Dân mạng tranh cãi ca khúc được đồn đoán là chuyện tình Touliver - Tóc Tiên của Binz

Tối ngày 25/5, Binz chính thức trình làng album đầu tay mang tên Gặp Lại . Album bao gồm tổng cộng 11 ca khúc, khắc họa rõ nét hành trình trưởng thành của một người đàn ông khi đi qua vô vàn những thăng trầm của ánh hào quang, tình yêu, sự tổn thương và cả nỗi cô độc. Trong số các nhạc phẩm được giới thiệu đến công chúng lần này, Em đang là ca khúc tâm điểm thu hút sự chú ý đông đảo và làm nổ ra nhiều cuộc tranh luận gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Em - Binz ft. SOOBIN

Em vốn là một sản phẩm từng được Binz ra mắt vào tháng 10 năm 2025, nay được phối khí làm mới và có thêm sự góp giọng của nam ca sĩ SOOBIN. Ngay khi video visualizer của ca khúc chính thức lên sóng, cộng đồng mạng đã nhanh chóng đặt ra hàng loạt nghi vấn liên quan đến nguồn cảm hứng thực sự đằng sau tác phẩm.

Sự việc bắt nguồn từ artwork của video khi hình ảnh hai nhân vật nam nữ được ekip khắc họa chi tiết về hình ảnh nhà thờ con gà và một một đôi nam nữ. Chi tiết này khiến dư luận liên tục đồn đoán ca khúc này viết về chuyện tình của Touliver và Tóc Tiên khi cả hai từng tiến hành hôn lễ tại đây. Nhiều khán giả bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng bài hát có ca từ rất da diết, nhưng điều sai lầm duy nhất nằm ở định hướng hình ảnh.

Binz bị cho là thiếu tinh tế khi ám chỉ chuyện tình của Tóc Tiên và Touliver

Một bộ phận netizen đánh giá hành động trực diện hóa bằng cách sử dụng tạo hình gợi nhắc đến người thật trong một sản phẩm thương mại là thiếu tinh tế. Họ cho rằng khi bản thân nghệ sĩ không phải là người trong cuộc, việc sử dụng chất liệu từ câu chuyện nhạy cảm của người khác cần có sự tiết chế nhất định để tránh gây phiền hà hoặc làm tổn thương những cá nhân liên quan.

Bên cạnh phần hình ảnh gây tranh cãi, ca từ trong phiên bản làm mới của Em cũng trở thành chủ đề bị đem ra mổ xẻ chi tiết. Khán giả nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của những câu hát mới mang sắc thái trách móc rõ rệt hơn phiên bản gốc, các câu từ như “Không còn vui thì em dễ dàng vứt ” hay " Anh giờ ôm ngàn thương nhớ, em giờ vui”. Những chi tiết thay đổi này khiến một nhóm người nghe đánh giá góc nhìn của bài hát đã trở nên một chiều. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng nội dung bài hát vô tình làm cho hình ảnh người phụ nữ trong câu chuyện trở nên xấu đi, tạo cảm giác đổ lỗi và khiến công chúng có cái nhìn tiêu cực về phía nữ giới sau một mối quan hệ đổ vỡ.

Ngược lại, một nhóm ý kiến cho rằng đây chỉ là cách Binz thể hiện sự đồng cảm với người anh em thân thiết

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả vẫn lên tiếng bảo vệ Binz. Nhóm ý kiến này nhận định bài hát đơn thuần là sự tri ân nguồn cảm hứng và là cách nghệ sĩ thể hiện sự đồng cảm với người anh em thân thiết. Họ lập luận rằng nghệ thuật luôn cần chất liệu từ đời sống thực tế. Những người ủng hộ cũng chỉ ra rằng nếu chỉ thưởng thức âm nhạc đơn thuần mà không quan tâm đến đời tư nghệ sĩ, khán giả sẽ chỉ cảm nhận được trọn vẹn nỗi buồn của một người đàn ông vấp ngã trong tình yêu chứ không hề thấy sự công kích cá nhân nào. Việc gán ghép và cho rằng bài hát cố tình ám chỉ hay lợi dụng câu chuyện người khác để làm truyền thông bị đánh giá là góc nhìn mang tính phiến diện.

Dân mạng bàn tán đa chiều về ý nghĩa của ca khúc Em trong album của Binz:

- Khi bản thân không phải người trong cuộc, việc sử dụng chất liệu từ câu chuyện của người khác nên có sự tế nhị. Việc trực diện hóa bằng hình ảnh khiến sản phẩm trở nên thiếu tinh tế.

- Bao nhiêu bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện người khác đều được xử lý khéo léo, nhưng artwork lần này lại quá rõ ràng, kém duyên và phiền đến cuộc sống của người khác.

- Khi người trong cuộc đã có cuộc sống riêng và giải thích rõ ràng với công chúng, việc tiếp tục ám chỉ qua một sản phẩm âm nhạc là điều không thực sự cần thiết.

- Bài hát không sai, ca từ làm mới rất hay và da diết, nhưng điều gây cấn nhất là artwork được khắc họa quá chi tiết và cụ thể.

- Lời bài hát không hề trách móc, nếu là người chỉ nghe nhạc đơn thuần sẽ không bận tâm đến những ồn ào đời tư.

- Góc nhìn trong bài hát mang đậm sự tiếc nuối và ân hận của người đàn ông. Nhưng điều này không hề làm cho hình ảnh người phụ nữ trở nên xấu đi.

Các chi tiết ám chỉ Touliver - Tóc Tiên trong ca khúc mới của Binz được “soi” ra

Sở dĩ ca khúc Em làm bùng nổ tranh cãi là bởi khán giả đã tinh mắt soi ra hàng loạt điểm trùng hợp trực diện giữa tác phẩm và câu chuyện của Touliver cùng Tóc Tiên. Cụ thể, trong phần artwork của video visualizer, tạo hình của hai nhân vật trung tâm có sự tương đồng đáng kinh ngạc với bức ảnh đám cưới nổi tiếng của Tóc Tiên và Touliver từng diễn ra tại Nhà thờ Con Gà, Đà Lạt.

Phần artwork được cho là hình ảnh quá rõ ràng về Tóc Tiên và Touliver

Từ vóc dáng, trang phục vest nam, váy cưới nữ cho đến kiểu tóc đặc trưng của nhân vật trong tranh vẽ đều khiến người xem lập tức liên tưởng đến khoảnh khắc trọng đại của bộ đôi nghệ sĩ. Sự trùng khớp về mặt hình ảnh quá lớn đã trở thành cơ sở vững chắc để cộng đồng mạng khẳng định Em chính là lời tự sự viết về cuộc tình đình đám này.

Thêm vào đó, những lời chia sẻ chân thành của chính Binz trong đoạn mở đầu visualizer phát toàn bộ album Gặp Lại càng củng cố thêm suy đoán của công chúng. Nam rapper đã bộc bạch kỷ niệm về một buổi tối ngồi cùng Touliver tại Phan Rang. Khi đó, giữa không gian im lặng, Touliver chỉ lặng lẽ nhìn sâu về phía ngọn hải đăng giữa biển đêm.

Binz cũng xác nhận trong đoạn mở đầu của album rằng cảm xúc của Touliver là nguồn chất liệu cốt lõi để anh chắp bút viết nên ca khúc Em

Binz chia sẻ bản thân thấu hiểu người anh của mình đang mang trong lòng sự vô cùng ngổn ngang. Chính khoảnh khắc chìm trong suy tư và luồng cảm xúc chân thật ấy đã trở thành nguồn chất liệu cốt lõi để anh chắp bút viết nên ca khúc Em. Nam rapper tự sự thêm rằng, vì hiểu thấu nỗi đau của người anh em thân thiết, nên hai nốt nhạc đau đớn nhất trong bài hát Em mới được anh chủ ý đặt trọn vẹn vào hai từ “vỡ nát”.

Những chia sẻ thật lòng này từ phía tác giả đã củng cố nguồn gốc cảm xúc thực sự của bài hát. Mặc dù Binz chỉ nhắc đến sự ngổn ngang của Touliver và hoàn toàn không đề cập đến danh tính người phụ nữ, nhưng việc kết hợp lời kể này với phần artwork mang tính biểu tượng cao đã khiến công chúng mặc định tác phẩm đang phản ánh câu chuyện của Touliver và Tóc Tiên. Hiện tại, cuộc tranh luận xoay quanh ranh giới giữa cảm hứng nghệ thuật và sự tinh tế trong việc khai thác chất liệu đời tư vẫn đang diễn ra sôi nổi trên các mạng xã hội.

