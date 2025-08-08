Tôi chấp nhận lỗ khi mua bảo hiểm nhân thọ

Tôi biết rõ mình không thể kỳ vọng lợi nhuận cao như gửi tiết kiệm hay đầu tư chứng khoán. Tôi biết, nếu sau này rút tiền ra, có thể tôi chỉ nhận lại được một phần rất nhỏ so với số tiền đã đóng. Nhưng tôi vẫn chấp nhận.

Tôi xác định ngay từ đầu rằng mua bảo hiểm là để bảo vệ, không phải để sinh lời. Điều đó có thể nghe hơi "ngược dòng" trong bối cảnh nhiều người mua bảo hiểm với mong muốn sau này rút được nhiều tiền, thậm chí xem nó như một kênh đầu tư. Nhưng theo tôi, nếu chỉ để tìm lợi nhuận thì có rất nhiều kênh khác hiệu quả hơn, từ gửi tiết kiệm, mua vàng, chứng khoán đến bất động sản. Còn bảo hiểm – nhất là bảo hiểm nhân thọ – là để phòng rủi ro.

Tôi từng trải qua một thời gian băn khoăn, nhất là khi đọc các bài viết chia sẻ kiểu như: "Tôi lỗ 100 triệu sau 5 năm mua bảo hiểm",... Tôi hiểu cảm giác đó. Không ai muốn bỏ ra một khoản tiền lớn mà sau này nhận lại ít hơn.

Nhưng khi nhìn lại lý do mình ký hợp đồng bảo hiểm, tôi lại thấy vững tâm hơn. Tôi mua bảo hiểm là để nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, bệnh tật, tai nạn hay tệ hơn là mất đi, thì gia đình tôi vẫn có một khoản tiền để trang trải, để tiếp tục cuộc sống. Đó là điều không gì có thể thay thế. Tôi coi như đó là khoản phí để mua đi rủi ro về bệnh tật, tai nạn.

Tôi cũng tìm hiểu kỹ hợp đồng bảo hiểm. Đó là 4 năm đầu phải đóng bắt buộc, sau đó có thể linh hoạt. Miễn là số tiền tôi đã đóng sau khi trừ chi phí quản lý vẫn còn dương, thì hợp đồng vẫn hiệu lực. Nếu có rủi ro xảy ra trong thời gian này, tôi vẫn được chi trả. Còn nếu tôi rút tiền, giá trị hoàn lại có thể chỉ bằng khoảng 25% số phí tôi đã nộp. Con số này tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng tôi không thấy tiếc. Vì đó là chi phí để tôi được bảo vệ, để tôi có cảm giác an tâm suốt những năm tháng vừa qua.

Tôi nghĩ, điều khiến nhiều người thất vọng với bảo hiểm không phải vì sản phẩm không tốt, mà vì kỳ vọng ban đầu không đúng. Chúng ta bị hấp dẫn bởi những lời mời chào "vừa bảo vệ, vừa sinh lời cao", nhưng lại không dành đủ thời gian để đọc kỹ hợp đồng, để hiểu bản chất của bảo hiểm là gì. Và rồi khi nhận ra sự thật, chúng ta vỡ mộng.

Tôi không phủ nhận rằng cách thức bán bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay còn nhiều vấn đề – tư vấn sai, thiếu minh bạch, nhấn mạnh quá nhiều vào yếu tố sinh lời mà không giải thích rõ ràng về chi phí, rủi ro. Nhưng thay vì hoàn toàn quay lưng với bảo hiểm, tôi nghĩ chúng ta cần trang bị cho mình sự hiểu biết trước khi ký hợp đồng. Biết mình đang mua gì, vì mục đích gì, và sẵn sàng chấp nhận điều gì.

Với tôi, mua bảo hiểm nhân thọ không phải là để có lãi. Mà là để mua sự an tâm, để biết rằng nếu không may có điều gì xảy ra, tôi – hoặc người thân tôi – vẫn được bảo vệ. Và chỉ riêng điều đó thôi, cũng đã đủ khiến tôi thấy mình không hề "lỗ".