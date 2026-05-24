Binz lần đầu dám thừa nhận những tổn thương chưa lành

Sau thành công mang tính thử nghiệm của EP Keep Cầm Ca , sự trở lại lần này của Binz với một album phòng thu trọn vẹn mang ý nghĩa như một “tờ giấy khai sinh” thứ hai. Ở tuổi 38, khi ánh đèn sân khấu lùi lại để nhường chỗ cho những khoảng lặng chiêm nghiệm, âm nhạc của Binz không còn là những thanh âm khuấy động số đông, mà trở thành nơi anh đối diện với chính mình.

Với “Gặp Lại”, nam nghệ sĩ đã xóa nhòa hoàn toàn ranh giới giữa rap, hát, thơ ca và văn học. 10 ca khúc tựa như một chuyến du hành ngược thời gian, nơi người nghệ sĩ dũng cảm tìm về những góc khuất của quá khứ, nhặt nhạnh từng mảnh ghép ký ức và đối diện với nỗi sợ hãi để tự chữa lành những tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn.

Xuyên suốt album cùng chuỗi hình ảnh visualizer, khán giả sẽ được thấu cảm trọn vẹn lộ trình trưởng thành đầy biến chuyển của Binz qua từng giai đoạn cuộc đời: Từ cậu bé cầm chai nước nghêu ngao hát trong bóng tối, lớn lên thành chàng thanh niên si tình, một lòng tôn thờ cái đẹp rồi vươn đến đỉnh cao danh vọng với hình ảnh "Bigcityboi" - một "red flag huyền thoại".

Để rồi chọn cách lùi lại, trở thành người bạn biết cúi đầu nhận lỗi trước anh em, một người đàn ông thấu hiểu sự hy sinh của người yêu, và một người con trút bỏ hờn giận với cha để lần đầu tiên ngỏ lời yêu mẹ.

Tất cả những phiên bản thăng trầm ấy cuối cùng đã hội tụ và đọng lại ở một khoảnh khắc duy nhất: Một quý ông điềm tĩnh, lịch lãm trong bộ vest đen. Ở đó, những danh xưng như Binz, Binz Da Poet, Xuân Đan và Trung Đan không còn tách biệt, mà hòa làm một.

Một trong những điểm sáng nhất của “Gặp Lại” chính là sự cộng hưởng cảm xúc qua những màn kết hợp đặc biệt với Hà Lê ( Nợ ), Phan Mạnh Quỳnh ( Gặp Lại ), Obito ( Nếu ) và SUGI ( Không Ai ).

Thông qua từng bài hát, các nghệ sĩ khách mời đã cùng Binz bóc tách và lột tả chân thực những câu chuyện khác nhau trong quá khứ. Nếu như sự chiêm nghiệm của Phan Mạnh Quỳnh đưa khán giả vào khoảng không gian hoài niệm đầy day dứt, thì sức trẻ nhưng đầy trải nghiệm của Obito lại như một nốt lặng thắt tim. Sự cộng hưởng này được hòa quyện khéo léo để tạo nên một tổng thể âm nhạc sâu lắng, chạm đến tận cùng cảm xúc và lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Bên cạnh đó, điểm nhấn bất ngờ nhất nằm ở track “Em” - màn kết hợp "sít rịt" cùng người em thân thiết SOOBIN được Binz giấu kín đến phút chót. Trước đó, phiên bản gốc của ca khúc đã từng tạo nên cú hích lớn khi nhanh chóng đạt Top 1 YouTube Trending và Top 1 YouTube Trending Overall.

Xuất hiện trong album lần này, “Em” khoác lên mình một bản phối hoàn toàn mới. Sự ăn ý vốn có của cặp bài trùng nhà SpaceSpeakers kết hợp cùng tư duy làm nhạc đương đại đã thổi vào ca khúc một linh hồn mới: da diết hơn, trưởng thành hơn và mang đến những rung cảm sâu sắc, mãnh liệt hơn cho người nghe.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của Binz, người ta thấy một sự vận động không ngừng nghỉ. Từ một "Thi sĩ của Rap Việt" ở giới Underground, bùng nổ thành "trendsetter" hàng đầu V-Pop với siêu hit Bigcityboi (gặt hái giải thưởng MAMA 2020), cho đến màn lột xác tinh nghịch mang tên "Xuân Đan" ( Hit Me Up , chiến thắng WeChoice Awards 2024)... Binz chưa từng chấp nhận đóng khung bản thân.

Nhưng nếu các dự án trước là sự thử nghiệm về mặt hình ảnh và phong cách, thì “Gặp Lại” chính là bước ngoặt về thế giới quan của một người đàn ông trưởng thành.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, tư duy này còn được Binz cụ thể hóa bằng đời sống thực tại. Xuyên suốt quá trình truyền thông cho album, anh đã tạo ra những không gian kết nối sâu sắc thông qua 2 buổi vẽ tranh nghệ thuật. Tại đây, các anh chị em đồng nghiệp, người thân và cộng đồng Homies đã được lắng nghe album trước ngày ra mắt, từ đó tự tay phác họa nên một “Trung Đan” trong cảm nhận của riêng họ.

Hoạt động này truyền tải chính xác thông điệp ở phần kết của album: Khép lại những tổn thương, thoát khỏi vùng hồi ức để thực sự quay trở về và tận hưởng đời sống hiện tại.

Album “Gặp Lại” của BINZ đã chính thức phát hành trên tất cả các nền tảng âm nhạc trực tuyến từ lúc 20:00 ngày 24/05/2026.