn viên còn được Trấn Thành hỗ trợ khi bước lên bục chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Ở cuối đám cưới, Sam cũng gia nhập hội "quẩy" nhưng chỉ đứng yên để hoà nhịp, cô cũng đã thay dép bệt để đảm bảo an toàn.

Sam mặc váy ôm sát, gây chú ý vì mang giày cao gót có thể gây nguy hiểm cho mẹ bầu

Nữ diễn viên được Trấn Thành "hộ tống" khi bước lên chụp ảnh cùng Phương Lan - Phan Đạt

Trong khi nhiều người nhắc nhở nhẹ nhàng thì có vài bình luận nhận xét tiêu cực vì chuyện Sam mang giày cao

Nữ diễn viên cho biết chỉ mang 1 lát để lên hình cho đẹp, khi vào bên trong đã thay thành dép

Ở cuối đám cưới, Sam đã đi dép thấp, hạn chế cử động mạnh dù đang "quẩy" cùng dàn sao

Hiện tại, Sam đang bước vào những tháng giữa thai kỳ, cô chỉ tham gia các dịp trọng đại của bạn bè chứ không hoạt động showbiz. Sam xác nhận mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, được chồng đồng hành trong cả quá trình. Từng gặp tự ti đến mức không dám ra khỏi nhà vì nổi mụn do thay đổi nội tiết tố, Sam dần lấy lại phong độ nhan sắc và trở thành một trong những mẹ bầu hot Vbiz.