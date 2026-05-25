Tối 24/5, Binz chính thức phát hành album đầu tay Gặp Lại. Trong album, nam rapper mời nhiều nghệ sĩ góp giọng như SOOBIN, Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Hà Lê hay SUGI. Album Gặp Lại đậm tính tự sự, kể về những góc khuất, nỗi đau chưa từng công khai của Binz. Giữa rất nhiều câu chuyện được kể, chi tiết khiến màn tự sự liên quan đến Touliver và cuộc hôn nhân tan vỡ với Tóc Tiên khán giả chú ý.

Mở đầu visualizer phát toàn bộ album, Binz tâm sự về hành trình làm nhạc, những điều chất chứa bên trong và cả cảm giác mang nỗi đau của người khác vào âm nhạc của mình bằng ngôi kể "con và bố". Nam rapper bộc bạch: “Con chưa bao giờ là một người kể chuyện giỏi nhưng tự nhiên trong nhạc của con lại xuất hiện nỗi đau của người khác”.

Ngay sau đó, Binz kể về một buổi tối ngồi cùng Touliver tại Phan Rang. Không nói gì, khaonrh khắc ấy Touliver chỉ ngồi lặng lẽ nhìn sâu về phía ngọn hải đăng giữa biển đêm. Nhưng với Binz, anh hiểu Touliver đang “vô cùng ngổn ngang”. Chính cảm xúc đó trở thành chất liệu để anh viết nên ca khúc Em. “Lúc đó con biết lòng anh mình vô cùng ngổn ngang, đâu phải tự nhiên hai nốt đau nhất trong bài Em lại nằm trên hai từ vỡ nát” , Binz tự sự.

Chi tiết này nhanh chóng khiến MXH bùng nổ bàn tán. Tháng 10/2025, khi Binz phát hành Em , thời điểm ấy công chúng vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức về chuyện ly hôn của cặp đôi quyền lực Vpop. Tuy nhiên, mạng xã hội đã râm ran rất nhiều đồn đoán xoay quanh việc Tóc Tiên và Touliver không còn đồng hành cùng nhau.

Nhiều câu rap trong Em từng khiến dân tình “soi” ra sự liên kết kỳ lạ với chuyện tình của Touliver - Tóc Tiên. Đặc biệt là đoạn: “Quên em quên sao, giữa nhà thờ bạn bè ai cũng muốn ta hạnh phúc đến bạc đầu, nay đứng nhìn em đi”. Công chúng cho rằng những hình ảnh này không hẳn đang kể về Binz, mà giống như một lát cắt của cuộc hôn nhân từng được cả showbiz chúc phúc.

Năm 2020, Touliver và Tóc Tiên tổ chức đám cưới tại nhà thờ trong sự chứng kiến của gia đình cùng dàn anh em thân thiết thuộc SpaceSpeakers. Chuyện tình kín tiếng nhưng bền chặt của cả hai từng được xem là một trong những biểu tượng đẹp nhất Vpop. Chính vì thế, khi những câu hát về lời hứa bạc đầu, về khoảnh khắc đứng nhìn người mình yêu rời đi vang lên, khán giả càng có lý do tin rằng Binz đang kể hộ nỗi đau của người anh thân thiết.

Không chỉ lyric, phần hình ảnh của Em cũng gây suy đoán.Concept hoàng hôn, biển và cảm giác cô độc trong MV bị nhận xét có nhiều điểm tương đồng với loạt hình ảnh, story mà Tóc Tiên chia sẻ vào cuối năm 2025. Đặc biệt, bối cảnh biển cũng trùng hợp với chi tiết Binz vừa tiết lộ trong album Gặp Lại về buổi tối ở Phan Rang cùng Touliver.

Đến ngày 17/1/2026, Tóc Tiên chính thức đăng tải tâm thư xác nhận đã đường ai nấy đi với Touliver. Nữ ca sĩ cho biết cuộc chia tay diễn ra trong văn minh, nhẹ nhàng, không liên quan người thứ ba và được cả hai bên gia đình tôn trọng. Dẫu vậy, sự tan vỡ của một cặp đôi từng quá đẹp vẫn khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nay, qua lời kể của Binz trong album mới, khán giả phần nào hình dung được nỗi đau của Touliver hậu chia ly. Hình ảnh Touliver thời điểm ấy đủ để nói lên rất nhiều cảm xúc còn dang dở. Và với Binz, nó đau đến mức trở thành cảm hứng cho một trong những ca khúc day dứt nhất sự nghiệp.

Trong album Gặp Lại, Binz tái phát hành Em với phiên bản hoàn toàn mới kết hợp cùng SOOBIN. Theo đó, tạo hình từ hình dáng, trang phục, tóc của 2 nhân vật nam nữ trong artwork tương đồng với hình đám cưới của Tóc Tiên với Touliver ở Nhà thờ Con Gà, Đà Lạt. Từ những chi tiết này, khán giả khẳng định ca khúc Em với những ca từ da diết buồn thực sự là viết về Touliver và Tóc Tiên.

Ở phiên bản mới, Binz phối mới ca khúc, viết thêm lyric. Nếu bản cũ đã đủ khiến người nghe nghẹn lòng, thì phiên bản lần này còn đẩy cảm xúc lên cao trào hơn nữa. Binz thay đổi phần phối khí, thêm nhiều lyric mới, còn giọng hát của SOOBIN trở thành cú chốt khiến khán giả “thất tình tập thể”.

Từng đoạn ngân cao, cách SOOBIN xử lý cảm xúc khiến ca khúc như cứa sâu hơn vào tinh thần người nghe. Nhiều bình luận trên MXH cho rằng Em phiên bản mới không đơn thuần là một bản rap love buồn, mà giống như một cuộc đối thoại với những điều đã tan vỡ nhưng chưa bao giờ thật sự được nói ra. Em cũng đang là track được chú ý nhất sau khi Binz release album đầu tay. Với sự góp giọng của SOOBIN và phản ứng khán giả hiện tại, Em dự kiến sẽ hút lượng stream khổng lồ trong thời gian tới.

