Sai lầm phổ biến khiến nhiều người “mất trắng” khi hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sớm

Phí khấu trừ lớn, giá trị hoàn lại thấp trong giai đoạn đầu

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được thiết kế với nhiều khoản chi phí, đặc biệt là trong những năm đầu tiên. Phí ban đầu để chi trả cho công tác tư vấn, thẩm định sức khỏe, phát hành hợp đồng thường chiếm tỷ lệ rất cao. Bên cạnh đó là phí bảo hiểm rủi ro được khấu trừ định kỳ nhằm đảm bảo quyền lợi bảo vệ, cùng với các loại phí quản lý hợp đồng, quản lý quỹ.

Chính vì vậy, giá trị hoàn lại trong 1–2 năm đầu thường rất thấp hoặc bằng 0. Nếu khách hàng chấm dứt hợp đồng ở giai đoạn này, số tiền nhận lại gần như không đáng kể so với phí đã nộp.

Hiểu nhầm về mục đích và kỳ vọng

Một nguyên nhân phổ biến khác là khách hàng coi bảo hiểm nhân thọ như một hình thức gửi tiết kiệm hay đầu tư sinh lời. Họ kỳ vọng rằng toàn bộ phí đã nộp sẽ tích lũy thành giá trị hợp đồng và có thể rút về bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bảo hiểm nhân thọ khác hoàn toàn: sản phẩm này gắn liền với cam kết dài hạn và giá trị hoàn lại chỉ tăng dần khi hợp đồng được duy trì nhiều năm. Khi thực tế không đúng như kỳ vọng, nhiều người nản lòng và chọn hủy hợp đồng, dẫn đến thiệt hại tài chính.

Phí phạt và chi phí tiềm ẩn

Ngoài các loại phí cơ bản, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn có thể áp dụng phí chấm dứt sớm. Khoản phí này đặc biệt cao trong những năm đầu, khiến giá trị hoàn lại của khách hàng giảm thêm. Bên cạnh đó, phí rủi ro tăng dần theo tuổi cũng làm giảm tốc độ tích lũy khi người được bảo hiểm lớn tuổi.

Đối với dòng sản phẩm liên kết đầu tư, phí quản lý quỹ và các khoản phí hành chính định kỳ cũng ảnh hưởng đáng kể đến số tiền tích lũy thực tế. Những yếu tố này thường ít được khách hàng để ý khi ký hợp đồng, dẫn đến cảm giác "mất nhiều hơn được" khi rút hợp đồng giữa chừng.

Áp lực tài chính và thay đổi nhu cầu

Một số trường hợp khác, khách hàng tham gia bảo hiểm trong bối cảnh tài chính ổn định nhưng sau đó gặp biến động thu nhập, chi phí gia đình tăng hoặc thay đổi nhu cầu bảo vệ. Khi không còn khả năng duy trì đóng phí đều đặn, họ chọn phương án hủy hợp đồng để giảm gánh nặng, dù biết rằng sẽ mất một phần lớn số tiền đã nộp.

Từ thực tế trên, có thể rút ra một số khuyến nghị quan trọng. Trước hết, khách hàng cần xác định rõ mục tiêu tham gia: bảo vệ rủi ro, tích lũy hay đầu tư. Tiếp đến, việc đọc kỹ bảng minh họa là rất cần thiết, đặc biệt chú ý đến các cột giá trị hoàn lại, phí rủi ro và lãi suất giả định. Người mua nên lựa chọn mức phí phù hợp với khả năng tài chính để tránh tình trạng đóng quá sức rồi phải hủy hợp đồng sớm. Cuối cùng, cần coi bảo hiểm nhân thọ là kế hoạch tài chính dài hạn và đây là công cụ để bảo vệ sức khỏe khi xảy ra sự cố, chứ không phải kênh đầu tư ngắn hạn.

Bảo hiểm nhân thọ chỉ phát huy trọn vẹn giá trị khi được duy trì bền bỉ. Những khoản phí ban đầu, phí rủi ro hay phí phạt hủy hợp đồng đều là một phần cấu trúc sản phẩm mà khách hàng cần nắm rõ. Bảng minh họa quyền lợi chính là "kim chỉ nam" để hình dung rõ dòng tiền và quyền lợi trong suốt hợp đồng.

Nếu hiểu đúng bản chất, có kế hoạch tài chính phù hợp và cam kết dài hạn, người tham gia sẽ nhận lại những lợi ích bảo vệ và tích lũy xứng đáng. Ngược lại, sự nóng vội dừng hợp đồng sớm chỉ khiến mất phí và làm lu mờ ý nghĩa thực sự của bảo hiểm.

